Apple ra loạt đồng hồ Watch Ultra 3, Series 11 và SE 3

Ba mẫu Apple Watch mới gồm Series 11, Ultra 3 và SE 3 đều được Apple cải tiến phần cứng, tính năng và thêm kết nối 5G.

Tại sự kiện Awe Dropping rạng sáng nay (giờ Hà Nội), bên cạnh thế hệ iPhone 17 mới, Apple cũng giới thiệu loạt thiết bị đeo khác nằm trong hệ sinh thái. Trước khi trình diễn các tính năng, Apple mở đầu bằng phim ngắn với những người dùng đã thay đổi cuộc đời nhờ tính năng sức khỏe thông minh từ Apple Watch như thoát hiểm ở nơi vắng người hay giúp thoát nạn kịp thời khi bị ngã, ngưng tim, gặp tai nạn. Điều này cho thấy công ty giữ vững lập trường tập trung lớn nhất vào các tính năng theo dõi sức khỏe, cảnh báo nguy cơ từ cơ thể hoặc các trường hợp khẩn cấp trong xuyên suốt dải sản phẩm.

Apple nâng cấp cả ba dải sản phẩm chính trong đó có dòng Ultra 3 cho người dùng thể thao mạo hiểm, Watch Series 11 cho người dùng phổ thông và Watch SE 3 với mức giá dễ tiếp cận.

Apple Watch Series 11

Apple Watch Series 11. Ảnh: Tuấn Hưng

Apple không cải tiến về thiết kế trên Watch Series 11 khi sản phẩm không khác biệt nhiều so với Series 10, gồm hai phiên bản kích thước lớn 42 và 46 mm, trọng lượng tương ứng 29,7 và 36,9 gram. Cả hai cũng có độ mỏng 9,7 mm như thế hệ cũ. Người dùng cũng có thể lựa chọn vỏ nhôm hoặc titan.

Watch Series 11 có thể cảnh báo cho người dùng về nguy cơ tăng huyết áp nhưng không có tính năng đo huyết áp như tin đồn. Thiết bị sử dụng dữ liệu từ cảm biến nhịp tim quang học, giúp phát hiện tình trạng huyết áp cao mãn tính bằng cách phân tích mạch máu phản ứng với nhịp tim. Thuật toán hoạt động ngầm, xem xét dữ liệu trong 30 ngày và sẽ thông báo cho người dùng nếu phát hiện các nguy cơ tăng huyết áp.

Watch Series 11 phiên bản vỏ nhôm màu vàng. Ảnh: Tuấn Hưng

Theo tính toán của Apple, khoảng một triệu người bị tăng huyết áp chưa được chẩn đoán sẽ được Apple Watch thông báo chỉ trong năm đầu tiên. Ngoài Series 11, tính năng sẽ được đưa lên Series 9 và 10 qua các bản cập nhật.

Bên cạnh đó, Apple cho biết smartwarch mới "hiểu rõ chất lượng giấc ngủ và cách cải thiện giấc ngủ" cho người dùng hơn thông qua tính năng Sleep Score (điểm giấc ngủ), bằng cách đo thời lượng giấc ngủ, giờ đi ngủ, độ ổn định, tần suất thức dậy và thời gian dành cho mỗi giai đoạn ngủ.

Về phần cứng, Apple Watch Series 11 bổ sung kết nối 5G thay vì LTE hiện tại, tiêu thụ ít pin hơn và cung cấp vùng phủ sóng rộng hơn. Máy có thời lượng pin 24 tiếng, các màu đen, bạc, vàng và xám, giá khởi điểm 399 USD.

Apple Watch SE 3

Apple Watch SE thế hệ 3. Ảnh: Tuấn Hưng

Sau ba năm, kể từ 2022, Apple mới nâng cấp cho mẫu smartwatch phân khúc SE phổ thông. Watch SE3 trang bị chip S10 nhanh hơn so với chip S8 được sử dụng trong Watch SE 2, cũng như cải tiến thời lượng pin với 18 tiếng sử dụng liên tục. Đây cũng là lần đầu dòng SE được hỗ trợ sạc nhanh gấp đôi bản cũ.

Bên cạnh đó, Apple đưa nhiều tính năng từ các dòng cao cấp xuống SE 3, gồm khả năng kết nối 5G, lần đầu có màn hình luôn bật, mặt kính Ion-X chống xước mới. Về phần mềm, smartwatch hỗ trợ cử chỉ chạm hai lần và lắc cổ tay, phát hiện ngưng thở khi ngủ, cảm biến nhiệt độ cổ tay cho phép ước tính ngày rụng trứng và cung cấp thông tin chi tiết hơn trong ứng dụng theo dõi sức khỏe sinh sản.

Apple Watch SE có giá khởi điểm 249 USD, hai kích cỡ 40 và 44 mm, vỏ nhôm màu Midnight và Starlight.

Apple Watch Ultra 3

Watch Ultra 3 giữ nguyên kiểu dáng nhưng màn hình lớn hơn một chút nhờ viền mỏng hơn. Ảnh: Tuấn Hưng

Watch Ultra 3 là Apple Watch đầu tiên có kết nối vệ tinh, cho phép người dùng liên lạc khẩn cấp bằng tin nhắn và chia sẻ vị trí thông qua Find My ở nơi không có kết nối di động hoặc wifi. Thiết bị cũng có kết nối 5G thay vì LTE như trước.

Apple trang bị cho thiết bị mới màn hình lớn hơn Ultra 2 nhưng viền bezel mỏng hơn, do đó kích thước tổng thể không thay đổi. Máy dùng tấm nền OLED LTPO3 cho góc rộng, sáng hơn khi nhìn từ nhiều góc với độ sáng 3.000 nit. Apple cho biết TPO3 là công nghệ màn hình hiệu suất cao, tiêu thụ điện năng thấp, giúp viền màn hình mỏng hơn 24%.

Điểm giấc ngủ trên loạt đồng hồ của Apple. Ảnh: Tuấn Hưng

Về tính năng, Apple Watch Ultra 3 cũng được tích hợp điểm số giấc ngủ và thông báo khi phát hiện dấu hiệu huyết áp cao. So với Ultra 2, thời lượng pin đồng hồ mới được tăng lên 42 tiếng, hoặc 72 tiếng ở chế độ tiết kiệm pin.

Apple Watch Ultra 3 có hai màu đen và titan tự nhiên, giá khởi điểm 799 USD.

Tuấn Hưng - Bảo Lâm