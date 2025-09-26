4 tư thế ngủ âm thầm hại sức khỏe

Ngủ ở tư thế bào thai, nằm sấp hoặc gục đầu trên bàn trong thời gian dài có thể gây căng thẳng cho cột sống, khớp và dây thần kinh.

Giấc ngủ rất cần thiết để cơ thể được nghỉ ngơi, phục hồi và tái tạo năng lượng. Tuy nhiên, đôi khi tư thế ngủ có thể gây ra các vấn đề về hô hấp như ngưng thở khi ngủ hoặc làm trầm trọng thêm tình trạng đau lưng và đau cổ. Số khác có khả năng gây hại cho xương, cơ, dây thần kinh.

Ngủ ở tư thế ngủ không phù hợp có thể khiến bạn thức dậy với cảm giác đau nhức, cứng khớp hoặc mệt mỏi dù đã ngủ đủ 6-7 tiếng mỗi đêm. Dưới đây là 4 có thể tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho cơ thể.

Tư thế bào thai

Tư thế bào thai là tư thế nằm nghiêng, co hai chân về phía ngực, lưng cong, giống như hình dạng cuộn tròn của thai nhi trong bụng mẹ. Dù tư thế này mang lại cảm thấy thoải mái nhưng trong thời gian dài có thể gây ra một số vấn đề sức khỏe. Liên tục co đầu gối và hông có thể gây khó chịu, đau mỏi ở các khớp này.

Cuộn tròn lưng cũng có thể khiến cột sống bị kéo giãn và siết chặt các cơ lưng, dẫn đến đau lưng dưới, lệch cột sống. Các cơ cổ cũng bị ảnh hưởng, co người tạo áp lực lên cột sống trên, gây tê cứng và đau. Người bị thoát vị đĩa đệm nên tránh ngủ ở tư thế này, vì nó có thể làm các triệu chứng trầm trọng thêm.

Tư thế ngủ bào thai dễ gây khó chịu, đau mỏi ở hông, lưng và đầu gối. Ảnh: AI

Nằm sấp

Ngủ sấp có vẻ thoải mái với một số người song có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến hô hấp. Đặc biệt, nằm sấp nghiêng đầu sang một bên khiến cổ bị xoay, xoắn, làm căng cơ cổ, có thể gây đau dai dẳng. Tư thế này cũng khiến cột sống cong vẹo bất thường, làm tăng nguy cơ đau lưng.

Nếu đã quen với tư thế ngủ sấp, các chuyên gia khuyên bạn nên đặt một chiếc gối dưới ngực hoặc bụng để giảm căng thẳng. Tuy nhiên, không nên duy trì tư thế này trong thời gian dài do nguy cơ căng cơ xương khớp kéo dài.

Ngủ nằm sấp kéo dài có thể ảnh hưởng xấu đến cột sống. Ảnh: AI

Nửa ngồi nửa nằm

Ở tư thế nửa nằm nửa ngồi này, cột sống thường bị uốn cong không tự nhiên và cổ bị hơi cúi về phía trước. Theo thời gian, nó làm tăng áp lực lên cột sống, gây đau vai, lưng dưới, làm trầm trọng thêm các vấn đề về lưng mạn tính và ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ tổng thể. Cúi hoặc khom lưng trong thời gian dài ở tư thế này cũng có thể dẫn đến sưng tê, mỏi cơ, do cơ thể không được nâng đỡ đầy đủ.

Thực hiện những điều chỉnh nhỏ như sử dụng đệm hỗ trợ hoặc nằm thẳng có thể giảm đáng kể áp lực lên cột sống, giúp cải thiện tư thế, ngủ ngon suốt đêm.

Tư thế nửa nằm nửa ngồi làm tăng áp lực lên cột sống, gây đau vai, lưng dưới. Ảnh: AI

Ngủ gục trên bàn

Ngủ gục trên bàn có khả năng gây áp lực kéo dài lên dây thần kinh quay ở cánh tay trên. Dây thần kinh quay là nhánh thần kinh lớn nhất trong hệ thống đám rối của dây thần kinh tại cánh tay, tham gia vào quá trình điều phối hoạt động co duỗi, ngửa.

Sự chèn ép kéo dài này có thể dẫn đến tình trạng gọi là cổ tay rủ, làm suy giảm tạm thời khả năng co, duỗi cánh tay. Dù chỉ là tạm thời, có thể tự khỏi trong vòng vài tuần nhưng ngủ gục trên bàn thường xuyên gây khó chịu đáng kể đồng thời hạn chế chức năng của cánh tay trong thời gian hồi phục.

Ngủ gục trên bàn có khả năng gây áp lực kéo dài lên dây thần kinh quay ở cánh tay trên. Ảnh: AI

Tư thế ngủ phù hợp nhất là tư thế giúp bạn có được giấc ngủ ngon, không bị gián đoạn và không gây đau nhức xương khớp. Tuy nhiên, theo các chuyên gia nằm ngửa hoặc nằm nghiêng sử dụng gối kê phù hợp có thể hữu ích. Chẳng hạn đặt gối dưới đầu gối hoặc lưng (nếu nằm ngửa) hoặc giữa hai đầu gối (khi nằm nghiêng) giúp giảm căng thẳng. Khi không cảm thấy thoải mái, hãy thay đổi tư thế để duy trì lưu thông máu, tránh bị đau. Chọn nệm cân bằng và đệm giúp giảm căng thẳng, tốt cho cột sống. Giữ phòng ngủ tối, yên tĩnh, thoải mái giúp cải thiện giấc ngủ.

Bảo Bảo (Theo Times of India, Very Well Health)