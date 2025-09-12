8 điểm mới trên iPhone 17 nhưng cũ trên Android

Apple lần đầu đưa tản nhiệt buồng hơi, quay video đồng thời trước sau... lên iPhone 17 - những đặc điểm đã có trên smartphone Android từ lâu.

Tại sự kiện ngày 9/9, Apple giới thiệu iPhone 17 với hàng loạt điểm mới liên quan đến camera, màn hình, chip. Tuy nhiên, một số nâng cấp không còn xa lạ với người dùng Android, khi đã được trải nghiệm từ nhiều năm trước.

Cụm camera chữ nhật

Cụm camera trên iPhone 17 Pro Max và Google Pixel 10 Pro. Ảnh: Pocket-lint

iPhone Air, iPhone 17 Pro và 17 Pro Max trang bị cụm camera sau với thiết kế Camera Plateau, tức nằm chiếm gần hết chiều ngang lưng máy, tạo điểm nhấn cho sản phẩm. Tuy nhiên, đây không phải điều mới mẻ trên điện thoại Xiaomi, Realme hay Google.

Quay video kép Dual Capture

Tính năng Dual Capture trên một mẫu smartphone. Ảnh: 9to5mac

Dual Capture được xem là một trong những điểm nhấn của iPhone 17, không có trên các thế hệ iPhone trước. Người dùng có thể quay đồng thời bằng máy ảnh phía trước và sau trong ứng dụng camera mặc định. Apple gọi đây là "bước tiến lớn cho người làm vlog và sáng tạo nội dung".

Thực tế từ năm 2014, Samsung đã trang bị Dual Shot trên Galaxy S4, cho phép chụp ảnh và quay video đồng thời với hai camera. Nhiều thương hiệu Android sau đó cũng trang bị cho smartphone của mình lại tính năng tương tự.

"Phổ cập" màn hình 120 Hz và Always-on Display

Ảnh iPhone 17 tại lễ ra mắt ngày 9/9. Ảnh: Tuấn Hưng

Apple lần đầu đưa màn hình 120 Hz ProMotion và tính năng luôn bật Always-on Display (AOD) xuống dòng iPhone 17 tiêu chuẩn, không còn giới hạn ở bản Pro. Nâng cấp này được nhiều người dùng mong chờ, giúp trải nghiệm iPhone mượt hơn.

Tuy nhiên, AOD có trên Galaxy S7 từ năm 2016, còn OnePlus 7T (2019) mở đầu cho làn sóng màn hình tần số quét cao trên Android. Hiện nay, 120 Hz trở thành thông số phổ thông có trên điện thoại Android cao cấp, thậm chí có ở cả mẫu tầm trung và giá rẻ.

Tản nhiệt buồng hơi

iPhone 17 dòng Pro được trang bị tản nhiệt buồng hơi. Ảnh: Apple

Để đáp ứng nhu cầu chơi game và sử dụng tác vụ "nặng" kéo dài, hai phiên bản iPhone 17 Pro và 17 Pro Max được trang bị tản nhiệt buồng hơi - hệ thống tiên tiến giúp "hút" nhiệt từ linh kiện bên trong qua chất lỏng và tản nhiệt qua lớp vỏ nhôm.

Giải pháp này đã quen thuộc các dòng cao cấp từ Xiaomi, Samsung, hay những mẫu chuyên game như Asus ROG Phone từ vài năm trước.

Zoom xa

Thử nghiệm tính năng zoom trên iPhone 17 Pro. Ảnh: Tuấn Hưng

Camera Fusion trên iPhone 17 dòng Pro cho phép zoom quang học tương đương 8x, kết hợp zoom kỹ thuật số 40x. Dù đây là thay đổi lớn trên iPhone thế hệ mới, nhưng điện thoại Android cao cấp có zoom quang 10x và zoom kỹ thuật số 100x, ví dụ trên Samsung Galaxy Ultra hay các điện thoại Xiaomi, Huawei.

Dịch trực tiếp

Tính năng Live Translation trên iPhone. Ảnh: iGeeksBlog

Tính năng Live Translation của Apple có mặt từ iOS 26, giúp người dùng giao tiếp xuyên ngôn ngữ trong các ứng dụng gọi điện, nhắn tin hay FaceTime và lần đầu xuất hiện trên iPhone. Với Android, Google Translate kết hợp Call Screen và Live Caption mang đến trải nghiệm gần tương tự từ trước đó. Gần đây, với việc tích hợp AI, hầu hết smartphone Android đều đã có chức năng dịch trực tiếp hội thoại. Trong đó, Samsung được đánh giá tiên phong về AI nhận biết và dịch tiếng Việt với Galaxy AI.

RAM 12 GB

Trừ iPhone 17 bản tiêu chuẩn với RAM 8 GB, các mẫu iPhone Air, iPhone 17 Pro và 17 Pro Max có RAM 12 GB - mức cao nhất trên điện thoại Apple. Trong khi đó, chỉ số này đã "phổ cập" trên Android, thậm chí nhiều mẫu có RAM 16 GB.

Dung lượng pin vượt 5.000 mAh

iPhone 17 Pro Max là iPhone có dung lượng pin lớn nhất hiện nay. Ảnh: Tuấn Hưng

iPhone 17 Pro Max trang bị viên pin 5.088 mAh, trở thành iPhone đầu tiên có dung lượng vượt 5.000 mAh. Dù vậy, mức này đã tồn tại từ lâu trên smartphone Android. Nhờ công nghệ silicon carbon, ngày càng nhiều điện thoại Android với pin 7.000 mAh hoặc hơn được bán trên thị trường.

Bốn phiên bản iPhone 17 sẽ bắt đầu được cho đặt hàng trước tại Việt Nam từ 19h hôm nay.

Bảo Lâm tổng hợp