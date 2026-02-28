Man Utd có cơ hội lên thứ ba Ngoại hạng Anh

AnhAston Villa thua 0-2 trên sân đội bét bảng Wolves ở trận đấu sớm nhất vòng 28 Ngoại hạng Anh và nguy cơ mất vị trí thứ ba vào tay Man Utd.

Trên sân Molineux tối 27/2, chủ nhà Wolves chỉ kiểm soát bóng 39% nhưng vẫn giành ba điểm nhờ các bàn của Joao Gomes và cầu thủ vào thay người Rodrigo Gomes. Đây là cú sốc thứ hai trong vòng 10 ngày mà Wolves tạo ra, sau khi cầm hòa CLB đầu bảng Arsenal 2-2 cũng trên sân nhà.

Joao Gomes mừng bàn mở tỷ số trong trận Wolves thắng Aston Villa 2-0 ở vòng 28 Ngoại hạng Anh trên sân Molineux, Wolverhampton, West Midlands, Anh ngày 27/2/2026. Ảnh: AP

Trái lại, dưới thời HLV Unai Emery, Aston Villa chỉ thua hai trong 26 trận Ngoại hạng Anh trước các đối thủ khởi đầu vòng đấu trong nhóm xuống hạng (thắng 18, hòa 6), và cả hai đều là những thất bại 0-2 trên sân Wolves.

Đây cũng là lần đầu tiên Aston Villa thua đội bét bảng tại giải, kể từ thất bại 0-1 trước West Ham dưới thời HLV Steven Gerrard hồi tháng 8/2022.

Kết quả này khiến Aston Villa nguy cơ mất vị trí thứ ba vào tay Man Utd. Thầy trò Emery hiện có 51 điểm, hơn Man Utd ba điểm và đá nhiều hơn một trận. Do có hiệu số bàn thắng vượt trội (+11 so với +8), "Quỷ Đỏ" sẽ vươn lên thứ ba nếu thắng Crystal Palace ở trận đấu muộn ngày 1/3.

HLV Unai Emery chỉ đạo trong trận thua Wolves. Ảnh: Aston Villa

Sau trận, HLV Unai Emery kêu gọi toàn đội và CĐV giữ sự đoàn kết. "Tôi biết ơn các CĐV đã đến sân cổ vũ. Chơi ở đây luôn rất khó khăn. Nhưng ngay cả khi thua, trong ba năm qua chúng tôi vẫn đạt mục tiêu đề ra. Dĩ nhiên, chúng tôi thất vọng, nhưng điều đó có thể xảy ra", nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói.

Ông thừa nhận tham vọng của đội bóng đã thay đổi theo từng giai đoạn mùa giải. "Tháng 9, mục tiêu là trụ hạng. Tháng 12, tôi hạnh phúc khi nghĩ tới top 5 và suất dự Champions League. Một tháng trước, tôi thậm chí mơ về chức vô địch. Còn bây giờ, chúng tôi đang ở mức trung bình để cạnh tranh top 5", Emery nói, nhấn mạnh sự cạnh tranh quyết liệt từ Liverpool, Chelsea hay Man Utd trong cuộc đua dự Champions League.

Cựu tiền vệ Lee Hendrie thì cảnh báo Aston Villa có nguy cơ trượt dốc khi áp lực gia tăng. Ông cho rằng Aston Villa gần đây thiếu sự lì lợm từng giúp đội bóng bứt phá trước đó. "Không lâu trước đây người ta còn nói về khả năng vô địch. Giờ thì nguy cơ văng khỏi top 5 đã hiện hữu. Nếu điều đó xảy ra, đây sẽ là thảm họa với mùa giải của họ", Hendrie nhận định.

Ngày 4/3, Aston Villa trở về sân nhà gặp Chelsea ở vòng 29 Ngoại hạng Anh.

Hồng Duy