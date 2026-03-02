8 điểm nhấn vòng 28 Ngoại hạng Anh

Sesko - biểu tượng rõ nét cho sự hồi sinh của Man Utd. Không điều gì phản ánh rõ nét sự khởi sắc của Man Utd dưới thời Michael Carrick hơn phong độ của Benjamin Sesko. Một nửa số pha lập công của tiền đạo này ở mùa giải năm nay đến sau khi Carrick được bổ nhiệm, chỉ trong vỏn vẹn sáu trận đấu, và cả bốn bàn đều mang tính quyết định. Cú đánh đầu ấn định chiến thắng 2-1 trước Crystal Palace là ví dụ mới nhất, cũng là bàn đầu tiên của Sesko kể từ khi anh được tin tưởng đá chính dưới triều đại HLV mới.
Trước cú đúp vào lưới Burnley trong trận cuối cùng của Darren Fletcher trên cương vị HLV tạm quyền, Sesko chỉ ghi hai bàn sau 10 lần đá chính tại Old Trafford. Carrick tiếp quản một cầu thủ đã trải qua nửa mùa giải thích nghi với Ngoại hạng Anh, nhưng ông xứng đáng nhận nhiều lời khen khi mài giũa thành công "viên ngọc thô" còn nhiều góc cạnh.
Trong trận thắng Palace, Sesko chỉ chạm bóng 7 lần trong 35 phút đầu - thông số rất tệ. Nhưng tiền đạo 22 tuổi vẫn kiên nhẫn chờ thời cơ, tung ra bốn cú dứt điểm, trong đó có pha đánh đầu quyết đoán để định đoạt trận đấu. Đó chính là hình ảnh tiêu biểu cho sự trưởng thành của Sesko, và cũng là dấu ấn cho sự hồi sinh mà Man Utd đang theo đuổi.
Arsenal lại hái quả ngọt từ những tình huống cố định. Bầu không khí chờ đợi hiện rõ trên các khán đài sân Emirates mỗi khi Arsenal được hưởng phạt góc. Và chủ nhà vượt lên từ tình huống phối hợp bài bản. Bukayo Saka treo bóng về cột xa để Gabriel Magalhaes đánh đầu cắt ngang khung thành, rồi William Saliba kết thúc cận thành tung lưới đội khách. Đó đã là bàn thứ 15 của Arsenal từ phạt góc mùa này, trước khi bàn thứ 16 xuất hiện khi Jurrien Timber ấn định chiến thắng từ quả tạt của Declan Rice.
"Bàn thắng đầu tiên thực sự đẳng cấp", HLV Liam Rosenior thừa nhận với Sky Sports sau trận. Nhà cầm quân người Anh cho biết Chelsea đã dành thêm thời gian chuẩn bị cho các tình huống cố định trước trận, nhưng vẫn bị Arsenal trừng phạt.
HLV Mikel Arteta thì nhấn mạnh rằng phần lớn bàn thắng gần đây của Arsenal đến từ những tình huống bóng sống, gồm cả bốn bàn trong trận thắng Tottenham. Tuy vậy, các pha cố định - đặc biệt là phạt góc - vẫn đang là vũ khí có thể xoay chuyển cục diện trận đấu của Arsenal.
Liverpool cũng lợi hại với các tình huống cố định. Ba bàn từ phạt góc trong thắng lợi 5-2 trước West Ham giúp Liverpool có bảy bàn liên tiếp nhờ tình huống bóng cố định tại Ngoại hạng Anh. Đó là chuỗi bàn thắng dài nhất của bất kỳ đội bóng nào trong lịch sử giải đấu.
Điều đáng nói là cách đây không lâu, các pha "bóng chết" bị xem là điểm yếu của Liverpool, thậm chí họ còn sở hữu thành tích tệ nhất châu Âu ở khía cạnh này.
Ba bàn từ phạt góc này cũng có phần lỗi không nhỏ từ chính West Ham. Đội khách phản ứng chậm ở tình huống bóng hai để Hugo Ekitike mở tỷ số, Virgil van Dijk bật nhảy thoải mái ghi bàn thứ hai rồi cho phép Liverpool chạm bóng tới ba lần liên tiếp trong vòng cấm trước khi Alexis Mac Allister ghi bàn thứ ba.
Tiền vệ Mateus Fernandes thậm chí còn thừa nhận với Sky Sports sau trận rằng West Ham đã dành cả tuần để chuẩn bị phương án khóa chặt Van Dijk - trung vệ ghi bàn nhiều thứ hai lịch sử Ngoại hạng Anh, chỉ sau John Terry. Nhưng kế hoạch đó hoàn toàn phá sản.
Ait-Nouri mang lại "lưỡi sắc" cho lối chơi kiểm soát của Man City. Bàn quyết định trên sân Leeds là ví dụ tiêu biểu minh họa rõ ràng việc Pep Guardiola đang thay đổi tư duy chiến thuật ra sao. Hậu vệ cánh của Man City - Rayan Ait-Nouri - băng thẳng lên khoảng trống phía cánh trái. Không bó vào trung lộ, không chuyền ngang giữ nhịp, mà lao về phía trước rồi căng ngang tạo ra bàn thắng quyết định.
Đây là điểm mới mẻ của Man City. Suốt nhiều năm dưới thời Guardiola, các hậu vệ biên thường đóng vai trò như tiền vệ kiến thiết hoặc những cầu thủ ưu tiên phòng ngự, thay vì những "máy chạy" thuần túy. Có thể kể đến Joao Cancelo với những pha bó vào trong, hay Josko Gvardiol, Nathan Ake tập trung khóa chặt đối thủ trong các tình huống một đối một.
Nhưng Ait-Nouri đang mang đến điều mà đội bóng của Guardiola âm thầm thiếu bấy lâu: những pha bứt tốc trực diện, giàu tính tấn công bên hành lang trái. Đó là phong cách chạy cánh cổ điển, được tái hiện bởi một hậu vệ hiện đại, sở hữu chất lượng trong những đường chuyền quyết định. Chính những khoảnh khắc khó lường như vậy có thể trở thành vũ khí cực kỳ lợi hại của Man City trong cuộc đua vô địch.
Tottenham chìm sâu trong khủng hoảng. Nguy cơ xuống hạng - nghe vẫn rất khó tin - nhưng đang lớn dần qua từng vòng đấu với Tottenham.
Thất bại 1-2 trên sân Fulham là trận thua thứ tư liên tiếp của "Gà trống", đồng thời là thất bại thứ tám trong 13 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh. Kết quả này cũng kéo dài chuỗi 10 trận không thắng - thành tích tệ nhất của CLB trong lịch sử giải, cân bằng kỷ lục buồn đã tồn tại suốt 32 năm.
Đáng lo hơn, đội bóng của tân HLV Igor Tudor chỉ dứt điểm trúng đích một lần trước Fulham - là bàn rút ngắn cách biệt của Richarlison sau chưa đầy 10 phút vào sân. Tổng cộng 13 cú dứt điểm của Spurs chỉ tạo ra chỉ số kỳ vọng bàn thắng (xG) vỏn vẹn 0,88.
Điểm sáng hiếm hoi là Nottingham Forest, đội xếp ngay sau Tottenham với hai điểm ít hơn, cũng thua 1-2 trên sân Brighton. CLB thành London không bứt lên được, nhưng cũng chưa bị thu hẹp thêm khoảng cách. Sau trận, Tudor nói ngắn gọn: "Tôi không muốn nói về chuyện xuống hạng". Nhưng thực tế là tình cảnh này chưa thể sớm biến mất. Trước mắt Tottenham là ba trận then chốt gặp Crystal Palace, Liverpool và chính Nottingham Forest, trước khi các đội bước vào loạt trận quốc tế.
Aston Villa hoảng loạn sau thảm họa tại Molineux. HLV Unai Emery hiếm khi tỏ ra cảm xúc mạnh như ở buổi họp báo sau trận Aston Villa thua 0-2 trên sân Wolves. Ông thừa nhận chỉ một tháng trước ông vẫn nuôi giấc mơ đăng quang, dù liên tục khẳng định Aston Villa không phải ứng viên vô địch từ đầu mùa.
Việc chỉ giành năm điểm trong tổng số 15 điểm tối đa, mới nhất là thảm bại trước đội bét bảng, đã dập tắt mọi hy vọng đó. Giờ đây, Aston Villa phải chiến đấu để giữ chỗ trong top 5, và vì thế Emery phải kêu gọi người hâm mộ đoàn kết, trấn an tinh thần giữa bầu không khí hoang mang.
Cựu tiền vệ Aston Villa và tuyển Anh Lee Hendrie nói trên Sky Sports rằng mùa giải của Aston Villa đang "treo lơ lửng", thậm chí ông "có thể thấy CLB sụp đổ". Nhiều CĐV cũng đang chia sẻ nỗi lo tương tự.
Dù không tránh khỏi những lời phê bình, Emery vẫn có lý khi kêu gọi cái nhìn toàn cảnh: Aston Villa vẫn đang đứng trong nhóm dự UEFA Champions League và còn nguyên cơ hội cạnh tranh danh hiệu châu Âu. Emery nhấn mạnh tinh thần đồng lòng trước cuộc tiếp đón Chelsea vào giữa tuần. Trận đấu ấy giờ đây mang ý nghĩa cực kỳ lớn với Aston Villa.
Xhaka kéo Sunderland trở lại quỹ đạo. HLV Regis Le Bris ca ngợi sự bền bỉ và cường độ thi đấu của Sunderland sau trận hòa 1-1 trên sân Bournemouth - kết quả giúp họ chấm dứt chuỗi ba thất bại liên tiếp tại Ngoại hạng Anh. Và việc Granit Xhaka lần đầu đá chính sau sáu tuần rõ ràng không phải là sự trùng hợp.
Sau khởi đầu mùa giải thăng hoa và thậm chí mơ về vé dự Cup châu Âu, Sunderland dần trở lại thực tế. Nhưng khi đội trưởng Xhaka trở lại đội hình xuất phát tại Bournemouth, CLB có biệt danh "Mèo đen" lập tức cho thấy hình ảnh quen thuộc hơn.
Tiền vệ người Thụy Sĩ mang đến tuyến giữa sự kết hợp giữa quyết liệt, điềm tĩnh và chất lượng chuyên môn. Anh dẫn đầu về tỷ lệ chuyền bóng chính xác trong số các cầu thủ Sunderland đá chính, thực hiện nhiều đường chuyền vào một phần ba cuối sân nhất, đồng thời cũng là người thu hồi bóng nhiều nhất đội (chỉ kém Dan Ballard), và kiếm về số pha phạm lỗi nhiều nhất.
Việc Xhaka rời sân ngay sau mốc một giờ thi đấu nằm trong kế hoạch kiểm soát thể trạng, khi anh mới trở lại sau quãng nghỉ dài vì chấn thương mắt cá. Màn trình diễn này cũng là minh chứng rõ ràng cho thấy vì sao Sunderland cần Xhaka đạt trạng thái sung mãn ở giai đoạn cuối mùa, nếu muốn khép lại chiến dịch đầy ấn tượng theo cách trọn vẹn nhất.
Moyes chưa từ bỏ giấc mơ châu Âu. Trước chuyến làm khách đầy thách thức tới sân Newcastle, HLV David Moyes tuyên bố Everton vẫn chưa từ bỏ tham vọng dự Cup châu Âu mùa tới. Chiến thắng nghẹt thở 3-2 tại St James' Park như khẳng định tham vọng đó.
Everton có cơ hội vươn lên vị trí thứ sáu cách đây hai tuần, nhưng hai thất bại liên tiếp trước Bournemouth và Man Utd khiến họ tụt xuống thứ chín. Trận thắng Newcastle giúp Everton leo lên hạng tám, chỉ kém đội đứng thứ bảy Brentford ba điểm, và nhóm top 6 giờ đã ở trong tầm với.
Điều đáng khích lệ hơn cả là cách Everton thể hiện tại vùng Đông Bắc: phòng ngự kiên cường suốt trận, hai lần bị Newcastle gỡ hòa nhưng đều lập tức tái lập thế dẫn bàn. Màn trình diễn ấy mang đến nhiều tín hiệu tích cực cho chặng nước rút 10 vòng đấu cuối mùa.
Nếu xét thành tích sân khách tại Ngoại hạng Anh mùa này, chỉ Arsenal (29 điểm) giành nhiều điểm hơn Everton (24). Với nền tảng đó, Everton hoàn toàn có quyền mơ về suất dự Cup châu Âu lần thứ năm dưới triều đại Moyes.
Hồng Duy
Ảnh: Reuters, AP, PA Wire