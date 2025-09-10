iPhone 17 'giã từ' màn hình 60 Hz

So với các thế hệ trước, iPhone 17 "cô đơn" hơn vì không còn bản Plus đồng hành. Mọi sự chú ý đang đổ dồn về iPhone Air, 17 Pro và 17 Pro Max. Thay đổi trên iPhone 17 không mới mẻ so với các sản phẩm khác, nhưng vẫn là "cuộc cách mạng" với chính nó: tăng kích thước màn hình, giảm độ mỏng viền, tần số quét ngang dòng Pro, bộ nhớ trong khởi điểm tăng gấp đôi lên 256 GB.
So với các thế hệ trước, iPhone 17 "cô đơn" hơn vì không còn bản Plus đồng hành. Mọi sự chú ý đang đổ dồn về iPhone Air, 17 Pro và 17 Pro Max. Thay đổi trên iPhone 17 không mới mẻ so với các sản phẩm khác, nhưng vẫn là "cuộc cách mạng" với chính nó: tăng kích thước màn hình, giảm độ mỏng viền, tần số quét ngang dòng Pro, bộ nhớ trong khởi điểm tăng gấp đôi lên 256 GB.
Apple thường dùng tần số quét màn hình là một trong các thông số chính để phân biệt iPhone tiêu chuẩn với iPhone Pro, Pro Max. Sau nhiều năm gắn với mức 60 Hz, Apple cuối cùng đã không còn bảo thủ khi đưa màn hình ProMotion 120 Hz lên dòng iPhone 17. Nâng cấp này giúp thao tác vuốt, chuyển màn hình hay chơi game trên máy cho cảm giác mượt mà hơn hẳn so với các thế hệ trước.
Tương tự các dòng cao cấp hơn, tần số quét cũng giảm được xuống mức 1 Hz, hỗ trợ tính năng màn hình luôn bật hiển thị thời gian, tiện ích và các hoạt động.
Apple thường dùng tần số quét màn hình là một trong các thông số chính để phân biệt iPhone tiêu chuẩn với iPhone Pro, Pro Max. Sau nhiều năm gắn với mức 60 Hz, Apple cuối cùng đã không còn bảo thủ khi đưa màn hình ProMotion 120 Hz lên dòng iPhone 17. Nâng cấp này giúp thao tác vuốt, chuyển màn hình hay chơi game trên máy cho cảm giác mượt mà hơn hẳn so với các thế hệ trước.
Tương tự các dòng cao cấp hơn, tần số quét cũng giảm được xuống mức 1 Hz, hỗ trợ tính năng màn hình luôn bật hiển thị thời gian, tiện ích và các hoạt động.
Không chỉ nâng cấp độ phân giải, màn hình iPhone 17 cũng gần hơn với bản Pro khi tăng kích thước từ 6,1 của iPhone 16 (trái) lên 6,3 inch. Tấm nền Super Retina XDR sáng hơn, nhiều diện tích hiển thị hơn so với model tiền nhiệm. Việc tăng kích thước màn hình dòng thường cũng giúp người dùng bớt tiếc nuối khi không còn dòng Plus.
Không chỉ nâng cấp độ phân giải, màn hình iPhone 17 cũng gần hơn với bản Pro khi tăng kích thước từ 6,1 của iPhone 16 (trái) lên 6,3 inch. Tấm nền Super Retina XDR sáng hơn, nhiều diện tích hiển thị hơn so với model tiền nhiệm. Việc tăng kích thước màn hình dòng thường cũng giúp người dùng bớt tiếc nuối khi không còn dòng Plus.
Viền màn hình của iPhone 17 (phải) mỏng hơn đáng kể so với iPhone 16. Nếu nhìn từ mặt trước, iPhone 17 khó phân biệt với bản Pro khi có nhiều thông số tương đồng như độ mỏng, kích thước màn hình. Lớp kính phủ trên màn hình máy là Ceramic Shield 2 mới, tăng gấp ba lần khả năng chống trầy xước và cải thiện khả năng chống phản chiếu, giảm chói.
Độ sáng tối đa của iPhone 17 là 3.000 nit, cao nhất từ trước đến nay trên iPhone trong khi độ tương phản ngoài trời của máy cũng tốt hơn gấp đôi so với iPhone 16 theo thông báo của Apple.
Viền màn hình của iPhone 17 (phải) mỏng hơn đáng kể so với iPhone 16. Nếu nhìn từ mặt trước, iPhone 17 khó phân biệt với bản Pro khi có nhiều thông số tương đồng như độ mỏng, kích thước màn hình. Lớp kính phủ trên màn hình máy là Ceramic Shield 2 mới, tăng gấp ba lần khả năng chống trầy xước và cải thiện khả năng chống phản chiếu, giảm chói.
Độ sáng tối đa của iPhone 17 là 3.000 nit, cao nhất từ trước đến nay trên iPhone trong khi độ tương phản ngoài trời của máy cũng tốt hơn gấp đôi so với iPhone 16 theo thông báo của Apple.
Thiết kế mặt sau của iPhone 17 (phải) gần như không khác biệt so với iPhone 16. Cả hai cùng có lớp kính hoàn thiện mờ chống bám vân tay, cụm camera kép đặt dọc. Ngay cả tông màu của hai máy cũng giống nhau khiến Apple năm nay thay đổi nhiều lựa chọn màu sắc để phân biệt giữa hai thế hệ.
Thiết kế mặt sau của iPhone 17 (phải) gần như không khác biệt so với iPhone 16. Cả hai cùng có lớp kính hoàn thiện mờ chống bám vân tay, cụm camera kép đặt dọc. Ngay cả tông màu của hai máy cũng giống nhau khiến Apple năm nay thay đổi nhiều lựa chọn màu sắc để phân biệt giữa hai thế hệ.
Cạnh bên với nút nguồn và Camera Button tương tự các mẫu iPhone khác. iPhone 17 trang bị chip A19 mới, sản xuất trên tiến trình 3 nm.
Theo Apple, CPU sáu nhân của SoC nhanh hơn 1,5 lần so với A15 Bionic trên iPhone 13, GPU năm nhân nhanh hơn gấp đôi so với A15 Bionic. Việc Apple so sánh hiệu năng với một mẫu iPhone bốn năm tuổi cho thấy hãng đang muốn thuyết phục người dùng iPhone 13 đổi điện thoại mới.
Cạnh bên với nút nguồn và Camera Button tương tự các mẫu iPhone khác. iPhone 17 trang bị chip A19 mới, sản xuất trên tiến trình 3 nm.
Theo Apple, CPU sáu nhân của SoC nhanh hơn 1,5 lần so với A15 Bionic trên iPhone 13, GPU năm nhân nhanh hơn gấp đôi so với A15 Bionic. Việc Apple so sánh hiệu năng với một mẫu iPhone bốn năm tuổi cho thấy hãng đang muốn thuyết phục người dùng iPhone 13 đổi điện thoại mới.
Cạnh trái với nút tăng giảm âm lượng và Action. Máy vẫn có phiên bản dùng khay sim vật lý và eSim tại thị trường Việt Nam thay vì chuyển hẳn sang eSim như tại Mỹ.
iPhone 17 có Neural Engine được cải tiến và hỗ trợ Apple Intelligence, công nghệ điều khiển hiển thị và ISP cũng được nâng cấp. Nhờ vậy, thời lượng xem video liên tục tối đa 30 tiếng với chỉ một lần sạc. Máy có thể sạc 50% trong 20 phút với bộ sạc mới của Apple. Theo hãng, đây là bộ sạc USB C công suất 40 W nhưng có thể lên tối đa 60 W để sạc trong một số thời điểm.
Cạnh trái với nút tăng giảm âm lượng và Action. Máy vẫn có phiên bản dùng khay sim vật lý và eSim tại thị trường Việt Nam thay vì chuyển hẳn sang eSim như tại Mỹ.
iPhone 17 có Neural Engine được cải tiến và hỗ trợ Apple Intelligence, công nghệ điều khiển hiển thị và ISP cũng được nâng cấp. Nhờ vậy, thời lượng xem video liên tục tối đa 30 tiếng với chỉ một lần sạc. Máy có thể sạc 50% trong 20 phút với bộ sạc mới của Apple. Theo hãng, đây là bộ sạc USB C công suất 40 W nhưng có thể lên tối đa 60 W để sạc trong một số thời điểm.
Cổng USB C ở cạnh dưới cùng viền ăng-ten của iPhone 17 (dưới) và iPhone 16. Điện thoại mới được trang bị chip Apple N1, hỗ trợ Wi-Fi 7, Bluetooth 6 và Thread như bản Pro và Pro Max. Chip N1 được giới thiệu sẽ cải thiện hiệu suất tổng thể và độ tin cậy của các tính năng như Personal Hotspot và AirDrop.
Cổng USB C ở cạnh dưới cùng viền ăng-ten của iPhone 17 (dưới) và iPhone 16. Điện thoại mới được trang bị chip Apple N1, hỗ trợ Wi-Fi 7, Bluetooth 6 và Thread như bản Pro và Pro Max. Chip N1 được giới thiệu sẽ cải thiện hiệu suất tổng thể và độ tin cậy của các tính năng như Personal Hotspot và AirDrop.
Lần đầu tiên trên dòng iPhone tiêu chuẩn cũng tích hợp hai camera 48 megapixel. Camera chính góc tiêu chuẩn còn hỗ trợ chụp zoom số tương đương 2x và một camera góc siêu rộng.
Lần đầu tiên trên dòng iPhone tiêu chuẩn cũng tích hợp hai camera 48 megapixel. Camera chính góc tiêu chuẩn còn hỗ trợ chụp zoom số tương đương 2x và một camera góc siêu rộng.
iPhone 17 có 5 màu gồm xanh lam, xanh lá, tím, đen, trắng. Ngoại trừ hai màu cơ bản, các màu còn lại đều khác biệt so với thế hệ cũ để người dùng dễ phân biệt.
iPhone 17 có 5 màu gồm xanh lam, xanh lá, tím, đen, trắng. Ngoại trừ hai màu cơ bản, các màu còn lại đều khác biệt so với thế hệ cũ để người dùng dễ phân biệt.
iPhone 17 có bộ nhớ trong khởi điểm 256 GB tương tự hai bản Pro, thay vì 128 GB như trước. Giá khởi điểm cũng tăng từ 23 triệu lên 25 triệu đồng. Người dùng tại Việt Nam có thể đặt hàng ngày 12/9 và nhận máy sau đó một tuần.
iPhone 17 có bộ nhớ trong khởi điểm 256 GB tương tự hai bản Pro, thay vì 128 GB như trước. Giá khởi điểm cũng tăng từ 23 triệu lên 25 triệu đồng. Người dùng tại Việt Nam có thể đặt hàng ngày 12/9 và nhận máy sau đó một tuần.