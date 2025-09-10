AirPods Pro 3 trình làng với cảm biến nhịp tim, dịch trực tiếp

AirPods Pro thế hệ thứ ba bổ sung nhiều tính năng, gồm cảm biến đo nhịp tim khi tập luyện cùng chế độ dịch trực tiếp bằng Apple Intelligence.

Sau ba năm kể từ 2022, Apple mới nâng cấp cho tai nghe True Wireless dòng Pro của mình. Một trong những tính năng nổi bật của AirPods Pro 3 là cảm biến nhịp tim, lần đầu xuất hiện trên dòng AirPods. Chức năng này hoạt động tương tự trên Powerbeats Pro 2, sử dụng cảm biến LED để cung cấp phép đo chính xác.

AirPods Pro 3 tại lễ ra mắt. Ảnh: Tuấn Hưng

Apple cho biết tai nghe trang bị cảm biến quang học (photoplethysmography) tùy chỉnh phát ra ánh sáng hồng ngoại vô hình với tần số xung 256 lần mỗi giây để đo độ hấp thụ ánh sáng trong dòng máu. Kết hợp dữ liệu từ cảm biến gia tốc kế, con quay hồi chuyển, GPS và AI xử lý trực tiếp trên iPhone, người dùng có thể bắt đầu tới 50 loại bài tập khác nhau, theo dõi nhịp tim và lượng calo tiêu hao. Dữ liệu thu thập được sẽ đồng bộ hóa với ứng dụng Fitness của Apple.

AirPods Pro 3 tích hợp tính năng Live Translation (Dịch Trực tiếp), hỗ trợ giao tiếp trực tiếp bằng nhiều ngôn ngữ thông qua sức mạnh của công nghệ âm thanh điện toán và Apple Intelligence, bằng cách chèn âm thanh dịch lên âm thanh gốc. Nếu hai người nói chuyện cùng dùng AirPods, âm thanh dịch sẽ được phát trực tiếp lên tai nghe. Trong trường hợp chỉ có một người dùng AirPods, người còn lại sẽ được thấy âm thanh dịch qua màn hình iPhone của người đeo tai nghe.

Dù vậy, Apple cho biết chức năng mới ở giai đoạn thử nghiệm với 9 ngôn ngữ, chưa có tiếng Việt.

Về khả năng chống ồn chủ động (ANC), AirPods Pro 3 có thể loại bỏ tiếng ồn gấp hai lần so với AirPods Pro thế hệ trước và bốn lần so với thế hệ đầu. Hãng nhấn mạnh tai nghe được "thiết kế vừa vặn nhất" nhờ nút xốp với 5 kích cỡ khác nhau "dựa trên hơn 10.000 bản quét tai và hơn 100.000 giờ nghiên cứu", mang đến độ ổn định trong tai cao hơn khi thực hiện các hoạt động như chạy bộ, thể thao...

AirPods Pro 3 có thể đo nhịp tim, tính calo khi hoạt động thể thao. Ảnh: Tuấn Hưng

Bên cạnh đó, Apple bổ sung chế độ xuyên âm thế hệ mới, giúp giọng nói của người dùng và âm thanh xung quanh trở nên tự nhiên, tự điều chỉnh theo môi trường để ưu tiên âm thanh cần nghe. Apple cho biết tai nghe có thể phát hiện khi người dùng đang nói chuyện với người gần bên và tự giảm âm lượng nội dung đang nghe.

AirPods Pro 3 được trang bị chip H2 do hãng tự thiết kế, kết hợp trình điều khiển và bộ khuếch đại tùy chỉnh tạo ra âm thanh ba chiều. Tai nghe cho thời gian nghe nhạc 8 tiếng khi bật ANC, tăng 33% so với phiên bản trước. Sản phẩm được làm từ 40% vật liệu tái chế, gồm 100% coban tái chế trong pin và 65% nhựa tái chế trong vỏ, sản xuất bằng 40% điện tái tạo.

AirPods Pro 3 cho đặt hàng tại Việt Nam từ ngày 10/9 với giá khởi điểm 6.799.000 đồng. Tuy nhiên, Apple chưa công bố ngày giao hàng.

Tuấn Hưng - Bảo Lâm