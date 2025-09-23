7 thực phẩm ngăn tóc bạc sớm

Tóc bạc sớm xảy ra khi các tế bào sản xuất sắc tố trong nang tóc, được gọi là tế bào hắc tố, dần dần giảm hoặc ngừng sản xuất melanin - sắc tố quyết định màu tóc. Nguyên nhân có thể do căng thẳng, ô nhiễm, thói quen sinh hoạt (hút thuốc, tiếp xúc với tia UV) và lão hóa. Thường xuyên ăn thực phẩm giàu chất dinh dưỡng dưới đây góp phần giảm tóc bạc sớm.

Cải bó xôi cung cấp oxy tối ưu cho nang tóc, giúp duy trì màu tóc và ngăn tóc bạc sớm. Loại rau này cũng rất giàu sắt, đồng và vitamin A, C, E, hỗ trợ sản xuất melanin - sắc tố tạo màu cho tóc và bảo vệ nang tóc khỏi stress oxy hóa, tổn thương.