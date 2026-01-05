9 điểm nhấn vòng 20 Ngoại hạng Anh

Sự trưởng thành của Arsenal. Trên sân Vitality, Arsenal không có màn trình diễn đỉnh cao, nhưng vẫn giành ba điểm. Có hai điểm đáng chú ý trong chiến thắng của "Pháo thủ".

Thứ nhất là khả năng đứng dậy sau sai lầm. Gabriel Magalhaes mắc lỗi giúp Bournemouth vượt lên, rồi chính anh sửa sai với bàn quân bình tỷ số 1-1.

Thứ hai là khả năng tăng tốc sau giờ nghỉ. Bàn đầu tiên của Declan Rice trước Bournemouth là pha lập công thứ 10 của Arsenal được ghi trong 10 phút đầu hiệp hai mùa này.

4 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh chứng kiến Arsenal lần lượt thắng Everton trên sân khách, Wolves và Brighton trên sân nhà, rồi Bournemouth trên sân khách. Mùa trước, họ không thắng nổi bất kỳ trận nào trong số đó.

Với lực lượng dồi dào - đến mức Eberechi Eze không được tung vào sân ở 4 vòng gần nhất - Arsenal sẽ còn thắng bao nhiêu trận nữa cho đến cuối mùa?