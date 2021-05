9 nàng thơ của Trương Nghệ Mưu

Chu Đông Vũ được Trương Nghệ Mưu phát hiện năm 2010, đóng chính "Chuyện tình cây táo gai". Năm 2019, hai người tái hợp trong "Vững như bàn thạch", dự kiến chiếu năm nay. Theo 163, Chu Đông Vũ vướng không ít tranh cãi về ngoại hình nhưng hầu hết tác phẩm cô đóng thành công về doanh thu lẫn chất lượng nghệ thuật, như "Better Days", "Us and Them"... "Better Days" đạt doanh thu gần 1,6 tỷ nhân dân tệ (249 triệu USD), được đề cử Phim quốc tế ở Oscar 2021. Năm ngoái, hãng Victoria's Secret chọn Chu Đông Vũ làm đại sứ thương hiệu.