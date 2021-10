'Easy on Me' - tự tình sau tổn thương của Adele

Trong ca khúc "Easy on Me", Adele nói cô hy sinh ước mơ vì gia đình nhưng rồi hạnh phúc vẫn tan vỡ.

Bài hát đầu tiên trong album mới của Adele ra mắt hôm 15/10, đạt 41 triệu lượt xem trên Youtube sau một ngày. Theo Variety, ca khúc đồng thời được nghe nhiều nhất trong một ngày trên nền tảng Spotify, Amazon Music, giúp Adele trở thành nữ ca sĩ đầu tiên có bài hát đứng đầu hệ thống nhạc số iTunes của 75 quốc gia.

Không còn chất vấn người yêu cũ hay hoài niệm những mối tình tan vỡ như trong Someone Like You, Hello, ca sĩ trải lòng về sai lầm trong mối quan hệ đã qua, khao khát kết nối, thấu hiểu giữa hai người. Trên nền piano dìu dặt, người nghe chìm vào giọng hát mộc, thuần túy của "họa mi" nước Anh. Ca khúc không có nhiều quãng lên cao vút hay gằn giọng dữ dội đặc trưng của Adele. Ở tuổi 33, cách hát của cô giàu tự sự, cô chỉ đơn thuần giãi bày nỗi lòng, không hờn ghen hay oán trách nửa kia.

Adele - MV "Easy on me" MV "Easy on me". Video: Youtube Adele

"There ain’t no gold in this river

That I’ve been washing my hands in forever

I know there is hope in these waters

But I can’t bring myself to swim

When I am drowning in this silence

Baby, let me in"

"Mối quan hệ của hai ta đã đi đến hồi kết

Vậy mà em từng nghĩ sẽ đắm chìm trong đó mãi mãi

Em biết rằng vẫn còn hy vọng giữa dòng chảy này

Nhưng em lại không thể tự mình bơi đi

Khi mà em vẫn chìm đắm trong sự thinh lặng

Anh à, hãy để em được bước vào"

Đoạn điệp khúc là điểm nhấn của bài hát, với những quãng giả thanh đậm màu trữ tình. Cách Adele ngân nga, luyến láy cụm từ "Easy on Me" (Hãy đối xử dịu dàng với em) tạo cảm giác khắc khoải. Ca khúc không phải nhạc phẩm buồn và day dứt nhất của Adele. Thay vì chìm sâu vào đau khổ, cô giờ đây có thể bình thản lý giải nguyên nhân sâu xa của sự đổ vỡ, cắt nghĩa những tổn thương. Trang Standard nhận xét bài hát tập hợp những cảm xúc ngổn ngang, phức tạp hơn so với những ca khúc trước đây của cô.

Ca sĩ Adele ở tuổi 33 . Ảnh: PA

"Go easy on me, baby

I was still a child

Didn’t get the chance to feel the world around me

I had no time to choose what I chose to do

So go easy on me

There ain’t no room for things to change

When we are both so deeply stuck in our ways

You can’t deny how hard I have tried

I changed who I was to put you both first

But now I give up"

"Đối xử dịu dàng với em nhé

Em vẫn là một đứa trẻ thôi mà

Không có cơ hội nào để cảm nhận thế giới xung quanh mình

Em chẳng còn thời gian để lựa chọn điều mình muốn làm nữa rồi

Vì vậy hãy đối xử dịu dàng với em

Không còn nơi nào để thay đổi điều đó nữa rồi

Khi mà cả hai ta đều chìm sâu trong bế tắc trên con đường của chính mình

Anh chẳng thể phủ nhận em đã cố gắng thế nào

Em đã thay đổi chính bản thân mình và đặt anh lên trên hết

Nhưng giờ em bỏ cuộc rồi"

Trên Youtube, nhiều fan khen ca khúc đẹp và thơ mộng, được thể hiện qua chất giọng êm dịu, đượm buồn. Tài khoản Talalelei bình luận: "Trái tim tôi tan vỡ khi nghe bài hát, tôi không biết rằng cô ấy đã đối diện nhiều tổn thương như vậy". Adele nói âm nhạc là cách cô kết nối, giải thích với con trai về việc bố mẹ ly hôn. Ca sĩ mong con sẽ hiểu tâm tư của cô hơn sau khi nghe những sáng tác mới. Cô nói: "Cậu bé có nhiều câu hỏi đơn giản nhưng tôi không biết cách trả lời. Tại sao cả nhà không thể sống tiếp cùng nhau? Tôi đáp rằng người ta không làm thế sau khi ly dị. Nhưng tại sao? Con tiếp tục hỏi. Tôi thật sự không biết giải thích như thế nào... Tôi không thể giải thích những điều đó với một đứa trẻ gần chín tuổi".

MV 'Hello' của Adele MV "Hello". Video: Youtube Adele

MV ca khúc được quay tối giản theo phong cách đen trắng quen thuộc của nữ ca sĩ, tạo cảm giác quen thuộc bởi bối là ngôi nhà trong bản hit Hello. Video mở đầu với cảnh Adele dọn hành lý ra khỏi ngôi nhà cũ. Khi rời đi, cô ngoái nhìn tổ ấm lần cuối - nay đã treo biển "bán nhà", như một cách khép lại quá khứ. Trên đường, cô chứng kiến các đôi hạnh phúc và hồi tưởng lại cuộc tình. Nửa sau video được quay dạng màu, ngụ ý cô đã sẵn sàng bắt đầu hành trình mới.

Với những người hâm mộ đã chờ đợi sản phẩm mới của Adele suốt sáu năm, Easy on Me là một lời hồi đáp ngọt ngào. Giữa thị trường sôi động với những chất liệu như dance, electro, Adele vẫn giữ được phong độ và thái độ bình thản trong cuộc chơi âm nhạc. Cô tự đặt mình ra khỏi các yếu tố pop đương đại, với cách hát của cô hòa quyện giữa nhạc soul, pop và jazz, tạo nên âm hưởng vừa cổ điển vừa hiện đại.

Tờ Standard nhận định: "Thế giới đã thay đổi, ngành công nghiệp âm nhạc cũng vậy. Trong sáu năm kể từ khi album thứ ba bán chạy, Adele rời nước Anh, đến Beverly Hills, kết hôn, ly hôn và viết một album mới. Adele đã trở lại, và cô ấy vẫn thăng hoa".

Hà Thu