7 thực phẩm giúp giảm acid uric hiệu quả

Anh đào, táo, hạt cần tây, nước chanh, trà xanh, dưa leo, sản phẩm từ sữa ít béo giúp kiểm soát acid uric, cân bằng hormone, giảm viêm.

Acid uric hình thành khi cơ thể phân hủy purin - hợp chất có nhiều trong thịt đỏ, hải sản và rượu bia. Khi nồng độ acid uric tăng cao mà chưa được kiểm soát, cơ thể dễ rơi vào tình trạng đau nhức xương khớp, bệnh gout, lâu dần tổn thương tới chức năng thận.

Chế độ dinh dưỡng hợp lý đóng vai trò quan trọng trong phòng ngừa và cải thiện tình trạng này. 7 loại thực phẩm sau được xem như "trợ thủ đắc lực" giúp ổn định acid uric và tăng cường sức khỏe khớp.

Anh đào

Anh đào, đặc biệt là anh đào chua, giàu chất chống oxy hóa và anthocyanin có tác dụng kháng viêm mạnh, duy trì nồng độ acid uric ổn định.

Một nghiên cứu công bố trên Tạp chí Arthritis & Rheumatism năm 2012 chỉ ra, việc ăn anh đào có thể giảm tới 35% nguy cơ tái phát cơn gout. Mỗi ngày, bạn nên ăn một nắm anh đào tươi hoặc uống nước ép anh đào nguyên chất để duy trì lượng acid uric ở mức ổn định.

Nước chanh

Chanh có tính kiềm, giúp trung hòa acid uric trong máu. Ngoài ra, vitamin C dồi dào trong chanh còn hỗ trợ thận thải acid uric nhanh chóng.

Uống nước chanh đều đặn góp phần hạ chỉ số acid uric, nghiên cứu trên Tạp chí Hóa sinh lâm sàng và Dinh dưỡng (JCBN) nhận định. Nên bắt đầu ngày mới bằng một ly nước ấm pha nửa quả chanh tươi khi bụng đói để đào thải độc tố, cân bằng cơ thể.

Uống nước chanh đều đặn góp phần hạ chỉ số acid uric. Ảnh: Bảo Bảo

Hạt cần tây

Hạt cần tây từ lâu được dùng trong y học cổ truyền như một phương thuốc tự nhiên giúp kháng viêm và hỗ trợ điều trị bệnh gout. Chúng có đặc tính lợi tiểu, càng làm tăng khả năng đào thải acid uric qua đường tiểu.

Nghiên cứu năm 2019 của Tạp chí Y học Tự nhiên Mỹ cũng đã phát hiện chiết xuất cần tây có thể giảm các phản ứng viêm và stress oxy hóa. Rắc thêm hạt cần tây vào món súp, salad, hoặc uống nước ép cần tây để gan, thận hoạt động hiệu quả hơn.

Táo

Câu nói "Mỗi ngày một quả táo, không cần gặp bác sĩ" không phải ngẫu nhiên mà có. Không chỉ giàu chất xơ và vitamin, mà táo còn chứa acid malic - một hợp chất trung hòa acid uric và ngăn ngừa tích tụ acid uric trong máu.

Theo nghiên cứu trên Tạp chí Khoa học Thực phẩm (2016), acid malic giúp duy trì cân bằng acid - kiềm trong cơ thể, từ đó ngăn ngừa bệnh gout. Ăn táo hằng ngày làm giảm nguy cơ gout và hỗ trợ tiêu hóa.

Trà xanh

Trà xanh giàu catechin và polyphenol - hay hoạt chất chống oxy hóa mạnh, ức chế enzyme xanthine oxidase, từ đó giảm hình thành acid uric. Nghiên cứu từ Tạp chí Biological & Pharmaceutical Bulletin (BPB) năm 2010 cũng đã ghi nhận tác dụng rõ rệt ở người uống 1 đến 2 ly mỗi ngày.

Dưa leo

Dưa leo là thực phẩm có tính kiềm, nhiều nước và kali, hỗ trợ thận hoạt động hiệu quả hơn nhờ tăng lượng nước tiểu. Ăn dưa tươi hoặc thêm vài lát vào nước uống giúp cơ thể thanh lọc tự nhiên, nhẹ nhàng.

Sản phẩm sữa ít béo

Sữa, sữa chua ít béo chứa casein và lactalbumin, đẩy mạnh quá trình loại bỏ acid uric. Dùng sữa ít béo hoặc không béo thường xuyên làm giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh gout, nghiên cứu trên Tạp chí Y học New Zealand năm 2004 khẳng định.

Hãy bổ sung một phần sữa hoặc sữa chua ít béo mỗi ngày để duy trì mức acid uric ổn định và nâng cao sức khỏe.

Hương Giang (Theo Times of India)