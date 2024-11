9 đề cử Runner truyền cảm hứng

Phạm Thị Bình

Tuy đã chia tay điền kinh đỉnh cao, nhà vô địch marathon SEA Games 2013 Phạm Thị Bình vẫn âm thầm đóng góp cho chạy bộ Việt Nam. Cô tham gia nhiều mảng, từ thi đấu tới làm HLV chạy, HLV các môn phối hợp cho tỉnh Quảng Ngãi. Phạm Thị Bình còn thử sức ở vai trò trọng tài và đại sứ của một số giải chạy.

Thói quen chạy chân đất về đích của Phạm Thị Bình vẫn là một trong những hình ảnh truyền cảm hứng nhiều nhất cho cộng đồng chạy bộ Việt Nam. Trong năm 2024, "Nữ hoàng chân đất" đã đóng góp cho chương trình "Tiếp Sức Đến Trường" của quỹ SJVRC "One Mile for One Child" Charity, hỗ trợ trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn.