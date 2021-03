9 lợi ích của đậu xanh

Đậu xanh chứa nhiều chất xơ, protein, folate, vitamin... tốt cho phụ nữ mang thai, giúp giảm đường huyết, phòng ngừa các bệnh tim mạch.

Bác sĩ Lê Thị Thúy Hằng, Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM cơ sở 3, cho biết đậu xanh có vị ngọt, hơi lạnh, tính mát, công dụng thanh nhiệt, giải độc, bớt đau sưng, điều hòa ngũ tạng. Vỏ đậu xanh có thể giải nhiệt độc, giảm mờ mắt. Ngoài ra, đậu xanh còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, như:

Cung cấp nhiều chất dinh dưỡng

Đậu xanh rất giàu vitamin và khoáng chất cần thiết cho sức khỏe. Hạt chứa nước 14%, protid 23,4%, lipid 2,4%, glucid 53,1%, cellulose 4,7%; các nguyên tố vi lượng Ca, P, Fe và các vitamin (tiền sinh tố A, B1, B2, PP, C).

"Đậu xanh còn có các phosphatidyl choline, phosphatidyl ethanolamine... thúc đẩy hệ thống miễn dịch và ngăn ngừa lão hóa", bác sĩ Hằng chia sẻ.

Tốt cho hệ tiêu hóa

Đậu xanh chứa nhiều dưỡng chất tốt cho hệ tiêu hóa như chất xơ hay kháng tinh bột. Trong 200 g đậu xanh nấu chín có 15,4 g chất xơ, đặc biệt một loại chất xơ hòa tan có tên pectin làm dễ tiêu hóa thức ăn. Chất kháng tinh bột trong đậu xanh đóng vai trò như chất xơ hòa tan, có ích cho lợi khuẩn đường ruột.

"Các lợi khuẩn này sẽ tiêu hóa kháng tinh bột và biến loại tinh bột này thành các axit béo chuỗi ngắn như butyrate. Butyrate có chức năng nuôi dưỡng các tế bào ruột già, tăng cường khả năng miễn dịch đường ruột, giảm nguy cơ ung thư ruột già", bác sĩ Hằng phân tích.

Ngăn ngừa sốc nhiệt

Súp hoặc chè đậu xanh là món yêu thích của nhiều người trong mùa nóng nhờ đặc tính chống viêm, ngăn ngừa sốc nhiệt. Những chất chống oxy hóa có trong đậu xanh như vitexin và isovitexin có thể bảo vệ tế bào khỏi các tổn thương do sốc nhiệt.

Cung cấp dưỡng chất cho thai phụ

Phụ nữ nên ăn nhiều thực phẩm giàu folate trong thai kỳ vì đây là chất rất cần thiết cho sự tăng trưởng và phát triển tối ưu của bé. Tiêu thụ 200 g đậu xanh cung cấp cho cơ thể 80% lượng folate cần thiết mỗi ngày. Đậu xanh nhiều chất sắt, protein và chất xơ là những chất cơ thể dễ bị thiếu trong thai kỳ.

Ngăn ngừa bệnh mạn tính

Đậu xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa lành mạnh như axit phenolic, flavonoid, axit caffeic, axit cinnamic... Các hợp chất này giúp trung hòa gốc tự do - tác nhân gây viêm mạn tính, bệnh tim hay ung thư. Các nghiên cứu cho thấy các chất chống oxy hóa từ đậu xanh có thể giảm sự phát triển ung thư ở phổi và dạ dày do gốc tự do.

Phòng bệnh tim mạch

Dinh dưỡng từ đậu xanh có thể giúp cơ thể giảm lượng cholesterol xấu, nhờ đó giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Giúp giảm huyết áp

Theo bác sĩ, các protein trong đậu xanh có thể ức chế các enzyme có vai trò làm tăng huyết áp. Nhờ đó huyết áp được ổn định một cách tự nhiên.

Giúp giảm đường huyết

Đậu xanh giúp giảm đường huyết nhờ có hàm lượng chất xơ và protein cao, làm chậm quá trình giải phóng đường vào máu. Các nghiên cứu trên động vật cũng chỉ ra chất chống oxy hóa vitexin và isovitexin trong đậu xanh có thể làm giảm đường huyết và giúp insulin hoạt động hiệu quả hơn.

Hỗ trợ giảm cân

Đậu xanh rất giàu hàm lượng chất xơ và protein. Hai hợp chất này giúp ức chế các hormone gây đói, tạo cảm giác no lâu.

Bác sĩ Thúy Hằng lưu ý những trường hợp không nên dùng đậu xanh như người thân nhiệt tính hàn với biểu hiện tay chân lạnh thiếu lực, lưng chân đau nhức và đi ngoài phân lỏng. Người già, trẻ em không nên ăn quá nhiều đậu xanh để tránh khó tiêu. Ngoài ra, trong thời gian điều trị bằng thuốc không nên sử dụng đậu xanh để tránh giảm tác dụng của thuốc.

Trong mùa nóng, các món chè từ đậu xanh giúp thanh nhiệt, giải độc, ngăn ngừa sốc nhiệt. Ảnh: Babyologist