95.000 ca tử vong do sởi trên toàn cầu trong năm 2024

Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, thế giới chỉ ghi nhận khoảng 95.000 ca tử vong do sởi trong năm 2024, mức thấp nhất kể từ năm 2000 đến nay.

WHO ngày 28/11 cho biết các chương trình tiêm chủng trên toàn cầu đã giúp giảm 88% số ca tử vong do sởi từ năm 2000 đến 2024, cứu sống gần 59 triệu người. Tuy nhiên, năm 2024 vẫn có khoảng 95.000 ca tử vong, chủ yếu ở trẻ dưới 5 tuổi; khoảng 11 triệu ca mắc sởi, mức này cao hơn trước đại dịch. Số ca sởi tăng mạnh so với năm 2019 ở các khu vực Đông Địa Trung Hải (86%), châu Âu (47%) và Đông Nam Á (42%).

Năm 2024, chỉ 84% trẻ em được tiêm mũi sởi đầu tiên và 76% tiêm mũi thứ hai, thấp hơn mức 95% cần thiết để bảo vệ cộng đồng. Hơn 30 triệu trẻ vẫn chưa được tiêm đầy đủ, chủ yếu ở châu Phi và Đông Địa Trung Hải. 59 quốc gia ghi nhận bùng phát sởi quy mô lớn trong năm 2024, mức cao nhất kể từ dịch Covid-19.

Đến cuối 2024, 81 quốc gia loại trừ được bệnh sởi; tăng lên 96 quốc gia vào năm 2025. Tuy nhiên, châu Mỹ mất trạng thái loại trừ bệnh sởi vào cuối 2025 do dịch tái xuất hiện ở Canada.

Một lọ vaccine phòng sởi - quai bị - rubella (MMR) ở Texas, Mỹ. Ảnh: AP

WHO cảnh báo việc cắt giảm ngân sách cho tiêm chủng và giám sát bệnh tật tại một số quốc gia, có thể làm gia tăng khoảng cách miễn dịch, thúc đẩy dịch sởi tái bùng phát. Cơ quan này cũng kêu gọi các quốc gia tăng cường tiêm chủng thường xuyên, đảm bảo mọi trẻ em được tiêm đủ hai liều, đồng thời đầu tư bền vững cho giám sát và ứng phó dịch để tiến tới loại trừ bệnh sởi toàn cầu.

Sởi là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus gây ra, dễ lây lan qua đường hô hấp. Bệnh thường gặp ở trẻ em và có thể gây biến chứng nặng. Việc tiêm đủ liều vaccine cho trẻ em và duy trì tỷ lệ bao phủ vaccine trên 95% là chìa khóa để loại trừ bệnh này.

Văn Hà (Theo WHO)