7 thực phẩm tốt cho thận nên ăn uống thường xuyên

Chế độ ăn uống lành mạnh đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì thận khỏe và ngăn ngừa bệnh liên quan. Thận hoạt động cả ngày lẫn đêm để lọc chất thải, điều hòa chất lỏng và cân bằng điện giải trong cơ thể. Bổ sung những thực phẩm có lợi có khả năng cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu đồng thời giảm áp lực lên thận.

Trái cây tươi bổ sung nhiều chất dinh dưỡng tốt cho thận. Các loại quả mọng như việt quất, dâu tây và mâm xôi cung cấp các chất chống oxy hóa, có thể bảo vệ tế bào thận khỏi bị tổn thương do stress oxy hóa. Các loại trái cây họ cam quýt như cam, chanh cung cấp nước và vitamin C hỗ trợ duy trì chức năng thận.