'30' của Adele - khúc hát về đổ vỡ

Adele nghẹn ngào khi giải thích với con trai về vụ ly dị giữa cô và chồng Simon Konecki trong bài "My Little Love".

30 là album thứ tư của Adele, phát hành hôm 19/11 - sáu năm kể từ album 25 (2015). Như thông lệ, giọng ca Anh chọn số tuổi của bản thân làm tên đĩa. Cô sáng tác các ca khúc khoảng năm 2019, khi chia tay chồng Simon Konecki. Adele mất gần hai năm để viết, thu âm và hoàn thành tác phẩm.

Adele My Little Love Official Lyric Video Adele chèn các cuộc điện thoại với con trai trong "My Little Love". Video: Adele Youtube

Các ca khúc trong 30 lấy cảm hứng từ cuộc đời nữ ca sĩ sau khi ly dị. Album đánh dấu sự trở lại của Adele với các sáng tác thất tình, thứ âm nhạc giúp cô gây dựng tên tuổi trong 19 và 21. Ca từ nói về nỗi đau, sự cô đơn và khát khao đứng dậy sau những vết thương lòng. Cô đưa nhiều đoạn hội thoại có thật với con trai, bạn bè vào các ca khúc. Thưởng thức 30, thính giả như được lắng nghe những tâm sự thầm kín, riêng tư của Adele, được bộc lộ một cách chân thành, thẳng thắn và không giấu diếm.

Album mở đầu với Stranger By Nature, ca khúc lấy cảm hứng từ bộ phim Judy (2019) về cuộc đời minh tinh Judy Garland. Phần nền violin da diết khiến người nghe liên tưởng những bộ phim từ thời hoàng kim Hollywood, khi Judy Garland đang là ngôi sao góp mặt trong hàng loạt bom tấn. Khi còn sống, ngôi sao phim The Wizard of Oz trải qua năm đời chồng và tất cả kết thúc trong ồn ào, không hạnh phúc. Ca từ như lời giải thích cho việc Adele và chồng Konecki quyết định chia tay trong êm đẹp. Họ như trở thành những người xa lạ một cách rất tự nhiên, không phải lỗi trực tiếp từ ai.

Một người hâm mộ cầm trên tay đĩa "30" của Adele. Ảnh: RemoNews

Album nối tiếp với Easy On Me, ca khúc được Adele chọn làm đĩa đơn đầu tiên - đứng đầu bảng xếp hạng 25 quốc gia khi phát hành hồi tháng 10. Ca sĩ khẳng định chuyện tình với Konecki đã đến lúc phù hợp để kết thúc. "Không còn vàng trong dòng sông này, nơi em đã dành cả đời rửa tay trong đó. Em biết vẫn còn hy vọng nhưng không thể bắt bản thân nhảy xuống bơi nữa", Adele mở đầu ca khúc. Cô mong chồng cũ không tức giận, tự nhận bản thân vẫn còn trẻ con và muốn khám phá thế giới.

My Little Love là ca khúc Adele viết tặng con trai Angelo của hai người. Cô chèn nhiều đoạn ghi âm các cuộc điện thoại giữa mẹ con làm phần nối giữa các khổ hát. Adele cố gắng giải thích cho Angelo về vụ ly dị và vỗ về cậu bé. "Mẹ muốn con có mọi thứ mẹ chưa từng có được. Mẹ rất xin lỗi nếu khiến con buồn". Đoạn cuối là phần ghi âm điện thoại giữa Adele và một người bạn. Cô khóc khi phải ở một mình, khi con trai đến lượt sang sống cùng bố.

Adele đổi mạch cảm xúc với ba ca khúc sôi động Cry Your Heart Out, Oh My God và Can I Get It. Ca sĩ đối mặt với nỗi buồn bằng cách khóc hết nước mắt. Trong bài phỏng vấn với Apple Music, giọng ca Anh nói điều đó giúp cô cảm thấy thoải mái, xua tan nỗi buồn. Oh My God là lời thú nhận muốn được dành thêm thời gian cho bản thân của Adele. Cô khẳng định không còn sợ những lời đàm tiếu, nhận xét về mình. Trong khi đó, Can I Get It thể hiện khát khao muốn tìm kiếm tình yêu đích thực của Adele, sau khi ly dị Konecki.

I Drink Wine đưa người nghe trở lại chìm đắm trong nỗi buồn của một album chủ đề ly dị. Adele tự nhắc nhở không được mượn rượu để xoa dịu bản thân, phải vực dậy sau đổ vỡ. Cô gửi lời nhắn tới tình cũ trong Woman Like Me: "Tự thỏa mãn là tính cách tồi tệ. Anh sẽ không thể có được một phụ nữ như tôi. Thật buồn khi một người như anh trở nên lười biếng".

All Night Parking thuộc phần "hồi phục" trong album, khi Adele nảy sinh cảm xúc với người mới. "Sau bữa tiệc, em rất hào hứng để trở về nhà. Và em mơ thấy anh, suốt đêm đó". Adele miêu tả ca khúc Hold On là bài hát tôn vinh niềm vui. "Hãy vững vàng! Bạn vẫn rất mạnh mẽ. Tình yêu sẽ sớm tới thôi". To Be Loved là lời tự nhủ với bản thân của Adele, rằng để đón nhận yêu thương cô cần sẵn sàng mạo hiểm và hy sinh.

Love Is A Game - bài hát cuối cùng - mở đầu bằng câu: "Tất cả ảo tưởng của bạn về tình yêu đều bất khả thi". Ca khúc là lời tuyên ngôn cay đắng của Adele về tình yêu, rằng chỉ là trò chơi cho những kẻ ngu ngốc, mơ mộng. Cô giễu bản thân rằng rơi vào cái bẫy của chính mình, khi từng hát những bài tình ca đẹp đẽ, không có thật. Tuy nhiên, Adele khẳng định không mất niềm tin vào tình yêu. Thay vì dành nó cho người khác, cô sẽ yêu bản thân từ nay về sau.

Adele Love Is A Game "Love Is A Game" - ca khúc cuối trong album. Video: Adele Youtube

Adele thử nghiệm nhiều chất liệu âm nhạc mới trong album 30. Album vẫn gồm nhiều bản ballad, power pop - phong cách từng làm nên tên tuổi của "họa mi nước Anh", pha trộn nhiều thể loại như jazz, reggae, soul và rock. Cây viết El Hunt của NME đánh giá 30 là nhạc phẩm sáng tạo và táo bạo nhất sự nghiệp Adele.

Album cũng nhận đánh giá tích cực từ giới phê bình. Tạp chí Rolling Stone đánh giá điểm 5/5 cùng lời bình: "Album hay nhất của Adele từ trước đến giờ. Âm nhạc của cô ấy chưa từng dữ dội như 30, chân thật hơn với cảm xúc bên trong. Đó là album giàu nội lực, mạnh mẽ nhất của Adele".

Các chuyên gia dự đoán 30 dẫn đầu về doanh số tại nhiều thị trường lớn sau tuần đầu phát hành. Toàn bộ 12 ca khúc hiện dẫn đầu bảng xếp hạng Apple Music toàn cầu. Tờ Billboard cho rằng tình hình dịch bệnh không ảnh hưởng nhiều tới sự ủng hộ của người hâm mộ với Adele, đoán album có thể bán hàng triệu bản trong tuần đầu ra mắt.

Đạt Phan