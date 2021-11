Album mới của Adele nhận 'mưa' lời khen

"30" - album mới ra mắt của Adele - được Rolling Stone nhận xét là dự án âm nhạc chất lượng nhất sự nghiệp ca sĩ đến nay.

Giới phê bình Mỹ dành những lời có cánh để nhận xét về album mới nhất của Adele, phát hành hôm 19/11. Tạp chí Rolling Stone đánh giá điểm 5/5 cùng lời bình: "Album hay nhất của Adele từ trước đến giờ. Âm nhạc của cô ấy chưa từng dữ dội như 30, chân thật hơn với cảm xúc bên trong. Đó là album giàu nội lực, mạnh mẽ nhất của Adele".

Adele - MV "Easy on me" MV "Easy On Me" - đĩa đơn đầu tiên của album "30". Video: Adele Youtube

Đồng quan điểm, tờ Variety nhận xét 30 là sản phẩm âm nhạc "chân thành, mạo hiểm và tuyệt vời nhất" của ca sĩ. Tạp chí Vulture cũng khẳng định album là đỉnh cao trong sự nghiệp "họa mi" nước Anh. "Adele như một ngọn núi lửa, hoạt động âm ỉ vài năm và đến nay phun trào, làm tan chảy mọi thứ trên đường đi", cây viết Craig Jenkins của Vultures nhận xét.

Tại Anh - quê nhà của Adele, các trang The Evening Standard, The Independent nhận xét tích cực về album. Họ miêu tả 30 giống một khúc tự tình của nữ ca sĩ lấy cảm hứng từ cuộc hôn nhân tan vỡ gần đây. "Nó như một bộ phim hoành tráng mà không cần dùng đến những khung hình sặc sỡ, khoa trương", Annabel Nugent của The Independent viết.

30 là album phòng thu thứ tư của Adele, đánh dấu sự trở lại của cô sau khoảng sáu năm. Dự án gồm 12 ca khúc với tổng thời lượng khoảng 59 phút. Ca sĩ tiết lộ lấy cảm hứng từ cuộc hôn nhân tan vỡ với doanh nhân Simon Konecki.

Adele sinh năm 1988 tại Anh, bắt đầu hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp từ nửa cuối thập niên 2000. Cô nổi tiếng với giọng hát giàu nội lực và những sáng tác giàu tâm tư, trữ tình. Adele là một trong những ca sĩ ăn khách nhất mọi thời, với doanh số hơn 120 triệu bản toàn cầu. Album 21 (2011) của cô hiện giữ kỷ lục bán chạy nhất thế kỷ 21 với 31 triệu bản.

Đạt Phan (theo CNN)