'Số doanh nghiệp bán dẫn tại Việt Nam tăng gấp đôi sau ba năm'

Số công ty thiết kế chip tại Việt Nam tăng gấp đôi, công ty vật liệu tăng 3-4 lần sau ba năm, cùng sự xuất hiện của nhiều ông lớn, theo đại diện Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia.

Tình hình phát triển lĩnh vực bán dẫn tại Việt Nam được ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) chia sẻ tại họp báo công bố Triển lãm ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam (SEMIEXPO Vietnam 2025), bên lề Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia 2025, diễn ra ngày 1-3/10 tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Nhắc lại năm 2022 khi NIC cùng một số đối tác về chip khảo sát thị trường để chuẩn bị cho đề án phát triển, ông Hoài cho biết Việt Nam khi đó có khoảng 30 công ty thiết kế chip bán dẫn. Trong mảng đóng gói và kiểm thử, Intel là tên tuổi nổi bật. Ở nhiều đơn vị đào tạo, các nền tảng hỗ trợ nổi tiếng như Cadence vẫn chưa được sử dụng nhiều.

Đến nay, số lượng công ty thiết kế được ghi nhận tăng lên 60. Các công ty đóng gói, kiểm thử, sản xuất và vật liệu chất bán dẫn khoảng 15, theo thống kê của NIC. Doanh thu dự báo tăng trưởng trung bình 11,6% mỗi năm tính đến 2027.

Ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia NIC, phát biểu tại sự kiện công bố triển lãm bán dẫn 2025. Ảnh: Lưu Quý

Ngoài ra, Việt Nam cũng chứng kiến sự tham gia của nhiều tên tuổi lớn, như lĩnh vực đóng gói và kiểm thử có Amkor, Hana Micron, vật liệu bán dẫn có Coherent. Công ty Renesas tại TP HCM hiện có hơn 1.000 kỹ sư, tham gia vào những công đoạn có giá trị cao nhất của ngành. Tại Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia 2025, Chủ tịch hãng chip Marvell cũng sang Việt Nam, cho biết số lượng kỹ sư của họ tại Việt Nam tăng từ 300 lên 600 trong ba năm qua.

"Cả số lượng và chất lượng đều tăng trưởng", ông Hoài nói, khẳng định ngành công nghiệp bán dẫn đã trở thành ngành được Việt Nam ưu tiên phát triển thời gian tới.

Nhắc đến Nvidia, đại diện NIC cho biết doanh nghiệp này đã đầu tư vào Việt Nam ở cả hai lĩnh vực được đánh giá quan trọng nhất hiện nay là chip bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Trong đó, ở mảng chip, công ty hiện diện thông qua nhà cung ứng, đồng thời dịch chuyển một phần chuỗi sản xuất vào Việt Nam. Trong mảng AI, Trung tâm R&D về AI lớn nhất của hãng ngoài Mỹ đang được đặt tại Việt Nam, đồng thời số lượng kỹ sư từ 100 người cuối năm ngoái hiện cũng tăng gấp đôi.

"Phó chủ tịch cấp cao Nvidia khi thăm Việt Nam đã chia sẻ rằng đội ngũ kỹ sư Việt Nam đang nắm giữ những công nghệ lõi rất quan trọng. Thậm chí, các kỹ sư đã được tập đoàn mời sang Mỹ để chia sẻ kinh nghiệm", ông Hoài kể. "Điều này chứng minh chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam rất tốt cho sự phát triển của cả AI và ngành bán dẫn".

Một số mẫu chip dùng trong thiết bị IoT do Viện Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia Hà Nội nghiên cứu, phát triển. Ảnh: Trọng Đạt

Tại sự kiện, nhiều đơn vị như hiệp hội, doanh nghiệp cũng đánh giá cao sự phát triển của ngành bán dẫn tại Việt Nam, đồng thời cam kết đồng hành.

Với gần 20 năm có mặt tại Việt Nam, Intel đánh giá cao nỗ lực và sự hỗ trợ của Chính phủ trong việc xây dựng và thực hiện Chiến lược Phát triển Bán dẫn tới năm 2030, định hướng 2050, trong đó tập trung vào nguồn nhân lực và hệ sinh thái, đưa Việt Nam trở thành trung tâm bán dẫn trong khu vực và trên toàn cầu.

"Những năm qua, ngành bán dẫn Việt Nam có những bước phát triển vượt bậc", bà Đỗ Thị Thu Hương, Giám đốc Quan hệ Chính phủ Việt Nam của Intel, nói, đồng thời ghi nhận nhiều doanh nghiệp Việt Nam có kế hoạch tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

"Khi tổ chức triển lãm bán dẫn, chúng tôi được chào đón bởi sự hiện diện của các lãnh đạo cấp cao, cho thấy quyết tâm phát triển công nghiệp công nghệ cao của Việt Nam", bà Linda Tan, Chủ tịch SEMI Đông Nam Á, nhận định. Thông qua các sự kiện đồng tổ chức, bà Tan cho biết sẽ tăng cường chuỗi cung ứng nội địa và đẩy mạnh hội nhập toàn cầu cho ngành bán dẫn Việt Nam.

Tại sự kiện, đại diện FPT cho biết đã phát triển và thương mại hóa thành công hơn 18 dòng chip thuộc các nhóm PMIC, Power IC và IoT. Các sản phẩm "Chip FPT Inside" đã có mặt trong nhiều thiết bị thương mại và xuất khẩu sang các thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ và Australia. Họ dự kiến mở rộng sang giải pháp chip AI on Edge, tăng cường đầu tư R&D, mở rộng hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực IP Solutions, đóng gói, kiểm thử và thiết bị phụ trợ.

Triển lãm ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam 2025 sẽ được tổ chức tại VinPalace Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội, ngày 7-8/11, dự kiến thu hút 5.000 đại biểu trong nước và quốc tế. Ngoài các hội nghị cấp cao, sự kiện sẽ có triển lãm, tọa đàm nhân lực, công bố thông tin thị trường, kết nối việc làm.

Lưu Quý