Adele mang rạp xiếc vào MV mới

Adele ngồi hát giữa không gian u tối, xung quanh là nhiều nghệ sĩ nhào lộn, uốn dẻo, ngựa, trăn trong MV "Oh My God", ra mắt ngày 13/1.

Video được quay đen trắng như đa số sản phẩm của nữ ca sĩ. Tờ Bustle đánh giá Oh My God tập hợp những hình ảnh đẹp mắt, không thể lý giải. Êkíp sắp xếp nhiều ghế đạo cụ, một chiếc bốc cháy ở phút cuối. Nhiều người hâm mộ suy đoán hình ảnh này kết nối với Rolling in the Deep, khi một ngọn lửa bùng lên trong MV. Simon Konecki, đạo diễn Rolling in the Deep, cũng là người thực hiện Oh My God.

Adele - MV 'Oh My God' "Oh My God" đạt 6,5 triệu lượt xem trên Youtube sau 11 giờ ra mắt. Video: Youtube Adele

Tờ Pinkfork cho rằng hình ảnh chiếc ghế bốc cháy ngụ ý Adele đã hoàn toàn bước ra khỏi nỗi đau tình, sẵn sàng đón nhận những trải nghiệm mới mẻ. Một số fan đoán việc Adele ăn táo cuối MV lấy cảm hứng từ truyện cổ tích, khi Bạch Tuyết tìm thấy tình yêu nhờ trái táo.

Bức ảnh Adele hé lộ tạo hình trong MV "Oh My God" nhận được 5,5 triệu lượt thích trên Instagram hôm 9/1. Ảnh: Instagram Adele

Ca khúc mang âm hưởng R&B, dance bắt tai, là bài thứ năm trong album 30 - được cô viết sau khi chia tay chồng - Simon Konecki. Adele khuyên người nghe nhạc thưởng thức album theo thứ tự để hiểu mạch cảm xúc của cô. Bài hát thứ tư - Cry Your Heart Out - nói về cảm xúc đau khổ trong tình yêu. Oh My God có giai điệu, ca từ tưng tửng, vui vẻ hơn. Adele hát: "Em biết rằng điều đó là sai. Nhưng em chỉ muốn được vui vẻ".

Trên Vogue US số tháng 10 năm ngoái, Adele giải thích ly dị Simon Konecki vì muốn theo đuổi hạnh phúc thật sự. Cô nói: "Lúc đó, tôi sống hời hợt và không hạnh phúc. Cả hai đều không làm gì sai hay tổn thương nhau. Tôi chỉ muốn con trai thấy mình thật sự đang yêu và được yêu. Điều đó rất quan trọng với tôi. Từ khi ly dị, tôi đang trên hành trình đi tìm hạnh phúc thật". Cô viết album 30 để con trai hiểu hơn về quyết định của bố mẹ.

Adele - MV "Easy on me" MV đầu tiên trong album "30", "Easy on Me" ra mắt tháng 10/2021, nói về những tổn thương tâm lý của Adele. Video: Youtube Adele

Adele sinh năm 1988 là ca sĩ nổi tiếng người Anh. Cô từng đoạt 15 giải Grammy và bán được hơn 120 triệu bản thu. Adele phát hành 21 ngày 24/1/2011 tại châu Âu trước khi ra mắt Bắc Mỹ khoảng một tháng sau đó. Album tiếp nối sản phẩm âm nhạc đầu tay19 (2008), từng giúp cô đoạt giải Grammy "Nghệ sĩ mới xuất sắc".

Đến nay, 21 vẫn giữ thành tích album bán chạy nhất thế kỷ 21 với doanh số khoảng 31 triệu bản, theo báo cáo của Liên đoàn quốc tế về ngành ghi âm. Những bài hát như Rolling In The Deep, Set Fire to the Rain, Someone like You được khán giả thế giới đón nhận nồng nhiệt, phá vỡ nhiều kỷ lục về doanh số và lượt nghe lúc bấy giờ. Album từng đứng đầu hơn 30 thị trường, giữ vị trí đầu bảng tại Anh suốt 13 tuần và 14 tuần tại Mỹ.

Năm 2015, cô tiếp tục ra mắt album 25, bán ba triệu đĩa trên thế giới chỉ trong tuần đầu, trở thành album bán chạy nhất năm. Với sản phẩm này, Adele nhận giải "Album của năm", "Album nhạc Pop của năm" và ba giải riêng cho ca khúc Hello tại Grammy Awards năm 2017.

Sáu năm gần đây, Adele không ra album mới, để dành thời gian hồi phục chấn thương thanh quản và chăm sóc con trai. Tháng 10 năm ngoái, cô lần đầu đăng ảnh chụp cùng bạn trai Rich Paul lên Instagram, nhân dịp cả hai dự đám cưới bạn ở Los Angeles, Mỹ.

