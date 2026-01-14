8 thói quen âm thầm 'bào mòn' bản lĩnh phái mạnh

Nam giới rối loạn chức năng sinh lý chủ yếu do thiếu ngủ, hút thuốc, uống rượu bia quá mức, ăn uống kém, lười vận động, stress cao, ngồi lâu và lạm dụng thủ dâm.

Nhiều quý ông đối mặt với tình trạng suy giảm ham muốn hoặc rối loạn cương dương mà không biết rằng, nguyên nhân không nằm ở bệnh lý xa xôi mà đến từ chính những thói quen sinh hoạt tưởng chừng vô hại.

Theo TS.BS.CK2 Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men's Health, rối loạn chức năng sinh lý là một vấn đề phức tạp, chịu tác động mạnh mẽ bởi lối sống.

Dưới đây là 8 "thủ phạm" phổ biến nhất đã được khoa học chứng minh:

Thiếu ngủ

Giấc ngủ là thời gian vàng để cơ thể tái tạo hormone. Nghiên cứu trên Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism chỉ ra rằng, nếu nam giới chỉ ngủ dưới 5 tiếng mỗi đêm trong vòng một tuần, nồng độ testosterone có thể sụt giảm tới 10-15%.

Việc thiếu ngủ kéo dài khiến nam giới rơi vào trạng thái mệt mỏi, mất dần ham muốn và bản lĩnh "giường chiếu".

Thuốc lá và rượu bia

Hút thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu gây rối loạn cương dương (ED). Nicotine làm thu hẹp mạch máu, cản trở lưu lượng máu đến cơ quan sinh dục. Theo American Journal of Epidemiology, người hút thuốc có nguy cơ mắc ED cao gấp 1,5 lần người bình thường.

Bên cạnh đó, rượu bia dư thừa làm rối loạn trục hạ đồi - tuyến yên - tinh hoàn, trực tiếp ức chế quá trình sản sinh testosterone, dẫn đến suy yếu khả năng sinh lý lâu dài.

Để đảm bảo sức khỏe cần biết giới hạn của bản thân, không cố uống rượu bia quá sức. Ảnh: Phương Hằng

Chế độ ăn "nghèo nàn" và lười vận động

Chế độ ăn giàu chất béo, đường gây béo phì - "kẻ thù" của phong độ phái mạnh. Theo Journal of Urology, nam giới béo phì có nguy cơ rối loạn cương dương cao hơn đáng kể do sự mất cân bằng hormone. Ngược lại, việc lười vận động khiến tuần hoàn máu kém đi, làm sụt giảm hormone và năng lượng.

Áp lực tâm lý

Căng thẳng (stress) làm tăng vọt hormone cortisol. Khoa học đã chứng minh cortisol và testosterone có sự cạnh tranh trực tiếp. Khi cortisol ở mức cao, chức năng sinh lý sẽ bị "khóa" lại như một cơ chế tự vệ của cơ thể trước áp lực.

Ngồi lâu một chỗ

Nam giới văn phòng ngồi trên 6 tiếng/ngày có nguy cơ gặp vấn đề sinh lý cao hơn 30% do tuần hoàn máu vùng chậu bị ứ trệ.

Lạm dụng thủ dâm

Việc này có thể làm giảm sự nhạy cảm và hứng thú khi quan hệ thực tế, gây khó khăn trong việc đạt khoái cảm.

Để duy trì và cải thiện sức khỏe sinh lý, bác sĩ Duy khuyến nghị nam giới cần thực hiện cuộc "cách mạng" về lối sống:

- Ngủ đủ giấc: Đảm bảo 7-8 tiếng mỗi ngày để tối ưu hóa hormone.

- Vận động đều đặn: Các bài tập như chạy bộ, bơi lội hoặc gym giúp tăng cường lưu thông máu toàn thân.

- Chế độ ăn "vàng": Bổ sung thực phẩm giàu kẽm (hàu, hạt bí), vitamin D và các loại rau xanh.

- Kiểm soát stress: Học cách cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, tham gia các hoạt động giải trí lành mạnh.

Bác sĩ Duy cho rằng sức khỏe sinh lý là tấm gương phản chiếu sức khỏe tổng thể. Chỉ cần những thay đổi nhỏ trong thói quen hằng ngày, phái mạnh có thể mang lại những cải thiện đáng kể cho bản lĩnh và chất lượng cuộc sống của chính mình.

Mỹ Ý