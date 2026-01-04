Arsenal hơn Man City 7 điểm

AnhArsenal thắng chủ nhà Bournemouth 3-2 ở vòng 20 Ngoại hạng Anh để nới rộng cách biệt với Man City lên bảy điểm.

Hiệp một trận đấu tại Vitality hôm 3/1 diễn ra với nhịp độ căng thẳng và cân bằng, khi cả hai đội đều thận trọng thăm dò đối phương. Arsenal kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng liên tục gặp khó khăn trước những pha phản công sắc bén của Bournemouth.

Bournemouth nhiều lần tạo sóng gió với 8 cú sút, chỉ xếp sau Man Utd (10) trong số các đội bóng tung ra nhiều cú dứt điểm nhất trong hiệp một trước Arsenal mùa này. Đáng chú ý, đội chủ nhà đạt thông số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 1,13 - cao nhất của một CLB khi gặp Arsenal trong hiệp một kể từ trận gặp Newcastle tháng 5/2025 (xG là 1,46).

Gabriel Magalhaes ôm đầu sau khi mắc lỗi trong trận Arsenal thắng Bournemouth 3-2 ở vòng 20 Ngoại hạng Anh trên sân Vitality, Boscombe, ngoại ô Bournemouth, Dorset, Anh ngày 3/1/2025. Ảnh: Shutterstock

Trong thế trận căng thẳng ấy, Gabriel Magalhaes trở thành tâm điểm theo cách không ai mong đợi. Phút 10, trung vệ người Brazil chuyền một chạm thẳng đến vị trí của Evanilson, để tiền đạo Bournemouth dễ dàng dứt điểm vào lưới trống khi David Raya đã băng ra lỡ trớn.

Tuy nhiên, Gabriel nhanh chóng chuộc lỗi. Phút 16, Noni Madueke băng xuống từ cánh phải, dẫn bóng sát biên rồi chuyền vào trong. Hai cầu thủ Arsenal dứt điểm bất thành, nhưng bóng bật ra phía sau, và Gabriel lập tức tung cú sút chân trái, đưa bóng vào lưới chủ nhà quân bình tỷ số.

Gabriel trở thành cầu thủ Arsenal vừa ghi bàn vừa mắc lỗi dẫn đến bàn thua trong cùng một trận Ngoại hạng Anh kể từ Bukayo Saka trước Fulham vào tháng 8/2023. Anh cũng trở thành hậu vệ thứ hai trong lịch sử Arsenal chạm mốc 20 bàn tại Ngoại hạng Anh, sau Laurent Koscielny (22).

Gabriel Magalhaes dứt điểm quân bình tỷ số 1-1. Ảnh: Shutterstock

Sang hiệp hai, Arsenal ổn định tâm lý và kiểm soát thế trận tốt hơn. Phút 54, đội trưởng Martin Odegaard nhả bóng vừa tầm để Declan Rice băng lên đặt lòng một chạm, đưa bóng đi chìm về góc gần, khiến thủ môn Dorde Petrovic bất lực.

Đến phút 71, Rice tiếp tục lập công với cú đá vào lưới trống, từ đường chuyền dọn cỗ của cầu thủ vào sân thay người Bukayo Saka. Đây là cú đúp đầu tiên của Rice sau 296 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh.

Khi tưởng như chiến thắng đã nằm chắc trong tay Arsenal, Bournemouth vùng lên rút ngắn cách biệt, khiến trận đấu trở nên nghẹt thở. Phút 76, Junior Kroupi vừa vào sân đã lập siêu phẩm với cú sút căng chéo góc từ ngoài vòng cấm, thắp sáng hy vọng giành điểm cho chủ nhà.

Những phút cuối, Bournemouth liên tục dồn ép Arsenal trong vòng cấm, nhưng khung thành đội khách vẫn đứng vững. Trận đấu khép lại với tranh cãi khi trọng tài thổi còi kết thúc dù Bournemouth vẫn đang kiểm soát bóng sát vòng cấm, khiến cầu thủ và ban huấn luyện đội chủ nhà bức xúc.

Declan Rice hôn ống kính ăn mừng bàn nâng tỷ số lên 3-1. Ảnh: Shutterstock

Chiến thắng 3‑2 trên sân Vitality không chỉ giúp Arsenal nới rộng cách biệt với Man City lên bảy điểm mà còn mang ý nghĩa tinh thần lớn. Mùa trước, "Pháo thủ" toàn thua hai trận gặp Bournemouth tại Ngoại hạng Anh: 0-2 trên sân khách vì chiếc thẻ đỏ sớm của William Saliba và 1-2 ngay tại Emirates hồi tháng 5.

Việc lội ngược dòng và giành trọn ba điểm lần này không chỉ xóa đi ký ức buồn mà còn gửi thông điệp mạnh mẽ: Arsenal đã trưởng thành, quyết tâm đua vô địch tới những vòng cuối cùng.

Hồng Duy