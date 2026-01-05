Chelsea giật điểm từ Man City ở phút bù

AnhTiền vệ Enzo Fernandez ghi bàn ở phút bù, giúp Chelsea hòa chủ nhà Man City 1-1 ở vòng 20 Ngoại hạng Anh hôm 4/1.

Đây được xem như thời điểm thuận lợi nhất để Man City đối đầu Chelsea. Đội bóng London sụp đổ trong tháng 12 vừa qua với phong độ tệ hại ở Ngoại hạng Anh, dẫn đến sự thay đổi HLV ngay ngày đầu năm mới.

Tuy nhiên, chủ nhà không tận dụng được cơ hội để gượng dậy sau trận hòa trên sân Sunderland cách đây ba ngày. Bàn thua cuối trận làm rung chuyển tham vọng vô địch của City, khiến Pep Guardiola ngửa mặt lên trời thất vọng. Đội bóng của ông giờ đã kém sáu điểm so với đỉnh bảng Arsenal.

Calum McFarlane, HLV đội U21 của Chelsea, được đôn lên làm HLV tạm quyền thay Enzo Maresca. McFarlane có thể sẽ không còn cơ hội thứ hai nếu Chelsea bổ nhiệm được người kế nhiệm chính thức cho Maresca trước trận derby với Fulham vào tối thứ Tư. Nhưng ông có thể nhìn lại trận đấu đáng nhớ này với niềm tự hào khi Chelsea chơi sòng phẳng với Man City trước khi gây sốc bằng bàn gỡ hòa ở phút bù của Enzo Fernandez.

Tiền vệ Enzo Fernandez (số 8) mừng bàn gỡ hòa trên sân Etihad, Manchester, Anh hôm 4/1. Ảnh: Reuters

Trong màn ra mắt được xem là chênh lệch bậc nhất Ngoại hạng Anh khi phải đấu với Guardiola, McFarlane có những sự thay đổi người khôn ngoan, trong đó có việc tung cựu tiền đạo Man City là Liam Delap vào sân, giúp Chelsea liên tục gây sức ép ở cuối trận.

Phút 90+4, quả tạt từ cánh phải của Malo Gusto chạm chân Nathan Ake đổi hướng. Delap không thể tiếp cận bóng ở trung lộ nhưng Fernandez thì có mặt ở cột xa. Cú dứt điểm đầu tiên của tiền vệ Chelsea là một pha quét chân trượt, cú thứ hai bị Gianluigi Donnarumma cản phá ở cự ly gần, và đến lần thứ ba thì anh không thể bỏ lỡ. Fernandez lao vào vòng tay các CĐV Chelsea ở hàng ghế đầu khu khán đài đội khách, với niềm vui vỡ òa.

Nhiệm vụ của McFarlane ở trận ra mắt càng phức tạp hơn bởi sự thay đổi bắt buộc trong khung gỗ khi Robert Sanchez phải ngồi ngoài vì chấn thương nhẹ, để Filip Jorgensen bắt thay. Chelsea cũng mất Moises Caicedo vì án treo giò ở tuyến giữa. Trong hệ thống của McFarlane, Palmer đá lệch phải trong bộ ba tiền vệ trung tâm, dù anh thường là người dâng cao nhất.

Các cầu thủ Chelsea chơi như thể không bị ảnh hưởng gì bởi sự rời đi của Maresca. Đội khách nhập cuộc quyết liệt, sẵn sàng va chạm. Chelsea thậm chí còn có cơ hội ở phút 19 khi Pedro Neto căng ngang sệt từ cánh trái. Khoảng trống mở ra cho Estevao Willian gần chấm phạt đền nhưng cú sút của anh bị Josko Gvardiol chặn lại.

Man City tăng tốc khi hiệp một trôi đi, trùng với thời điểm Rodri bắt đầu thể hiện tầm ảnh hưởng. Khi Rodri, người lần đầu đá chính tại giải sau ba tháng, chuyền lên để Phil Foden đánh gót cho Erling Haaland, CĐV chủ nhà bắt đầu cảm nhận được rằng Man City không còn muốn chịu đựng sự kháng cự của Chelsea.

Cú sút của Haaland chạm Trevoh Chalobah đổi hướng, buộc Jorgensen phải trổ tài cản phá bằng một tay. Ở cơ hội tiếp theo, Rodri chuyền sang cánh phải cho Haaland sau một pha chuyển trạng thái nhanh. Tiền đạo Na Uy ngoặt vào trong rồi cứa lòng về góc xa, nhưng bị mép trong cột dọc từ chối.

Áp lực từ Man City là quá lớn, khiến Chelsea không thể bước vào giờ nghỉ với tỷ số 0-0. Pha phá bóng của Benoit Badiashile thiếu dứt khoát, để Reijnders ập vào, vê bóng rồi sút mạnh vào góc gần, khiến Jorgensen không thể cản phá.

McFarlane điều chỉnh nhân sự ngay từ giờ nghỉ và trong hiệp hai. Ông tung Andrey Santos vào đá giữa sân, giúp Fernandez được giải phóng phần nào. Palmer được đẩy lên đá cánh phải, từ đó tiếp tục di chuyển rộng. Malo Gusto đổi từ hậu vệ trái sang hậu vệ phải với chỉ đạo dâng cao. Chelsea tạo ra thêm một cơ hội lớn khi Fernandez xoay người sau đường chuyền của Palmer rồi chuyền đẹp cho Pedro Neto sút vọt xà từ cự ly gần.

Man City tìm kiếm bàn thứ hai, trong thế trận đôi công. Haaland bị chặn lại bởi Badiashile còn Bernardo Silva cũng bất lực trước Jorrel Hato, cầu thủ vào sân từ ghế dự bị. Chelsea cũng đáp trả mạnh mẽ ở đầu kia sân, khi Delap xoay người vượt qua Abdukodir Khusanov, rồi buộc Donnarumma phải trổ tài từ góc hẹp.

Delap sau đó làm trận đấu nóng lên, khi chơi xấu với Khusanov, đẩy cầu thủ Uzbekistan ngã vào bảng điện tử. Hai đội lao vào xô xát, trước khi trọng tài can ngăn bằng những tấm thẻ vàng cảnh cáo.

Đại chiến ở Etihad khép lại bằng bàn thắng giàu cảm xúc của Fernandez. Chelsea hài lòng với một điểm, điều giúp họ ở lại top 5 khi hơn Man Utd chỉ số phụ. Man City bằng điểm với đội thứ ba Aston Villa sau vòng này, hơn đội thứ tư Liverpool tám điểm.

Vy Anh