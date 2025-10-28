7 loại quả ngọt người tiểu đường có thể ăn hàng tuần

Lê: Chỉ số đường huyết (GI) đánh giá tác động của thực phẩm lên đường huyết. Chỉ số GI càng cao, lượng đường trong máu càng tăng nhanh. Lê có chỉ số GI thấp (dao động từ 20 đến 49), chủ yếu là do chúng giàu chất xơ, không làm tăng lượng đường trong máu. Một quả lê nhỏ chứa khoảng 7 g chất xơ.