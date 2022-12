8 phim ăn khách nhất thế giới năm nay

"Top Gun: Maverick" cùng "Avatar 2", "Jurassic World: Dominion" là ba phim vượt mốc doanh thu tỷ USD tại phòng vé thế giới năm nay.

Trang Box Office Mojo của IMDb thống kê doanh thu phòng vé 2022 của 200 bộ phim, theo thứ tự từ cao đến thấp. Trong đó có tám phim có doanh thu tầm từ hơn 700 triệu USD đến gần 1,5 tỷ USD, gây chú ý khán giả.

1. "Top Gun: Maverick": 1,49 tỷ USD

Top Gun: Maverick phát hành tại Mỹ ngày 27/5, trùng dịp lễ Memorial Day (Lễ Chiến sĩ trận vong). Trong phim, Tom Cruise tiếp tục vào vai chàng phi công Pete Mitchell như phần một phát hành 35 năm trước. Mitchel bước vào nhiệm vụ mới sau khi hội ngộ Bradley (Miles Teller) - con trai người bạn quá cố. Theo Box Office Mojo, phim dẫn đầu cả thị trường nội địa (Bắc Mỹ) với 718 triệu USD và thị trường quốc tế với 770 triệu USD.

Phim đạt doanh thu cao nhờ hiệu ứng truyền miệng và "cơn mưa" lời khen từ giới phê bình. Phim đạt điểm tươi 97% theo thống kê của Rotten Tomatoes. Các tờ Variety, Independent hay IndieWire đánh giá tác phẩm là một trong những dự án hay nhất trong sự nghiệp diễn xuất hơn 40 năm của Tom Cruise. Giới chuyên môn cũng dự đoán tác phẩm nhận đề cử "Phim hay nhất" tại Oscar 2023.

2. "Avatar: The Way of Water": 1,1 tỷ USD

Dự án của đạo diễn James Cameron chỉ mất 14 ngày để đạt doanh thu một tỷ USD. Trong lịch sử điện ảnh thế giới, chỉ có sáu phim kiếm tỷ USD trong hai tuần đầu ra rạp. Phim được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng trong dịp nghỉ lễ năm mới tại các nước phương Tây. Dự kiến tác phẩm đạt 1,3 tỷ USD sau ngày đầu năm mới. Với tình hình hiện tại, phim có khả năng cán mốc 2 tỷ USD toàn cầu.

3. "Jurassic World: Dominion": Một tỷ USD

Phim là phần ba của thương hiệu Jurassic World, theo chân nhà nghiên cứu hành vi khủng long Owen Grady (Chris Pratt đóng). Tiếp nối câu chuyện của phần trước, các loài khủng long hiện không còn bị giam giữ và sống bên cạnh con người. Sau quá trình biến đổi gen, chúng trở nên vô cùng đa dạng và nguy hiểm. Grady và Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) nhận nuôi Maisie Lockwood sau khi cô bé biết về xuất thân của mình - là người được nhân bản vô tính. Tác phẩm bị giới phê bình chê những thu hút khán giả nhờ tên tuổi của thương hiệu. Phim bị xếp hạng "cà chua thối" với 30% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes.

Jurassic là một trong những thương hiệu giải trí thành công nhất thế giới với doanh thu hơn năm tỷ USD. Ba tập đầu có tên Jurassic Park, phát hành từ năm 1990-2001. Hãng Universal quyết định tái khởi động thương hiệu với loạt phim mới tên Jurassic World năm 2015. Hai phần phim trước đều thành công về mặt thương mại với doanh thu trên một tỷ USD.

4. "Doctor Strange in the Multiverse of Madness": 955,8 triệu USD

Tác phẩm là phim thứ hai của thương hiệu Doctor Strange thuộc vũ trụ điện ảnh Marvel, kể về siêu anh hùng cùng tên do Benedict Cumberbatch đóng. Anh vốn là một bác sĩ Mỹ đến Nepal chữa vết thương từ tai nạn, để rồi hấp thụ năng lực siêu nhiên và thành phù thủy phi thường. Phần hai do Sam Raimi - người từng thành công với loạt phim Spider-Man do Tobey Maguire đóng chính - đạo diễn.

Phim đạt doanh thu mở màn hứa hẹn nhưng không giữ được phong độ. Các chuyên gia đánh giá Doctor Strange 2 hưởng lợi từ thành công của Spider-Man: No Way Home - dẫn đầu phòng vé thế giới năm ngoái. Tuy nhiên, nội dung phim kém thu hút khán giả và không thể vượt qua mốc tỷ USD như mong đợi.

5. "Minions: The Rise of Gru": 939,4 triệu USD

Minions: The Rise of Gru là phần tiếp theo của bộ phim ngoại truyện Minions (2015) thuộc thương hiệu Despicable Me của xưởng hoạt hình Illumination. Không còn kể về nguồn gốc của Minions, phần hai sẽ xoáy sâu vào tình bạn giữa Gru và hội "chuối vàng". Minions: The Rise of Gru do bộ đôi đạo diễn Kyle Balda và Brad Ableson thực hiện. Steve Carell tiếp tục lồng tiếng cho nhân vật Gru. Phim được đón nhận tại Việt Nam, là hoạt hình đầu tiên vượt mốc 100 tỷ đồng.

6. "Black Panther: Wakanda Forever": 806,8 triệu USD

Black Panther: Wakanda Forever là phần phim riêng thứ hai của thương hiệu điện ảnh về siêu anh hùng Báo Đen thuộc Vũ trụ điện ảnh Marvel. Tác phẩm mở đầu với phân đoạn vua T'Challa hấp hối vì mắc bệnh bí ẩn. Shuri (Letitia Wright) cố gắng nghiên cứu để khôi phục loại thần dược Tâm Hình Thảo với niềm tin nó có thể cứu sống anh trai. Tuy nhiên, kế hoạch của cô đổ vỡ vì T'Challa trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh trước khi dự án thành công. Theo giới chuyên môn, tác phẩm được đón nhận nhiệt tình từ khán giả nhờ những phần tri ân Chadwick Boseman - tài tử giữ vai siêu anh hùng Báo Đen qua đời năm 2020 vì ung thư khi 43 tuổi. Đạo diễn kiêm biên kịch Ryan Coogler sau đó phải sửa kịch bản theo hướng nhân vật của anh qua đời vì Marvel không muốn tuyển người thay thế. 7. "The Batman": 770,8 triệu USD Trailer The Batman Trailer phim. CGV

Phim có nhiều điểm mới mẻ so với các phần trước về siêu anh hùng Batman của DC. Kịch bản xoay quanh giai đoạn Bruce Wayne mới thực hiện nhiệm vụ chống tội phạm. Nhân vật chính được xây dựng giống một công tử nhà giàu hướng nội, đối mặt nhiều vấn để tâm lý thay cho hình ảnh chàng trai nhà giàu ăn chơi và được phụ nữ vây quanh. Nhiều nhà phê bình đánh giá The Batman là làn gió mới cho dòng phim siêu anh hùng dần đi vào lối mòn.

8. "Thor: Love and Thunder": 760,9 triệu USD

Giới phê bình không có nhiều thiện cảm với tác phẩm này như những bom tấn trước đây của Marvel. Theo Variety, phim chỉ đạt tỷ lệ đánh giá tích cực khoảng 51% từ những cây viết hàng đầu theo thống kê của trang Rotten Tomatoes. Một số chuyên gia theo dõi phòng vé cho rằng hiệu ứng truyền miệng tiêu cực ảnh hưởng xấu tới doanh thu của tác phẩm, không đạt như kỳ vọng của giới chuyên môn.

Đạt Phan (theo Box Office Mojo)