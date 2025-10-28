7 loại quả ngọt người tiểu đường có thể ăn hàng tuần

Lê: Chỉ số đường huyết (GI) đánh giá tác động của thực phẩm lên đường huyết. Chỉ số GI càng cao, lượng đường trong máu càng tăng nhanh. Lê có chỉ số GI thấp (dao động từ 20 đến 49), chủ yếu là do chúng giàu chất xơ, không làm tăng lượng đường trong máu. Một quả lê nhỏ chứa khoảng 7 g chất xơ.
Lê: Chỉ số đường huyết (GI) đánh giá tác động của thực phẩm lên đường huyết. Chỉ số GI càng cao, lượng đường trong máu càng tăng nhanh. Lê có chỉ số GI thấp (dao động từ 20 đến 49), chủ yếu là do chúng giàu chất xơ, không làm tăng lượng đường trong máu. Một quả lê nhỏ chứa khoảng 7 g chất xơ.
Quả mọng: Dâu tây, việt quất và mâm xôi có chỉ số đường huyết GI thấp. Chất xơ và chất chống oxy hóa trong chúng giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường, an toàn cho người bệnh tiểu đường. Thêm chúng vào sinh tố, yến mạch ngâm qua đêm hoặc sữa chua để có bữa ăn nhẹ ngon miệng.
Quả mọng: Dâu tây, việt quất và mâm xôi có chỉ số đường huyết GI thấp. Chất xơ và chất chống oxy hóa trong chúng giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường, an toàn cho người bệnh tiểu đường. Thêm chúng vào sinh tố, yến mạch ngâm qua đêm hoặc sữa chua để có bữa ăn nhẹ ngon miệng.
Táo: Không chỉ có vị ngọt, giòn mà táo còn giàu chất xơ, tốt cho quá trình ổn định lượng đường trong máu. Ăn táo cả vỏ để tận dụng tối đa lợi ích từ pectin - một loại chất xơ hòa tan hỗ trợ sức khỏe tim mạch và đường ruột.
Táo: Không chỉ có vị ngọt, giòn mà táo còn giàu chất xơ, tốt cho quá trình ổn định lượng đường trong máu. Ăn táo cả vỏ để tận dụng tối đa lợi ích từ pectin - một loại chất xơ hòa tan hỗ trợ sức khỏe tim mạch và đường ruột.
Ổi: Ăn ổi tốt cho người bệnh tiểu đường nhờ chỉ số đường huyết thấp (12-24), hàm lượng chất xơ cao và giàu chất dinh dưỡng như vitamin C. Ổi giúp kiểm soát lượng đường trong máu bằng cách giải phóng năng lượng chậm. Ăn ổi như bữa ăn nhẹ vào giữa buổi sáng hoặc buổi chiều để thỏa cơn đói mà không ảnh hưởng đến đường huyết.
Ổi: Ăn ổi tốt cho người bệnh tiểu đường nhờ chỉ số đường huyết thấp (12-24), hàm lượng chất xơ cao và giàu chất dinh dưỡng như vitamin C. Ổi giúp kiểm soát lượng đường trong máu bằng cách giải phóng năng lượng chậm. Ăn ổi như bữa ăn nhẹ vào giữa buổi sáng hoặc buổi chiều để thỏa cơn đói mà không ảnh hưởng đến đường huyết.
Đào: Loại quả mọng nước và có ngọt tự nhiên này cung cấp vitamin A, C cùng chất xơ. Chỉ số đường huyết (GI) thấp giúp đào trở thành một lựa chọn lành mạnh, ít calo và chất béo, ngăn ngừa lượng đường trong máu tăng.
Đào: Loại quả mọng nước và có ngọt tự nhiên này cung cấp vitamin A, C cùng chất xơ. Chỉ số đường huyết (GI) thấp giúp đào trở thành một lựa chọn lành mạnh, ít calo và chất béo, ngăn ngừa lượng đường trong máu tăng.
Anh đào: Những loại quả màu đỏ ruby này không chỉ bắt mắt mà còn chứa nhiều chất chống oxy hóa gọi là anthocyanin. Đây là sắc tố tạo nên màu sắc của anh đào, giúp cải thiện độ nhạy insulin và chống viêm, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2.
Anh đào: Những loại quả màu đỏ ruby này không chỉ bắt mắt mà còn chứa nhiều chất chống oxy hóa gọi là anthocyanin. Đây là sắc tố tạo nên màu sắc của anh đào, giúp cải thiện độ nhạy insulin và chống viêm, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2.
Đu đủ: Ăn đu đủ chín dễ tiêu hóa đồng thời cung cấp các enzyme tự nhiên giúp tăng cường sức khỏe đường ruột. Nó cũng giàu chất chống oxy hóa, chất xơ góp phần kiểm soát lượng đường trong máu đồng thời thỏa cơn thèm đồ ngọt của người tiểu đường.
Đu đủ: Ăn đu đủ chín dễ tiêu hóa đồng thời cung cấp các enzyme tự nhiên giúp tăng cường sức khỏe đường ruột. Nó cũng giàu chất chống oxy hóa, chất xơ góp phần kiểm soát lượng đường trong máu đồng thời thỏa cơn thèm đồ ngọt của người tiểu đường.
Bảo Bảo (Theo Times of India)
Ảnh: Bảo Bảo, Bùi Thủy, AI