8 điểm nhấn vòng 28 Ngoại hạng Anh

Sesko - biểu tượng rõ nét cho sự hồi sinh của Man Utd. Không điều gì phản ánh rõ nét sự khởi sắc của Man Utd dưới thời Michael Carrick hơn phong độ của Benjamin Sesko. Một nửa số pha lập công của tiền đạo này ở mùa giải năm nay đến sau khi Carrick được bổ nhiệm, chỉ trong vỏn vẹn sáu trận đấu, và cả bốn bàn đều mang tính quyết định. Cú đánh đầu ấn định chiến thắng 2-1 trước Crystal Palace là ví dụ mới nhất, cũng là bàn đầu tiên của Sesko kể từ khi anh được tin tưởng đá chính dưới triều đại HLV mới.

Trước cú đúp vào lưới Burnley trong trận cuối cùng của Darren Fletcher trên cương vị HLV tạm quyền, Sesko chỉ ghi hai bàn sau 10 lần đá chính tại Old Trafford. Carrick tiếp quản một cầu thủ đã trải qua nửa mùa giải thích nghi với Ngoại hạng Anh, nhưng ông xứng đáng nhận nhiều lời khen khi mài giũa thành công "viên ngọc thô" còn nhiều góc cạnh.

Trong trận thắng Palace, Sesko chỉ chạm bóng 7 lần trong 35 phút đầu - thông số rất tệ. Nhưng tiền đạo 22 tuổi vẫn kiên nhẫn chờ thời cơ, tung ra bốn cú dứt điểm, trong đó có pha đánh đầu quyết đoán để định đoạt trận đấu. Đó chính là hình ảnh tiêu biểu cho sự trưởng thành của Sesko, và cũng là dấu ấn cho sự hồi sinh mà Man Utd đang theo đuổi.