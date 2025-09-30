7 thực phẩm tốt cho thận nên ăn uống thường xuyên

Chế độ ăn uống lành mạnh đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì thận khỏe và ngăn ngừa bệnh liên quan. Thận hoạt động cả ngày lẫn đêm để lọc chất thải, điều hòa chất lỏng và cân bằng điện giải trong cơ thể. Bổ sung những thực phẩm có lợi có khả năng cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu đồng thời giảm áp lực lên thận.
Trái cây tươi bổ sung nhiều chất dinh dưỡng tốt cho thận. Các loại quả mọng như việt quất, dâu tây và mâm xôi cung cấp các chất chống oxy hóa, có thể bảo vệ tế bào thận khỏi bị tổn thương do stress oxy hóa. Các loại trái cây họ cam quýt như cam, chanh cung cấp nước và vitamin C hỗ trợ duy trì chức năng thận.
Chế độ ăn uống lành mạnh đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì thận khỏe và ngăn ngừa bệnh liên quan. Thận hoạt động cả ngày lẫn đêm để lọc chất thải, điều hòa chất lỏng và cân bằng điện giải trong cơ thể. Bổ sung những thực phẩm có lợi có khả năng cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu đồng thời giảm áp lực lên thận.
Trái cây tươi bổ sung nhiều chất dinh dưỡng tốt cho thận. Các loại quả mọng như việt quất, dâu tây và mâm xôi cung cấp các chất chống oxy hóa, có thể bảo vệ tế bào thận khỏi bị tổn thương do stress oxy hóa. Các loại trái cây họ cam quýt như cam, chanh cung cấp nước và vitamin C hỗ trợ duy trì chức năng thận.
Ăn rau củ thường xuyên là thói quen lành mạnh khác của chế độ ăn uống tốt cho thận. Các loại rau xanh đậm như cải xoăn, rau bina rất bổ dưỡng, các loại màu xanh nhạt hơn như bắp cải, rau diếp băng cũng giúp ích. Ớt chuông nhiều vitamin A, C và B6, B9 (axit folic), hỗ trợ thận khỏe. Cà rốt, súp lơ, bí ngòi rất linh hoạt, có thể nướng, xào hoặc thêm vào súp, món hầm để tăng hương vị và dinh dưỡng mà không gây quá tải cho thận.
Ăn rau củ thường xuyên là thói quen lành mạnh khác của chế độ ăn uống tốt cho thận. Các loại rau xanh đậm như cải xoăn, rau bina rất bổ dưỡng, các loại màu xanh nhạt hơn như bắp cải, rau diếp băng cũng giúp ích. Ớt chuông nhiều vitamin A, C và B6, B9 (axit folic), hỗ trợ thận khỏe. Cà rốt, súp lơ, bí ngòi rất linh hoạt, có thể nướng, xào hoặc thêm vào súp, món hầm để tăng hương vị và dinh dưỡng mà không gây quá tải cho thận.
Ngũ cốc nguyên hạt đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe thận. Gạo lứt, hạt diêm mạch, lúa mạch và bánh mì nguyên cám rất giàu chất xơ, hỗ trợ điều hòa lượng đường trong máu và cholesterol. Lượng đường trong máu cao, kiểm soát lipid máu kém có thể gây tổn thương mạch máu thận theo thời gian. Ăn yến mạch với một chút quả mọng tươi vào buổi sáng là lựa chọn lành mạnh cho thận.
Ngũ cốc nguyên hạt đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe thận. Gạo lứt, hạt diêm mạch, lúa mạch và bánh mì nguyên cám rất giàu chất xơ, hỗ trợ điều hòa lượng đường trong máu và cholesterol. Lượng đường trong máu cao, kiểm soát lipid máu kém có thể gây tổn thương mạch máu thận theo thời gian. Ăn yến mạch với một chút quả mọng tươi vào buổi sáng là lựa chọn lành mạnh cho thận.
Protein chất lượng cao như thịt gà không da, gà tây, cá và trứng cung cấp các axit amin thiết yếu mà không chứa quá nhiều phốt pho hoặc natri, ít gây quá tải thận. Cá hồi, cá thu và cá mòi có axit béo omega-3, đặc tính chống viêm, có thể bảo vệ thận khỏi tổn thương mạn tính. Bổ sung những protein này vào bữa ăn hàng ngày để đảm bảo cơ thể nhận được các chất dinh dưỡng cần thiết, đồng thời hỗ trợ sức khỏe thận lâu dài.
Protein chất lượng cao như thịt gà không da, gà tây, cá và trứng cung cấp các axit amin thiết yếu mà không chứa quá nhiều phốt pho hoặc natri, ít gây quá tải thận. Cá hồi, cá thu và cá mòi có axit béo omega-3, đặc tính chống viêm, có thể bảo vệ thận khỏi tổn thương mạn tính. Bổ sung những protein này vào bữa ăn hàng ngày để đảm bảo cơ thể nhận được các chất dinh dưỡng cần thiết, đồng thời hỗ trợ sức khỏe thận lâu dài.
Các loại hạt gồm hạnh nhân, óc chó, hạt lanh, chia giàu chất béo lành mạnh, protein, chất xơ. Chúng hỗ trợ sức khỏe tim mạch, có thể kiểm soát huyết áp cao, yếu tố liên quan chặt chẽ đến chức năng thận. Ăn một nắm nhỏ các loại hạt không muối trong bữa ăn nhẹ giúp tăng thêm kết cấu và hương vị mà không ảnh hưởng đến thận.
Các loại hạt gồm hạnh nhân, óc chó, hạt lanh, chia giàu chất béo lành mạnh, protein, chất xơ. Chúng hỗ trợ sức khỏe tim mạch, có thể kiểm soát huyết áp cao, yếu tố liên quan chặt chẽ đến chức năng thận. Ăn một nắm nhỏ các loại hạt không muối trong bữa ăn nhẹ giúp tăng thêm kết cấu và hương vị mà không ảnh hưởng đến thận.
Thảo mộc và gia vị mang lại lợi ích dinh dưỡng cho thận. Thay vì phụ thuộc vào muối hoặc gia vị có hàm lượng natri cao, hãy sử dụng các loại thảo mộc như húng quế, hương thảo, kinh giới cay, húng tây, rau mùi để tạo hương vị cho bữa ăn. Tỏi, gừng và nghệ không chỉ tăng thêm độ đậm đà cho món ăn mà còn có đặc tính kháng viêm, bảo vệ thận.
Thảo mộc và gia vị mang lại lợi ích dinh dưỡng cho thận. Thay vì phụ thuộc vào muối hoặc gia vị có hàm lượng natri cao, hãy sử dụng các loại thảo mộc như húng quế, hương thảo, kinh giới cay, húng tây, rau mùi để tạo hương vị cho bữa ăn. Tỏi, gừng và nghệ không chỉ tăng thêm độ đậm đà cho món ăn mà còn có đặc tính kháng viêm, bảo vệ thận.
Chọn đồ uống phù hợp, uống đủ nước có thể làm sạch thận, lọc chất thải hiệu quả. Các loại trà thảo mộc, ví dụ trà hoa cúc, bạc hà cung cấp nước và kiểm soát caffeine, đường nạp vào cơ thể ở mức vừa phải. Uống nước trái cây tươi thêm vài lát chanh, dưa chuột hoặc quả mọng có thể tăng thêm lợi ích cho thận.
Chọn đồ uống phù hợp, uống đủ nước có thể làm sạch thận, lọc chất thải hiệu quả. Các loại trà thảo mộc, ví dụ trà hoa cúc, bạc hà cung cấp nước và kiểm soát caffeine, đường nạp vào cơ thể ở mức vừa phải. Uống nước trái cây tươi thêm vài lát chanh, dưa chuột hoặc quả mọng có thể tăng thêm lợi ích cho thận.
Bảo Bảo (Theo Times of India)
Ảnh: Bùi Thủy, Bảo Bảo, AI