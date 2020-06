Chu Đông Vũ đóng phim mới của Trương Nghệ Mưu

Chu Đông Vũ, Trương Quốc Lập đóng phim "Vững như bàn thạch" của đạo diễn Trương Nghệ Mưu.

Ngày 8/6, đoàn phim giới thiệu trailer đầu tiên, tiết lộ dàn diễn viên. Chu Đông Vũ tái hợp Nghệ Mưu sau 10 năm quay Chuyện tình cây táo gai. Phim còn quy tụ Lôi Gia Âm, Vu Hòa Vỹ, Tôn Nghệ Châu, Hứa Á Quân, Trần Xung, Vương Tấn - dàn diễn viên ba thế hệ trẻ, trung niên và cao tuổi có thực lực của Trung Quốc.

Trailer "Vững như bàn thạch" Trương Nghệ Mưu Trailer phim "Vững như bàn thạch". Video: Youtube.

Phim đề tài cảnh sát, tội phạm, tập trung vấn đề chống tham nhũng. Lần đầu nhà làm phim kỳ cựu thực hiện tác phẩm hình sự bối cảnh đương đại. Trên Beijingnews, đạo diễn nói ông muốn mang đến những góc quay mới lạ, cảm giác rợn tóc gáy qua tác phẩm. Phim quay năm 2019, dự kiến ra rạp năm nay.

Đông Vũ trong "Vững như bàn thạch". Ảnh: Beijingnews.

Ngoài Vững như bàn thạch, Trương Nghệ Mưu còn hai tác phẩm chờ công chiếu, là Huyền nhai chi thượng, One Second. One Second từng được đề cử giải Gấu Vàng tại Liên hoan phim Berlin năm 2019 song tác phẩm bị rút khỏi LHP. Đoàn phim giải thích không thể công chiếu ở sự kiện vì "lý do kỹ thuật" trong quá trình chế tác hậu kỳ. Phim lấy bối cảnh Trung Quốc giữa thập niên 1970 - thời kỳ Cách mạng Văn hóa. Nhân vật chính là một phạm nhân trốn khỏi trại lao động, vượt sa mạc vì khát khao được xem phim.

Chu Đông Vũ tái hợp Trương Nghệ Mưu sau 10 năm. Ảnh: Sohu.

Chu Đông Vũ 28 tuổi, được Trương Nghệ Mưu phát hiện, mời đóng chính Chuyện tình cây táo gai. Sau tác phẩm này, cô khẳng định diễn xuất qua những phim được giới chuyên môn, khán giả đánh giá cao như Bạn cùng bàn, Chúng ta của sau này, Em của thời niên thiếu, Thất Nguyệt và An Sinh. Hồi tháng 5, cô đoạt Nữ diễn viên chính xuất sắc ở lễ trao giải Kim Tượng (Hong Kong).

Như Anh (theo Beijingnews)