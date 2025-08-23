5 thực phẩm ăn thường xuyên có thể làm sạch thận

Rong biển: Thực phẩm này có lợi với tuyến tụy, thận và gan. Nó có thể giảm tổn thương thận, gan do bệnh tiểu đường. Rong biển giàu kali, tốt cho sức khỏe nhưng đôi khi gây hại cho người bệnh thận. Người đang mắc bệnh này cần hạn chế khẩu phần hoặc tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng.