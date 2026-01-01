Chelsea sa thải HLV Maresca

Đương kim vô địch FIFA Club World Cup Chelsea chia tay HLV Enzo Maresca sau 18 tháng gắn bó, sớm hơn ba năm so với thời hạn hợp đồng.

Trong thông báo ngày 1/1, Chelsea viết: "Đội bóng và HLV Maresca đã đạt thỏa thuận chia tay. Trong thời gian làm việc tại CLB, Enzo đã giúp đội giành UEFA Conference League và FIFA Club World Cup. Những thành tích đó sẽ luôn là một phần quan trọng trong lịch sử gần đây của CLB và chúng tôi cảm ơn những đóng góp của ông".

HLV Enzo Maresca trong trận Chelsea hòa Bournemouth 2-2 trên sân Stamford Bridge, thành phố London, Vương quốc Anh, vòng 19 Ngoại hạng Anh tối 30/12/2025. Ảnh: Reuters

Thông báo của Chelsea dài 99 chữ bằng tiếng Anh, còn nói rằng HLV người Italy và ban lãnh đạo CLB "cùng tin rằng một sự thay đổi sẽ mang lại cơ hội tốt nhất cho Chelsea, để đưa mùa giải trở lại đúng hướng".

Quyết định được đưa ra sau giai đoạn sa sút giữa mùa, khi Chelsea chỉ thắng một trong bảy trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh. Trận hòa 2-2 với Bournemouth hôm 30/12 được xem là giọt nước tràn ly. Sau nửa đầu mùa giải, Chelsea đã mất 15 điểm từ thế dẫn bàn, khiến đội tụt xuống vị trí thứ năm.

Maresca rời Chelsea dù hợp đồng cũ còn thời hạn đến năm 2029, kèm điều khoản gia hạn thêm một năm. Tuy nhiên, CLB không phải chi khoản đền bù lớn do hoàn cảnh chia tay.

Diễn biến dẫn đến quyết định sa thải được mô tả là "hai tuần sụp đổ", khi mối quan hệ giữa Maresca và ban lãnh đạo căng thẳng. Sau trận thắng Everton, Maresca nói đã trải qua "48 giờ tồi tệ nhất" tại Chelsea và không cảm thấy được ủng hộ. Điều này gây phản ứng tiêu cực trong nội bộ. Các thành viên ban lãnh đạo và nhân viên CLB thừa nhận họ không hiểu Maresca muốn ám chỉ điều gì.

Các nguồn tin sau đó cho biết Maresca ám chỉ những bất đồng với bộ phận y tế, liên quan đến tình trạng chấn thương và khả năng ra sân của cầu thủ. Mùa này, Chelsea gặp nhiều vấn đề về lực lượng. Hậu vệ Reece James không thể thi đấu thường xuyên, trong khi Cole Palmer vừa mới tái xuất sau thời gian dài nghỉ vì chấn thương háng.

Căng thẳng tiếp tục leo thang sau trận Bournemouth, khi Maresca rút khỏi buổi họp báo sau trận với lý do không khỏe. Trợ lý Willy Caballero thay mặt ông trả lời truyền thông. Việc xử lý truyền thông của Maresca đã gây bất mãn trong nội bộ Chelsea, và góp phần khiến tình hình trở nên khó cứu vãn.

HLV Enzo Maresca (áo đen) chỉ dẫn các cầu thủ Chelsea trong trận thắng Fluminense 2-0 ở bán kết FIFA Club World Cup 2025 trên sân MetLife, New Jersey, Mỹ ngày 8/7. Ảnh: AFP

Các tin đồn liên hệ Maresca với Man City cũng khiến lãnh đạo Chelsea không hài lòng. Guardiola từng ca ngợi Maresca là chiến lược gia xuất sắc, và HLV 45 tuổi được xem là ứng viên tiềm năng nếu Guardiola rời Man City trong tương lai. Trong nội bộ Chelsea, có cảm giác Maresca gần đây bị phân tâm, theo Telegraph.

Sau khi chia tay Maresca, Chelsea không có kế hoạch bổ nhiệm HLV tạm quyền đến hết mùa, mà muốn nhanh chóng chọn HLV chính thức từ danh sách rút gọn. HLV Strasbourg, Liam Rosenior là ứng viên hàng đầu. Ngoài ra, Francesco Farioli của Porto cũng được cân nhắc, dù điều khoản giải phóng hợp đồng của ông vào khoảng 17 triệu USD. Một số cái tên khác như Roberto De Zerbi hay Andoni Iraola được xem xét. Trong khi, các cựu danh thủ Chelsea như Cesc Fabregas hay John Terry không nằm trong danh sách.

Trong ngắn hạn, trợ lý Caballero nhiều khả năng dẫn dắt đội ở chuyến làm khách trước Man City tối 4/1. Chelsea đặt mục tiêu sớm hoàn tất việc bổ nhiệm để tân HLV có thể bắt tay vào việc ngay trong tháng 1. Chelsea vẫn còn thi đấu ở bốn đấu trường và mục tiêu giành suất dự Champions League nằm trong tầm tay.

Maresca 45 tuổi, khi còn thi đấu là tiền vệ nhưng chưa từng khoác áo đội tuyển Italy. Ông bắt đầu làm HLV ở Parma, sau đó giúp Leicester City trở lại Ngoại hạng Anh. Ông đã dẫn Chelsea 92 trận, đạt tỷ lệ thắng 60%, giúp đội vô địch Conference League và FIFA Club World Cup.

Hoàng An tổng hợp