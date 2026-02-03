Alonso có thể thay Guardiola ở Man City

AnhHLV Xabi Alonso được cho nằm trong danh sách ba ứng viên có thể thay thế Pep Guardiola dẫn dắt Man City từ mùa 2026-2027.

Theo báo Anh Telegraph, Alonso được cân nhắc kỹ lưỡng, bất chấp mối liên hệ của ông với Liverpool - CLB đua vô địch Ngoại hạng Anh với Man City nhiều năm qua. Alonso đang tự do sau khi rời Real Madrid hồi tháng 1 và nhiều khả năng cũng nằm trong tầm ngắm của Liverpool nếu đội bóng này quyết định chia tay Arne Slot.

Alonso là một trong những HLV triển vọng nhất châu Âu. Ông gây tiếng vang khi dẫn dắt Leverkusen, CLB lớn đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân, giai đoạn 2022-2025. Đỉnh cao là việc Alonso giúp Leverkusen giành cú đúp quốc nội với thành tích bất bại, đồng thời chấm dứt kỷ nguyên thống trị của Bayern mùa 2023-2024. Nhưng sau đó, HLV người Tây Ban Nha chỉ có 7 tháng tại vị ở Real Madrid.

HLV Xabi Alonso (trái) trò chuyện với Pep Guardiola trước trận Real thua Man City 1-2 ở Champions League trên sân Bernabeu, Madrid, Tây Ban Nha ngày 10/12/2025. Ảnh: Reuters

Ứng viên khác là Enzo Maresca, cựu trợ lý của Guardiola tại Man City, dù cơ hội của HLV người Italy được đánh giá không quá rõ ràng. Maresca cũng đang tự do sau khi bị Chelsea sa thải vào ngày đầu năm 2026.

Cesc Fabregas, hiện dẫn dắt Como đứng thứ sáu tại Serie A, cũng đang gây ấn tượng và được xem là lựa chọn tiềm năng nếu Man City muốn đặt niềm tin vào một HLV trẻ, giàu tư duy chiến thuật.

Trong khi đó, Vincent Kompany - cựu đội trưởng Man City, hiện dẫn dắt Bayern Munich - được đánh giá khó rời CLB Đức khi đã gia hạn hợp đồng đến năm 2029. Roberto De Zerbi từng được Man City quan tâm, nhưng tương lai của ông tại Marseille trở nên bất ổn sau thành tích không tốt ở Champions League.

Giám đốc bóng đá Hugo Viana sẽ là người chịu trách nhiệm chính trong việc tìm kiếm người kế nhiệm Guardiola, một khi nhà cầm quân người Tây Ban Nha quyết định rời sân Etihad. Guardiola được cho có thể góp ý kiến trong quá trình này.

Trận hòa Tottenham 2-2 ở vòng 24 Ngoại hạng Anh cuối tuần qua, nơi Man City đánh rơi lợi thế dẫn hai bàn và bị Arsenal bỏ xa 6 điểm trong cuộc đua vô địch, càng làm gia tăng hoài nghi về tương lai của Guardiola.

Theo Telegraph, cách Man City đánh mất thế trận và không tạo đủ sức ép lên đối thủ cạnh tranh trực tiếp khiến giới quan sát đặt câu hỏi về động lực cũng như định hướng lâu dài của đội bóng. Nguồn tin này nhấn mạnh dấu hiệu thiếu quyết liệt của Man City trước Tottenham phản ánh tâm lý bất ổn trong phòng thay đồ, khi một bộ phận cầu thủ tin Guardiola sẽ ra đi sau mùa giải 2025-2026.

Dù các nguồn tin từ Man City khẳng định những đồn đoán này chỉ là "suy đoán thuần túy", nhiều CLB đối thủ và nhân sự trong giới bóng đá Anh tin rằng chủ sân Etihad đã bắt đầu chuẩn bị các phương án dự phòng. Guardiola, 55 tuổi, đã giành 6 chức vô địch Ngoại hạng Anh kể từ khi nhậm chức năm 2016 và mới gia hạn hợp đồng đến hè 2027, song vẫn có khả năng rời Etihad sau gần một thập kỷ gắn bó.

Hồng Duy (theo Telegraph)