7 vấn đề sức khỏe thường gặp do tư thế xấu

Tư thế khom lưng, cúi đầu về phía trước, bắt chéo chân gây căng thẳng cho cơ, khớp, ảnh hưởng đến tiêu hóa, tăng nguy cơ thoát vị đĩa đệm.

Ngồi gù lưng, khom người khi sử dụng thiết bị điện tử hoặc ngồi sai tư thế tại nơi làm việc sẽ gây căng thẳng cho cơ thể theo nhiều cách. Theo thời gian, điều này ảnh hưởng đến cơ bắp, khớp, hô hấp...

Đau lưng, cổ

Khi ngồi gù lưng, cúi đầu về phía trước, cột sống phải chịu tải lớn hơn mức cần thiết. Áp lực không đều này gây ra hiện tượng cứng cơ, làm lệch cột sống khỏi vị trí thẳng tự nhiên, thường dẫn đến đau lưng, đau cổ mạn tính. Những người dành nhiều thời gian làm việc tại bàn hoặc sử dụng điện thoại có nguy cơ đau lưng, cổ cao hơn.

Đau đầu

Đau đầu do căng thẳng thường gặp ở những người có tư thế xấu. Khi cơ cổ, vai bị căng cứng trong thời gian dài, chúng sẽ hạn chế lưu lượng máu, gây áp lực lên các dây thần kinh xunh quanh đầu dẫn đến cơn đau âm ỉ. Triệu chứng đau đầu rõ hơn vào cuối ngày.

Vấn đề về hô hấp

Tư thế khom lưng có thể chèn ép khoang ngực khiến phổi không có đủ không gian để giãn nở. Thở nông làm giảm lượng oxy hít vào, từ đó gây mệt mỏi, giảm khả năng tập trung. Theo thời gian, tình trạng này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch, làm tăng gánh nặng cho tim.

Vấn đề về tiêu hóa

Ngồi gù lưng sau bữa ăn có thể làm chậm quá trình tiêu hóa, vì dạ dày và ruột bị ép khi bạn cúi hoặc cuộn người. Tình trạng này dễ gây đầy hơi, ợ nóng, táo bón, đặc biệt với những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Tuần hoàn máu kém

Ngồi ở tư thế không thoải mái quá lâu sẽ hạn chế lưu thông máu. Tư thế bắt chéo chân, ngồi gù lưng khiến máu khó lưu thông tự do dễ gây sưng, tê hoặc ngứa ran ở chân. Tình trạng lưu thông máu kéo dài cũng làm tăng nguy cơ suy giãn tĩnh mạch, thậm chí bị huyết khối tĩnh mạch sâu.

Căng cơ và khớp

Tư thế xấu khiến một số cơ phải làm việc quá sức trong khi những cơ khác lại yếu đi. Sự mất cân bằng này gây áp lực lên các khớp. Vai, hông, đầu gối dễ bị đau, giảm độ linh hoạt, hạn chế khả năng vận động, thăng bằng, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

Tổn thương cột sống

Duy trì tư thế xấu kéo dài có thể gây tổn thương cột sống, tăng nguy cơ mắc thoát vị đĩa đệm, viêm khớp cột sống. Khi cơ thể xuất hiện những vấn đề này, người bệnh khó phục hồi, cần điều trị y tế.

Lê Nguyễn (Theo Times of India, WebMD)