Liverpool lập kỷ lục từ bóng cố định

AnhBa bàn thắng từ phạt góc trong thắng lợi 5-2 trước West Ham ở vòng 28 Ngoại hạng Anh giúp Liverpool ghi bảy bàn liên tiếp nhờ tình huống bóng cố định.

7 bàn thắng này của Liverpool không lần nào diễn ra trên chấm phạt đền, tất cả đều xuất phát từ phạt góc hoặc đá phạt trực tiếp. Đây là điều chưa từng xảy ra trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh.

Trước trận gặp West Ham, Liverpool ghi ba bàn nhờ các quả đánh đầu sau những tình huống phạt góc và đá phạt, cùng một bàn từ cú đá hàng rào của Dominik Szoboszlai trong trận thua Man City. Pha lập công của Florian Wirtz vào lưới Newcastle ngày 1/2 là bàn thắng gần nhất của The Kop đến từ tình huống mở tại Ngoại hạng Anh.

Đồng đội chia vui với Van Dijk (thứ ba từ trái sang), sau bàn nâng tỷ số lên 2-0 ở trận gặp West Ham, trên sân Anfield, Liverpool, Anh hôm 28/2. Ảnh: Reuters

Sau gần một tháng, Liverpool mới lại làm điều tương tự khi Cody Gakpo dứt điểm tung lưới West Ham để nâng tỷ số lên 4-1. Đội khách rút ngắn cách biệt năm phút sau, song đoàn quân của Arne Slot vẫn thắng chung cuộc với cách biệt ba bàn khi Axel Disasi phản lưới nhà.

Trước đó trong hiệp một, Hugo Ekitike mở tỷ số sau nỗ lực giữ nhịp tấn công của Ryan Gravenberch từ một quả phạt góc. Cũng mở đầu tình huống nhờ phạt góc, Ekitike kiến tạo cho Alexis Mac Allister sút tung nóc lưới đối phương, nâng tỷ số lên 3-0 cuối hiệp.

Xen giữa hai bàn thắng trên là pha đánh đầu thành bàn của Virgil van Dijk sau tình huống Szoboszlai đá phạt góc. Đây là pha lập công thứ 28 của Van Dijk tại Ngoại hạng Anh, qua đó đưa cầu thủ Hà Lan trở thành trung vệ có nhiều bàn thứ hai không tính penalty trong lịch sử giải đấu. Kỷ lục thuộc về John Terry với 41 bàn.

Liverpool trở thành CLB thứ hai ở Ngoại hạng Anh ghi được ba bàn thắng từ phạt góc trong hiệp một, sau Man Utd với những lần chọc thủng lưới Leicester vào tháng 9/2016. Tính riêng trong năm 2026, không đội nào tại giải ghi nhiều bàn từ "bóng chết" như đội chủ sân Anfield với tám bàn.

Liverpool 5-2 West Ham

Phong độ đó tương phản với hình ảnh mong manh của Liverpool từ "bóng chết" ở lượt đi. Trước đó, tính đến Giáng sinh, Liverpool mới ghi được ba bàn từ cố định, nhưng để lọt lưới tới 11 bàn từ những tình huống này ở Ngoại hạng Anh. Những kết quả hồi cuối năm ngoái khiến HLV phụ trách "bóng chết" Aaron Briggs phải rời đi hồi cuối tháng 12.

Thắng lợi giúp Liverpool có 48 điểm, ngang bằng điểm số với đội xếp thứ tư Man Utd, đồng thời tạm vượt qua Chelsea để chiếm lấy vị trí thứ năm Ngoại hạng Anh.

Cơ hội tránh xuống hạng của West Ham trông khá u ám sau thất bại nặng nề này, khi họ kém nhóm an toàn hai điểm nhưng đá nhiều hơn một trận. Dẫu vậy, HLV Nuno Espírito Santo vẫn có thể tìm thấy điểm tích cực từ màn trình diễn của West Ham.

Đội khách có chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) cao hơn Liverpool nhưng vấp phải một Alisson chơi xuất sắc và một nhà ĐKVĐ lợi hại ở các tình huống cố định. "Nếu tôi nói đó là màn trình diễn tốt thì nghe có vẻ ngớ ngẩn", Nuno nói sau trận thua đậm. "Nhưng đó là những gì tôi nhìn thấy".

Vy Anh