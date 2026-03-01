Man City thắng 6 trận liên tiếp

AnhMan City thắng nhọc 1-0 trên sân Leeds ở vòng 28 Ngoại hạng Anh để rút ngắn cách biệt với Arsenal xuống hai điểm.

Bước vào trận đấu, Man City thiếu vắng chân sút chủ lực Erling Haaland do chấn thương mắt cá. Sự thiếu hụt ấy không chỉ là khoảng trống về nhân sự, mà còn ảnh hưởng rõ rệt tới sức công phá của đội khách, khi họ liên tục gặp khó trước lối chơi pressing giàu năng lượng và đầy quyết liệt của Leeds.

Trong hiệp một, Leeds tung ra tám cú dứt điểm trước khi Man City có pha kết thúc đầu tiên. Đội chủ nhà cũng có 10 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương trước khi đoàn quân dưới trướng Pep Guardiola làm được điều tương tự. Những con số ấy phản ánh thế trận nghiêng hẳn về phía Leeds trong 45 phút đầu - nơi khán đài như được tiếp thêm lửa sau từng pha tranh chấp.

Matheus Nunes nỗ lực ngăn cú sút của Dominic Calvert-Lewin trong trận Man City thắng Leeds 1-0 ở vòng 28 Ngoại hạng Anh trên sân Elland Road, Beeston, Leeds, West Yorkshire, Anh ngày 28/1/2026. Ảnh: PA

Leeds đạt thống kê bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 1,24 - mức cao nhất mà Man City phải nhận trong 45 phút đầu một trận tại Ngoại hạng Anh mùa này. Tuy nhiên, Dominic Calvert-Lewin và Brenden Aaronson lần lượt bỏ lỡ các tình huống ngon ăn, trong đó Calvert-Lewin đánh đầu chệch cột ở phút thứ ba sau đường tạt thuận lợi của Aaronson.

Khoảng 10 phút trước giờ nghỉ, cục diện bắt đầu đổi chiều khi nền tảng thể lực của Leeds suy giảm. Man City dần vượt qua giai đoạn bị ép sân và bắt đầu tổ chức những đợt tấn công đáp trả. Omar Marmoush và Nico O'Reilly liên tiếp bị từ chối cơ hội trong một phút, báo hiệu thế trận nghiêng về phía đội khách.

Leeds 0-1 Man City

Bước ngoặt đến ở phút bù giờ. Rayan Ait-Nouri thoát xuống bên cánh trái từ đường chọc khe tinh tế của Rayan Cherki trước khi căng ngang để Antoine Semenyo nhoài người đệm bóng tung lưới thủ môn Karl Darlow.

Từ khi ra mắt Man City tại Ngoại hạng Anh ngày 17/1, Semenyo góp dấu giày vào năm bàn, với bốn bàn và một kiến tạo. Chỉ Cole Palmer và Joao Pedro, cùng góp dấu giày vào sáu bàn, đạt thành tích tốt hơn tại giải cùng kỳ. Thống kê ấy phần nào lý giải vì sao Man City sẵn sàng chi 88 triệu USD để đưa tiền đạo người Ghana rời Bournemouth.

Sang hiệp hai, Man City thể hiện bộ mặt thực dụng quen thuộc. Họ cầm bóng 56,3%, bóp nghẹt không gian chơi bóng và chỉ để Leeds tung ra sáu cú dứt điểm với xG vỏn vẹn 0,2.

Khoảng 10 phút cuối, chủ nhà dồn toàn lực tấn công, tận dụng những pha ném biên dài của Ethan Ampadu để đưa bóng vào vòng cấm, tạo nên sức ép nghẹt thở. Tuy nhiên, Man City cho thấy bản lĩnh của nhà vô địch ở giai đoạn nước rút. Đội bóng của Guardiola đứng vững trước sức ép, kiểm soát nhịp độ và bảo toàn lợi thế mong manh trong sự hồi hộp đến những giây cuối cùng.

Kết quả 1-0 giúp Man City nối dài mạch toàn thắng lên sáu trận trên mọi đấu trường, trong đó có bốn trận tại Ngoại hạng Anh. Đây là chuỗi thắng dài nhất của họ tại giải kể từ giai đoạn 29/11/2025 đến 27/12/2025 với sáu trận - cột mốc cho thấy đoàn quân áo xanh đang tăng tốc đúng thời điểm, với sự lì lợm và thực dụng vốn đã trở thành thương hiệu.

Quan trọng hơn, chiến thắng tại Elland Road hôm qua giúp Man City rút ngắn cách biệt với Arsenal xuống hai điểm, khi hai đội cùng đá 28 trận. Thầy trò Guardiola gây sức ép rất lớn trước khi Arsenal đại chiến với Chelsea hôm nay.

Ngay cả khi Arsenal thắng trận derby London để tái lập khoảng cách năm điểm, Man City vẫn nắm quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch. Do hai đội sẽ đối đầu trực tiếp trên sân Etihad ngày 18/4, Man City sẽ vô địch nếu toàn thắng 10 trận còn lại.

Hồng Duy