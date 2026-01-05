9 điểm nhấn vòng 20 Ngoại hạng Anh

Sự trưởng thành của Arsenal. Trên sân Vitality, Arsenal không có màn trình diễn đỉnh cao, nhưng vẫn giành ba điểm. Có hai điểm đáng chú ý trong chiến thắng của "Pháo thủ".
Thứ nhất là khả năng đứng dậy sau sai lầm. Gabriel Magalhaes mắc lỗi giúp Bournemouth vượt lên, rồi chính anh sửa sai với bàn quân bình tỷ số 1-1.
Thứ hai là khả năng tăng tốc sau giờ nghỉ. Bàn đầu tiên của Declan Rice trước Bournemouth là pha lập công thứ 10 của Arsenal được ghi trong 10 phút đầu hiệp hai mùa này.
4 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh chứng kiến Arsenal lần lượt thắng Everton trên sân khách, Wolves và Brighton trên sân nhà, rồi Bournemouth trên sân khách. Mùa trước, họ không thắng nổi bất kỳ trận nào trong số đó.
Với lực lượng dồi dào - đến mức Eberechi Eze không được tung vào sân ở 4 vòng gần nhất - Arsenal sẽ còn thắng bao nhiêu trận nữa cho đến cuối mùa?
Đội hình thiếu sức tấn công của Liverpool. HLV Arne Slot chủ động gia cố sự chắc chắn nhằm chặn đứng chuỗi kết quả tệ hại trong tháng 10 và 11. Mohamed Salah bị đẩy lên ghế dự bị, Dominik Szoboszlai được kéo sang cánh phải, để bổ sung một tiền vệ trung tâm.
Cách tiếp cận này phần nào phát huy tác dụng ở khía cạnh phòng ngự. Slot chỉ ra rằng Fulham ghi bàn từ cơ hội rõ ràng đầu tiên, còn cú sút xa của Harrison Reed ở phút bù giờ là khoảnh khắc lóe sáng cá nhân. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu Liverpool có đánh đổi quá nhiều sức tấn công cho sự chắc chắn đó?
Trong bối cảnh Alexander Isak chấn thương còn Hugo Ekitike gặp vấn đề gân kheo, trách nhiệm ghi bàn và tạo đột biến đặt nặng lên vai Cody Gakpo và Florian Wirtz. Cả hai đều lập công trước Fulham, và họ sẽ cần tiếp tục duy trì sự sắc sảo khi Liverpool làm khách trên sân Arsenal ngày 8/1.
Man City và bài toán hậu vệ trái. Man City tuyển mộ Rayan Ait-Nouri với 42,2 triệu USD từ Wolves, trở thành hậu vệ trái đầu tiên của Man City, từ khi Benjamin Mendy rời CLB vào tháng 6/2023. Nhưng cầu thủ người Algeria chấn thương dài hạn, sa sút phong độ và cũng đang thi đấu Cup châu Phi, khiến HLV Pep Guardiola tiếp tục đặt niềm tin vào Nico O'Reilly - người có sở trường đá tiền vệ.
Trước Chelsea, bài toán hậu vệ trái bị thử thách đến giới hạn và cuối cùng lộ rõ trong khoảnh khắc mang tính bước ngoặt, góp phần đẩy cuộc đua vô địch nghiêng hẳn về phía Arsenal. Malo Gusto quá nhanh và quá mạnh so với O’Reilly đã xuống sức, và tạo khác biệt với đường căng ngang dẫn đến bàn gỡ của Enzo Fernandez ở phút bù.
O’Reilly mùa này gần như phải "vừa học vừa làm". Anh vốn là một tiền vệ được đào tạo bài bản, nhưng buộc phải đá hậu vệ trái vì nhu cầu hiện tại. Thông thường, Man City có thể che giấu những sự chắp vá như vậy bằng cấu trúc chiến thuật và khả năng kiểm soát bóng vượt trội. Nhưng lần này thì không. Ở thời điểm quyết định, O’Reilly bị cô lập, đối mặt trực diện rồi bị Gusto vượt qua.
Đó không phải lời chỉ trích dành cho cá nhân O’Reilly, mà là minh chứng cho việc phòng ngự biên là một kỹ năng chuyên biệt, đòi hỏi kinh nghiệm và bản năng vị trí.
Guardiola luôn tin rằng tổ chức tập thể có thể bù đắp cho những hạn chế cá nhân. Phần lớn thời gian, ông đúng. Nhưng Ngoại hạng Anh là giải đấu khắc nghiệt, nơi mọi điểm yếu đều bị soi ra và khai thác triệt để. Chelsea đã nhận ra điều đó - và tận dụng hoàn hảo.
Cunha làm gương cho Man Utd tại Elland Road. Matheus Cunha gây thất vọng trong trận hòa CLB cũ Wolves 1-1 hồi giữa tuần, nhưng thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác trước Leeds.
Từ đầu trận, tiền đạo người Brazil chơi quyết tâm, chủ động và khát khao thể hiện mình, để rồi khép lại 90 phút với tư cách cầu thủ hay nhất trên sân. Pha lập công ấn định kết quả hòa 1-1 giúp Cunha ghi dấu giày vào bàn thắng (ghi bàn hoặc kiến tạo) ở 4 trong 6 lần ra sân gần nhất.
Sau khởi đầu chậm chạp tại Old Trafford, Cunha đang dần chứng minh giá trị. Anh thậm chí suýt trở thành người hùng khi cú đặt lòng cuối trận đưa bóng dội cột dọc.
Tại một sân đấu khó chịu như Elland Road, Man Utd rất cần một cá nhân biết cách tạo khác biệt. Hàng công của họ tiếp tục sứt mẻ nghiêm trọng khi Bruno Fernandes và Mason Mount chấn thương, còn Amad Diallo và Bryan Mbeumo vắng mặt vì thi đấu Cup châu Phi.
Trong phần lớn thời gian, Cunha gần như phải tự xoay xở khi Benjamin Sesko tiếp tục mờ nhạt. Chỉ đến khi Zirkzee được tung vào sân, anh mới có thêm đối tác ăn ý hơn. Dù vậy, Cunha vẫn duy trì nguồn năng lượng dồi dào, sẵn sàng va chạm, làm tường và trở thành điểm tựa cho các đợt lên bóng của đội khách.
Tielemans giúp Aston Villa vận hành trơn tru trở lại. Youri Tielemans không ghi bàn, nhưng để lại dấu ấn trong từng nhịp lên bóng của Aston Villa trong trận thắng Nottingham Forest 3-1.
Tiền vệ người Bỉ thực hiện tới 32 đường chuyền xuyên tuyến, nhiều nhất so với bất kỳ cầu thủ nào tại Ngoại hạng Anh mùa này. Trong số đó có pha kiến tạo để John McGinn ghi bàn thứ hai, ấn định chiến thắng cho Aston Villa.
Từ việc lùi sâu nhận bóng để triển khai, cho tới kết nối các pha phối hợp ở một phần ba cuối sân, mọi tình huống tấn công của Aston Villa đều đi qua đôi chân của "nhạc trưởng" tuyến giữa. Tielemans đạt phong độ cao nhất đúng vào thời điểm đội bóng cần phản ứng sau trận thua Arsenal. Anh dẫn đầu đội về số lần chạm bóng, số đường chuyền chính xác, số pha đưa bóng vào một phần ba cuối sân, bên cạnh thống kê chuyền xuyên tuyến ấn tượng.
Siêu phẩm của Ollie Watkins hay cú đúp của McGinn có thể chiếm trọn các dòng tít, nhưng nếu thiếu Tielemans, màn trình diễn của Aston Villa tại Villa Park hẳn đã mang một bộ mặt rất khác.
Bản lĩnh Fulham lại khiến thêm một ông lớn ôm hận - Chelsea là cái tên tiếp theo? "Điều đó nói lên tinh thần, bản sắc của chúng tôi", HLV Marco Silva khẳng định sau trận hòa Liverpool 2-2 trên sân nhà.
Kể từ khi mất cùng lúc Alex Iwobi, Samuel Chukwueze và Calvin Bassey vì Cup châu Phi - bộ ba đóng góp tỷ lệ bàn thắng và kiến tạo cao nhất trong số các cầu thủ châu Phi vắng mặt ở Ngoại hạng Anh -Fulham vẫn bất bại, giành tám điểm sau bốn trận.
Fulham chỉ hơn nhóm xuống hạng bốn điểm cách đây vài tuần, nhưng hiện còn kém top bốn sáu điểm, trong bối cảnh các trụ cột sắp trở lại. Khi Chelsea hành quân tới Craven Cottage giữa giai đoạn chuyển giao đầy bất ổn, Fulham càng có lý do để tin sẽ nối dài chuỗi kết quả thăng hoa.
West Ham sụp đổ tại Molineux. Trước trận này, Wolves mới chỉ dẫn bàn trong ba qua 19 vòng đầu và chưa bao giờ dẫn quá một bàn, đồng thời không thắng bất kỳ trận nào.
Vì thế, việc West Ham để thua tới 0-3 ngay trong hiệp một cho thấy màn trình diễn của đội khách tệ hại đến mức nào: thua tranh chấp, không theo kèm người và hoàn toàn vỡ trận. Tiếng la ó bao trùm West Ham cả lúc nghỉ giữa hiệp lẫn khi trận đấu kết thúc.
Điều đáng lo hơn là phản ứng sau giờ nghỉ. Wolves trước đó không giữ sạch lưới lần nào, nhưng West Ham thậm chí không buộc thủ môn Jose Sa phải trổ tài. Khi bị đặt vào thế phải rượt đuổi, đội khách hoàn toàn bế tắc trong tấn công.
Không như Wolves, West Ham vẫn còn thời gian để tự cứu mình trong cuộc đua trụ hạng. Tuy nhiên, trận tiếp Nottingham Forest trên sân nhà giờ mang ý nghĩa sống còn. Nếu tiếp tục thất bại, họ sẽ kém nhóm an toàn tới bảy điểm. Tâm lý và tinh thần thi đấu của West Ham cần thay đổi rất nhanh, nếu không muốn mùa giải này trôi tuột khỏi tầm kiểm soát.
Vài tuần quyết định đang chờ Burnley. Áp lực dành cho HLV Scott Parker âm ỉ từ lâu, kèm theo không ít sự chế giễu - thậm chí đến từ tài khoản mạng xã hội của Fulham, đội bóng cũ của ông - xoay quanh điệp khúc quen thuộc rằng Burnley chỉ thiếu "những chi tiết rất nhỏ để bước sang thời kỳ tốt đẹp hơn".
Nhưng sau thất bại nhạt nhòa 0-2 trên sân Brighton, ngay cả Parker cũng khó có thể tiếp tục lập luận ấy. Đặc biệt khi trung vệ Hjalmar Ekdal thẳng thắn gọi màn trình diễn của Burnley tại Amex là yếu kém và đáng xấu hổ.
Trước Brighton cũng không thắng sáu trận liên tiếp, Burnley gần như không tạo được sức ép nào trong hơn một giờ thi đấu và nối dài mạch không thắng lên 11 trận.
Nếu Burnley không sớm xoay chuyển tình thế, ban lãnh đạo đội bóng có lẽ sẽ phải tự hỏi: liệu đã đến lúc cần một HLV khác, người có thể làm được điều mà Daniel Farke đang làm với Leeds, để khai thác tối đa tiềm năng của đội hình này hay chưa.
Hồng Duy
Ảnh: Reuters, Shutterstock, AFP