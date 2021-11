7 kiểu hôn nhân

Không chỉ tình yêu là tiền đề của kết hôn, ngày nay rất nhiều người bạn thân hoặc những người đàn ông, phụ nữ xa lạ đến với nhau vì mục đích nuôi dạy con hay kinh tế.

Sau khi kết thúc mối quan hệ năm 2019, Jay Guercio cảm thấy có tình cảm với người bạn thân Krystle May Purificato. Họ đã kết hôn năm 2020 và sau đó nhận con nuôi. Cuộc hôn nhân của hai cô gái có vẻ khác thường trong xã hội.

Hàng nghìn năm trước, hôn nhân dưới thời săn bắt hái lượm là sự mở rộng lực lượng sản xuất và một nguồn lực nào đó, theo Stephanie Coontz, tác giả cuốn Lịch sử hôn nhân.

Sau đó là thời của hôn nhân sắp đặt để duy trì địa vị gia đình hoặc củng cố gia tộc, phát triển kinh doanh. Song, "hôn nhân không tình yêu" chỉ phổ biến từ thế kỷ 18 dưới thời phong kiến, chủ nghĩa phụ hệ khiến người phụ nữ hoàn toàn phụ thuộc vào chồng.

"Sự ra đời của giáo dục và cơ hội nghề nghiệp cho phụ nữ những năm 1970 cùng với hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới ở một số quốc gia sau đó, đã đánh dấu bước ngoặt cho các cuộc hôn nhân", Stephanie nói.

Bên cạnh hôn nhân xuất phát từ tình yêu truyền thống, ngày nay có nhiều hình thức hôn nhân khác. Ảnh: Forbes

Đến ngày nay, thuật ngữ hôn nhân tiếp tục phát triển và nảy sinh nhiều kiểu khác nhau.

1. Hôn nhân sống xa nhau

Khi Matt, chồng của Marsi Hubbard, được mời làm việc ở Denver, bang Colorado, Mỹ, cô đã chọn ở lại Dallas để cho con gái út học một trường trung học nghệ thuật. Ban đầu, cuộc chia ly chỉ là tạm thời, nhưng bốn năm sau vẫn không có ngày đoàn tụ nào.

Nhà báo Vicki Larson, đồng tác giả của cuốn The New "I Do" cho biết, những mối quan hệ này đã trở nên phổ biến với những người lớn tuổi, đặc biệt phụ nữ.

Tiến sĩ Shawntres Parks, một nhà trị liệu hôn nhân và gia đình ở Upland, California cho biết việc đáp ứng nhu cầu của bản thân sẽ tạo nên một mối quan hệ thành công. Bản thân cô Marsi thừa nhận việc kéo dài thời gian xa nhau có thể khó khăn, nhưng cô thấy "có một sự cân bằng tuyệt vời khi hai vợ chồng nói rõ với nhau, vì lợi ích tốt nhất của nhau".

2. Hôn nhân đồng phụ huynh

Nhìn từ bên ngoài, họ giống những gia đình mà cha mẹ yêu thương nhau, nhưng thực tế mối quan hệ này tồn tại chỉ vì liên quan tới con cái. Hình thức hôn nhân đồng phụ huynh đang xuất hiện ở các quốc gia châu Âu.

Sự sắp xếp này loại bỏ các cuộc chiến quyền giám hộ, sự phân tán gia đình mà chuyển trọng tâm sang cung cấp một môi trường ổn định và yêu thương cho con cái. Điều đó không có nghĩa là mối liên hệ tình cảm giữa những cặp này không bền chặt. Họ có thể cho phép người kia có quan hệ ngoài hôn nhân, nhưng cam kết sẽ luôn về nhà với nhau.

Tuy con cái là tiên quyết, các cặp này cũng không nhất thiết phải chia tay một khi con cái lớn lên, mà vẫn có thể sống cùng nhau như những người bạn đồng hành và có thể là đồng ông bà sau này.

Jenica Anderson và Stephan DuVal, ở Anh, quen biết qua trang web dành cho người muốn tìm đồng phụ huynh và đã thành một gia đình vì mục tiêu nuôi dạy một đứa trẻ. Ảnh: Guardian

3. Hôn nhân truyền thống

Parks cho biết, dù là dân sự hay tôn giáo, nhiều cuộc hôn nhân truyền thống vẫn liên quan tới hai người, bắt nguồn từ tình yêu và cam kết sẽ bên nhau tới khi trút hơi thở cuối cùng. Trong những mối quan hệ đối tác lâu dài này, các cặp vợ chồng sẽ là đồng phụ huynh và chia sẻ tài chính. Thành công cuộc hôn nhân chủ yếu dựa vào thời gian các đôi bên nhau và giữ vững vai trò họ đã đồng ý sẽ đảm nhận từ khi mới bắt đầu.

Ngày nay, mối quan hệ vợ chồng không còn theo kiểu một người đi làm, một người nội trợ chăm con nữa. Mà có thể một người nấu ăn, dọn dẹp, người đưa con đến trường và cả hai cùng làm việc để chăm lo cho gia đình.

4. Mối quan hệ mở

Một số khách hàng của Parks đang duy trì hôn nhân mở, loại hình thường sẽ bị kỳ thị vì đi ngược chế độ một vợ một chồng. Hình thức này xuất hiện không hẳn ở những cặp không hạnh phúc, mà phần lớn ở những người không tin một vợ một chồng là cách duy nhất tiến tới hôn nhân.

Thường thì các cặp sẽ thiết lập một quy tắc cho mối quan hệ này. Người vợ/ chồng có thể đồng ý chỉ tìm kiếm tình dục hoặc sự lãng mạn khi đi du lịch, miễn là không để ảnh hưởng đến gia đình. Điều quan trọng là đi đến một thỏa thuận và tuân theo nó.

5. Hôn nhân bạn thân không tình dục

Hôn nhân ngày nay không còn là những gì chúng ta cần ở người bạn đời mà thiên về những gì chúng ta muốn trong mối quan hệ. Đây là tiền đề cho sự ra đời những cuộc hôn nhân bạn bè thuần túy. Kiểu hôn nhân này lý tưởng cho người vô tính, giống như Jay và Krystle.

Sự kết hợp của hai người giúp họ có được nhiều lợi ích trong thuế, mua nhà cửa, nuôi dạy con cái. Hai người bạn thân cũng hiểu nhau, biết cách xử lý các mối quan hệ và cùng nhau đi tới mục tiêu chung. Krystle vẫn có bạn gái, còn cuộc hôn nhân vẫn đang diễn ra bền chặt.

Jay Guercio (trái) và Krystle Guercio trong lễ kết hôn hôm 14/11/2020. Ảnh:Nytimes

6. Khi tài chính đến trước

Các cuộc hôn nhân tài chính đều hướng đến tính thực tiễn. "Hai người kết hợp vì tin sẽ có được lợi thế tài chính", Parks nói. Chẳng hạn như kết hôn với người có bảo hiểm y tế, các khoản đầu tư lớn, hoặc gia tộc giàu có, thậm chí tận dụng sự giàu có của người kia để xây dựng vị thế cho mình.

7. Hôn nhân khởi động

Một mô hình hôn nhân hiện đại khác là hôn nhân khởi động. Nó chính xác như những gì bạn nghe: Hai người kết hôn, rồi ly hôn và sau đó kết hôn người khác.

Trong hầu hết trường hợp, mục đích của việc kết thúc một cuộc hôn nhân khởi động là để chuyển sang một cuộc sống khác có địa vị hoặc tài chính tốt hơn.

"Một số người kết hôn vì lợi ích cá nhân. Họ muốn đến một quốc gia mới, hay nâng tầm vị thế cho mình. Khi đã được người đầu tiên đáp ứng, họ chuyển sang một người khác có khả năng cho họ nhiều thứ hơn", Parks nói. Và theo chuyên gia, kiểu hôn nhân này phổ biến hơn chúng ta nghĩ.

Bảo Nhiên (Theo Womenshealthmag)