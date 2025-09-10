iPhone 17 'giã từ' màn hình 60 Hz

Apple thường dùng tần số quét màn hình là một trong các thông số chính để phân biệt iPhone tiêu chuẩn với iPhone Pro, Pro Max. Sau nhiều năm gắn với mức 60 Hz, Apple cuối cùng đã không còn bảo thủ khi đưa màn hình ProMotion 120 Hz lên dòng iPhone 17. Nâng cấp này giúp thao tác vuốt, chuyển màn hình hay chơi game trên máy cho cảm giác mượt mà hơn hẳn so với các thế hệ trước.

Tương tự các dòng cao cấp hơn, tần số quét cũng giảm được xuống mức 1 Hz, hỗ trợ tính năng màn hình luôn bật hiển thị thời gian, tiện ích và các hoạt động.