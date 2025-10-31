Mạng di động đầu tiên cho kích hoạt sim qua VNeID

Mạng di động FPT cho biết đã trở thành nhà mạng đầu tiên triển khai quy trình kích hoạt sim chính chủ qua VNeID thay cho thẻ căn cước.

Cụ thể, người dùng sau khi mua sim sẽ đăng nhập vào ứng dụng của nhà mạng và chọn mục "Kích hoạt sim". Tại đây, ứng dụng cho phép lựa chọn kích hoạt bằng tài khoản định danh điện tử VNeID để xác thực thông tin định danh.

"Ứng dụng FPT Shop sẽ tự động liên kết với ứng dụng VNeID để xác thực dữ liệu và hoàn tất đăng ký kích hoạt", đại diện nhà mạng cho biết ngày 31/10, thêm rằng điều này giúp thuê bao được xác nhận chính chủ ngay sau khi hoàn tất các bước đăng ký.

Giao diện kích hoạt sim của mạng di động FPT. Ảnh: Lưu Quý

Việc kích hoạt sim online được thông qua tại Việt Nam cuối năm 2024, sau khi Nghị định 163, quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật Viễn thông, được ban hành. Theo đó, ngoài hình thức kích hoạt trực tiếp tại điểm giao dịch của nhà mạng, người dùng có thể đăng ký trực tuyến qua ứng dụng của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ và xác thực bằng thẻ CCCD hoặc tài khoản định danh VNeID.

Đến nay, các nhà mạng đã hỗ trợ người dùng kích hoạt sim qua ứng dụng, nhưng chủ yếu sử dụng thẻ CCCD. Mạng di động FPT là đơn vị đầu tiên hỗ trợ xác thực bằng VNeID. Điều kiện cần là tài khoản VNeID đã được định danh điện tử mức 2.

Theo đại diện nhà mạng, việc này giúp người dùng chủ động thực hiện toàn bộ quy trình đăng ký và kích hoạt sim trực tuyến, tiết kiệm thời gian và không cần đến cửa hàng hay mang theo căn cước công dân bản cứng.

"Hình thức mới cũng loại bỏ nguy cơ giả mạo giấy tờ, bởi thông tin người dùng đã được định danh, góp phần chuẩn hóa thuê bao di động và ngăn chặn tình trạng sim rác trên thị trường", người này cho biết.

Thời gian qua, hàng loạt dịch vụ tại Việt Nam cho phép xác thực qua VNeID, như hồ sơ sức khỏe, ngân hàng, hàng không, chữ ký số, ví điện tử.

Lưu Quý