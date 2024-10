Adele cảm ơn Celine Dion

Ca sĩ Adele biết ơn thần tượng Celine Dion đến dự buổi hòa nhạc của cô ở Las Vegas, xúc động trước sự xuất hiện bất ngờ của diva.

Trên Instagram, Adele cho biết việc đàn chị đến xem show Weekends with Adele hôm 26/10 có ý nghĩa lớn đến mức "không ngôn từ nào có thể diễn tả". Nhà hát Colosseum là nơi Dion từng biểu diễn cách đây hơn 20 năm.

Trong bài đăng, Adele viết: "Tôi đã hát trong khán phòng của Celine Dion tại nhà hát Colosseum gần hai năm qua, sắp sửa khép lại chuỗi show sau bốn tuần tới. Đây là địa điểm duy nhất tôi muốn biểu diễn ở Las Vegas vì nơi này được xây dựng cho cô ấy. Tôi có bức hình đàn chị cạnh sân khấu. Vào mỗi đêm trước khi trình diễn, tôi đều chạm vào tấm ảnh và rồi cuối tuần này, cô ấy đã đến. Với tôi, đó là một bất ngờ lớn".

Adele khóc, ôm Celine Dion Celine Dion và Adele ôm nhau khóc tại đêm nhạc ở Las Vegas. Video: X/ @sophxadelexf1

Adele và Celine Dion có màn tái ngộ đầy cảm xúc cuối tuần qua. Khi "họa mi nước Anh" đang biểu diễn ca khúc When We Were Young, cô phát hiện Dion ngồi ở hàng ghế khán giả cùng hai con trai của danh ca - Nelson và Eddy Angélil. Cô khóc khi tiến tới ôm thần tượng. Khoảnh khắc cả hai ôm nhau gây sốt mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem.

Giọng ca Hello từng nhiều lần cho biết Celine Dion là một trong những nguồn cảm hứng âm nhạc lớn nhất với cô. Năm 2018, cô xem concert của Dion ở Colosseum, bày tỏ sự ngưỡng mộ trên Instagram sau cuộc gặp gỡ. Trong bài đăng khi đó, Adele gọi thần tượng là "nữ hoàng Celine", nhận xét show diễn là "một trong những đêm đáng nhớ nhất đời". Dion cũng chia sẻ niềm vinh dự khi Adele đến buổi biểu diễn.

Ca sĩ Adele (trái) và diva Celine Dion. Ảnh: Instagram Adele/ WireImage

Adele, 36 tuổi, là ca sĩ nổi tiếng người Anh. Cô từng đoạt 15 giải Grammy và bán được hơn 120 triệu bản thu. Cô kết hôn doanh nhân Simon Konecki năm 2018 nhưng ly hôn sau ba năm chung sống. Cả hai có một con trai, Angel, 12 tuổi. Sau chia tay, cô ít hoạt động để dành thời gian chăm sóc con. Hiện ca sĩ hẹn hò Rich Paul - người đại diện cho nhiều ngôi sao bóng rổ.

Celine Dion, 56 tuổi, là ca sĩ người Canada. Cô được xếp hạng The Vocal Trinity - một trong ba diva có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới - cùng Whitney Houston và Mariah Carey. Celine Dion giành được năm giải Grammy, bao gồm Album của năm và Thu âm của năm. Năm 2016, Billboard vinh danh cô là Nữ hoàng nhạc đương đại.

Đêm diễn của Adele là dịp Celine Dion hiếm hoi xuất hiện sau hai năm mắc hội chứng "người cứng", phải hủy bỏ mọi buổi biểu diễn. Tháng 7, Celine Dion trở lại sân khấu trong sự kiện khai mạc Olympic với ca khúc tiếng Pháp Hymne à L’amour. Khi ấy, nhiều khán giả nói đã khóc khi thấy Celine Dion ca hát trở lại.

Celine Dion thể hiện bài Hymn to Love Celine Dion hát bài "Hymme à L'amour" ở lễ khai mạc Olympic 2024. Video: Olympic

Theo People, nhà hát Colosseum được xây dựng vào năm 2003 để phục vụ chương trình âm nhạc A New Day... của Celine Dion. Đến nay, nơi này trở thành địa điểm lưu diễn của nhiều ca sĩ như Elton John, sao nhạc pop Australia Kylie Minogue, danh ca Diana Ross và nhiều nghệ sĩ khác. Từ tháng 11/2022, Adele bắt đầu chuỗi đêm diễn Weekends with Adele vào mỗi thứ sáu và thứ bảy hàng tuần, dự kiến kết thúc vào ngày 23/11.

Phương Thảo (theo People, Billboard)