'Ác cảm với người ăn thịt chó, mèo'

Tôi yêu và đang nuôi cả chó lẫn mèo, không bao giờ ăn thịt chúng, nhưng chẳng vì thế mà phản đối người khác coi chó, mèo là thực phẩm.

Là một người yêu, đang nuôi cả chó lẫn mèo và tuyệt đối không ăn thịt những loài vật này, tôi nhận thấy các vấn đề "ăn thịt chó mèo" và "bắt trộm thú nuôi" ở Việt Nam cần được đánh giá với góc nhìn đa chiều hơn, để chúng ta có một sự thấu hiểu, thông cảm cho nhau.

Về việc ăn thịt chó mèo, đây là thói quen có nguồn gốc khá phức tạp: một phần do văn hóa, tín ngưỡng thời xưa; một phần từ chiến tranh, nạn đói mà tổ tiên chúng ta đã trải qua; và một phần do thói quen nuôi chó mèo không suy nghĩ, khiến chúng sinh sôi nảy nở quá nhiều đến mức mất kiểm soát. Sau thời gian kéo dài, thói quen ăn thịt chó mèo cũng dần hình thành. Bản chất việc ăn thịt những loài vật này không khác biệt so với việc ăn thịt gia súc, gia cầm.

Tuy vậy, vì thói quen nuôi chó mèo cũng đã tồn tại lâu đời, nên việc ăn thịt chúng nhận phải phản ứng khá gay gắt, khắt khe của đại đa số người dân. Chuyện phản đối ăn thịt chó mèo cũng là chuyện có thể hiểu được. Tuy nhiên, phản ứng đó nhìn chung vẫn rất cảm tính, và nếu dùng lý lẽ "chó mèo là vật nuôi" để phản đối việc ăn thịt chó mèo có thể nói là không thật logic.

Thực tế, gia súc, gia cầm cũng có thể trở thành thú cưng của con người. Thậm chí, chúng còn biết vâng lời, trung thành, thông minh không thua gì chó mèo. Chỉ cần lên mạng, bạn có thể dễ dàng tìm thấy vô số dẫn chứng cho việc nuôi gia súc, gia cầm làm thú cưng.

Khi nói về việc ăn thịt chó mèo, vấn đề trộm chó sẽ thường đi kèm trong các cuộc thảo luận. Đã có rất nhiều ý kiến đưa ra rằng cấm ăn thịt chó sẽ giúp ngăn chặn nạn trộm chó. Ý kiến đó, theo đánh giá của cá nhân tôi, vẫn còn nhiều thiếu sót và hơi phiến diện. Không phải con chó (hay mèo) nào bị trộm cũng sẽ được đem vào lò mổ, bởi không phải giống nào cũng thích hợp để ăn thịt.

>> 'Hà Nội nên học Hội An nói không với thịt chó, mèo'

Nhu cầu liên quan đến chó mèo thực tế cũng rất đa dạng, không phải chỉ có mỗi nhu cầu về ẩm thực. Ngoài ra, ngày nay vẫn có sự tồn tại của các trại chăn nuôi chó mèo để cung cấp làm thức ăn cho các hàng quán - bởi nhiều nơi không nhận hàng ăn trộm. Thế nên, về căn bản, nuôi chó mèo lấy thịt cũng không khác gì việc chăn nuôi gia súc và gia cầm cả.

Thị trường vận hành theo quy tắc cung - cầu; khi một trong hai mất đi sẽ ảnh hưởng đến cái còn lại, và một phần nguồn cung cấp thịt chó mèo cho các lò mổ lại là sự bất cẩn của chủ thú nuôi. Chúng ta phải nhắc đi nhắc lại việc thả rông chó đến bao giờ? Việc này không khác nào hành động dâng tặng cho cẩu tặc. Đừng ỷ lại việc thả gần nhà sẽ không sao, bởi rất khó biết được ai là kẻ gian, và khi nào chúng ra tay. Nhiều khi lúc bạn nhận ra thì chúng đã ra tay bắt thú cưng đi rồi. Nếu tất cả các chủ có ý thức nuôi trong nhà, luôn cho chó mèo đeo dây xích mỗi khi dắt đi dạo, thì trộm chó sẽ không còn đất sống.

Với xu hướng nuôi thú cưng ngày càng tăng, nhất là ở các gia đình trẻ và thế hệ sau này, thì việc ăn thịt chó mèo sẽ tự động bị đẩy lùi, và và nạn trộm thú nuôi cũng sẽ bị thui chột nếu người nuôi có ý thức trách nhiệm. Nhưng ở hiện tại thì các chủ nuôi chó mèo cần chủ động nâng cao ý thức trong việc bảo vệ thú cưng của mình, và không nên gay gắt với những ai không cùng tư tưởng.

Bởi xét cho cùng, người ăn thịt chó mèo chỉ thừa hưởng những gì thế hệ trước để lại, họ không làm gì trái pháp luật và cũng không phải người xấu. Thay vào đó, mỗi người hãy dùng sự thấu hiểu và thái độ tích cực để cùng nhau hướng tới một hệ tư tưởng chung hiện đại, văn minh hơn.

Uy Tăng

>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.