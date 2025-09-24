9 thói quen đơn giản giúp sống thọ 100 tuổi

Chế độ ăn lành mạnh, ngủ đủ, thiền định, tập thể dục, quản lý bệnh mãn tính, duy trì quan hệ xã hội... là những thói quen đơn giản giúp sống thọ.

Sống đến 100 tuổi không chỉ là giấc mơ mà là hiện thực, nhờ thói quen ăn uống lành mạnh và lối sống năng động, theo các chuyên gia.

Tiến sĩ Meredith Bock, một bác sĩ thần kinh Mỹ, nhấn mạnh rằng dù gene ảnh hưởng đến tuổi thọ, chúng ta vẫn có thể cải thiện chất lượng cuộc sống. Chăm sóc cơ thể từ khi còn trẻ giúp duy trì sự độc lập và năng động khi về già.

Các chuyên gia tuổi thọ tiết lộ rằng không bao giờ là quá sớm hay quá muộn để bắt đầu xây dựng những thói quen sống tích cực, mở ra con đường đến tuổi 100.

Ưu tiên giấc ngủ chất lượng

Ngủ là yếu tố cốt lõi để lão hóa khỏe mạnh và hạnh phúc, theo Jamie Gabel, trợ lý bác sĩ tại Trung tâm Tuổi thọ Chuyển hóa, Phòng khám Shafer. "Nó là một trong những thành phần quan trọng nhất, nếu không muốn nói là quan trọng nhất, cho tuổi thọ", ông nhấn mạnh.

Tiến sĩ Meredith Bock khuyến nghị thực hiện các thói quen vệ sinh giấc ngủ hiệu quả, như giảm thời gian sử dụng màn hình, tạo thói quen thư giãn trước khi ngủ và tránh hoạt động căng thẳng trong phòng ngủ, để đảm bảo 8 giờ ngủ chất lượng mỗi đêm.

Duy trì hoạt động nhận thức

Chức năng nhận thức đóng vai trò then chốt trong quá trình lão hóa khỏe mạnh, đặc biệt thông qua giáo dục, theo tiến sĩ Meredith Bock. Các nhà khoa học phát hiện rằng việc học tập nhiều hơn giúp tăng "khả năng dự trữ nhận thức", cho phép não giải quyết vấn đề, ứng biến và tìm cách hoàn thành nhiệm vụ hiệu quả.

Để duy trì kỹ năng nhận thức, hãy tham gia các lớp học cộng đồng, câu lạc bộ tại nơi thờ tự hoặc theo đuổi sở thích mới.

Thiền thường xuyên

Theo Gabel, thiền mang lại vô số lợi ích, bao gồm tăng cường tuổi thọ nhờ giảm căng thẳng. Ông nhấn mạnh rằng thiền hiệu quả nhất khi thực hiện sau khi thức dậy hoặc trước khi đi ngủ, đồng thời có liên quan đến việc cải thiện chất lượng giấc ngủ tối ưu.

Hạn chế rượu

Uống quá nhiều rượu có thể gây hại cho não, đặc biệt khi về già. "Uống hơn ba ly đồ uống có cồn mỗi ngày thường xuyên có thể làm giảm kích thước não, dẫn đến vấn đề về trí nhớ và suy nghĩ", bà Bock cảnh báo.

Dù không cần từ bỏ hoàn toàn, việc uống rượu có chừng mực và chánh niệm không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe não bộ mà còn tăng cường trải nghiệm thưởng thức đồ uống, góp phần vào quá trình lão hóa khỏe mạnh.

Chuyên gia khuyến cáo cắt giảm rượu bia để kéo dài tuổi thọ. Ảnh: Phương Hằng

Đeo máy trợ thính nếu cần

Đeo máy trợ thính không chỉ giúp nghe rõ hơn mà còn bảo vệ sức khỏe não bộ. Khi cuộc trò chuyện trở nên khó theo dõi, não bộ thiếu kích thích quan trọng, làm tăng nguy cơ mất trí nhớ.

Dù việc thích nghi với máy trợ thính có thể khó khăn ban đầu, các nghiên cứu chỉ ra rằng thiết bị này giúp giảm nguy cơ suy giảm nhận thức, hỗ trợ lão hóa khỏe mạnh.

Ăn uống lành mạnh

Duy trì chế độ ăn uống bổ dưỡng là yếu tố cốt lõi để lão hóa khỏe mạnh. Chế độ ăn Địa Trung Hải, tập trung vào trái cây, rau và ngũ cốc nguyên hạt, được chứng minh là tăng cường sức khỏe não bộ.

Dù theo chế độ ăn nào, việc bổ sung nhiều trái cây và rau khi lớn tuổi là điều cần thiết để duy trì sức khỏe và kéo dài tuổi thọ.

Tập thể dục thường xuyên

Tập thể dục thường xuyên là yếu tố không thể thiếu để lão hóa khỏe mạnh, bất kể bạn ở độ tuổi nào. Tiến sĩ Bock khuyến nghị hãy dành ít nhất 30 phút mỗi ngày cho hoạt động thể chất.

"Tìm hoạt động bạn yêu thích như làm vườn, đi bộ đường dài, chơi quần vợt hoặc tham gia yoga để duy trì thói quen", bà nhấn mạnh sự nhất quán quan trọng hơn kỹ năng hay cường độ.

Ông Gabel bổ sung người lớn tuổi có thể chọn nâng tạ, tập với dây kháng lực hoặc đơn giản là đi bộ hàng ngày để duy trì sức khỏe và tuổi thọ.

Quản lý các bệnh mãn tính

Việc kiểm soát các bệnh mãn tính đóng vai trò quan trọng trong lão hóa khỏe mạnh, dù nhiều yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát, theo tiến sĩ Bock. Bà khuyến nghị thực hiện các biện pháp đơn giản như kiểm tra huyết áp thường xuyên hoặc quản lý triệu chứng tiền tiểu đường với bác sĩ đáng tin cậy.

"Quản lý hiệu quả các tình trạng này giúp mạng lưới mạch máu cung cấp oxy và chất dinh dưỡng cần thiết cho tế bào não", bà nhấn mạnh thêm rằng từ đó góp phần duy trì sức khỏe và kéo dài tuổi thọ.

Duy trì các mối quan hệ xã hội

Duy trì các mối quan hệ xã hội không chỉ mang lại hạnh phúc mà còn góp phần quan trọng vào sức khỏe tổng thể. Các nghiên cứu cho thấy rằng việc duy trì các mối quan hệ xã hội có thể giúp giữ cho tâm trí sắc bén và giảm nguy cơ mất trí nhớ.

Những thói quen đơn giản như ăn tối với gia đình mỗi tối hoặc gọi điện về nhà mỗi tuần một lần giúp duy trì chức năng nhận thức. Nếu bạn ưu tiên các thói quen lối sống đúng đắn từ khi còn trẻ, bộ não và cơ thể sẽ được hưởng lợi lâu dài, hỗ trợ quá trình lão hóa khỏe mạnh.

Mỹ Ý (Theo Real Simple)