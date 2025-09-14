7 dấu hiệu cảnh báo cục máu đông dễ bị bỏ qua

Cục máu đông có thể gây ho đột ngột, chân tay lạnh, mờ mắt, đau khi thở, da đỏ ngứa, tức hàm, hoặc sưng sau đầu gối.

Cục máu đông không phải lúc nào cũng có biểu hiện rõ ràng. Chúng thường hình thành âm thầm, cho đến khi gây ra các vấn đề nghiêm trọng như đau tim, đột quỵ hoặc huyết khối tĩnh mạch sâu (DVT). Một số triệu chứng phổ biến như sưng chân hoặc đau ngực, nhưng có những dấu hiệu khó nhận biết hơn, thường bị bỏ qua như mệt mỏi hoặc chuột rút.

Nhận biết sớm những triệu chứng này có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Dưới đây là 7 triệu chứng cục máu đông dễ bị bỏ qua:

Ho đột ngột, không rõ nguyên nhân

Cục máu đông trong phổi, còn được gọi là thuyên tắc phổi (PE), có thể gây ho khan đột ngột. Trong một số trường hợp, ho có thể kèm theo máu. Ho thường không đáp ứng với siro hoặc thuốc ngậm vì nguyên nhân không phải do vấn đề về cổ họng mà là phổi.

Một bàn chân hoặc bàn tay lạnh khi tay, chân còn lại bình thường

Cục máu đông cản trở lưu lượng máu ở chi có thể làm giảm tuần hoàn, khiến một tay hoặc chân lạnh bất thường trong khi tay hoặc chân còn lại bình thường. Sự khác biệt này có thể khó nhận biết nhưng cần chú ý, đặc biệt nếu kèm theo cảm giác ngứa ran hoặc tê nhẹ.

Thay đổi thị lực đột ngột ở một mắt

Cục máu đông trong động mạch cung cấp máu cho mắt có thể dẫn đến mờ hoặc mất thị lực ở một mắt. Triệu chứng này có thể chỉ kéo dài vài phút, nhưng ngay cả một cơn ngắn cũng có thể cho thấy cơn thiếu máu não thoáng qua (TIA).

Minh họa cục máu đông làm tắc nghẽn mạch máu não. Ảnh: Premier Brainand Spine

Đau khi thở hoặc khó chịu ở vai

Cục máu đông trong phổi có thể gây đau nhói khi hít thở sâu. Đôi khi, cơn đau có thể lan đến vai hoặc lưng trên, khiến mọi người lầm tưởng là đau cơ. Thực tế, đó là phản ứng của phổi khi lưu lượng oxy giảm.

Da đỏ, ngứa ở một chân mà không phát ban

Cục máu đông đang hình thành trong tĩnh mạch sâu có thể gây viêm da bên trên, gây đỏ, ngứa và cảm giác nóng, mà không có bất kỳ phát ban hoặc nổi mề đay nào. Tình trạng này thường chỉ xuất hiện ở một chân.

Đau hoặc tức hàm không rõ nguyên nhân

Trong một số trường hợp, cục máu đông liên quan đến các vấn đề về tim, như đau tim, có thể biểu hiện là khó chịu ở hàm. Mặc dù đau ngực là dấu hiệu kinh điển, nhưng ở một số người (đặc biệt là phụ nữ), các dấu hiệu cảnh báo tinh tế hơn và có thể bao gồm áp lực hoặc tức quanh hàm hoặc cổ.

Sưng sau đầu gối hoặc vùng bẹn

Cục máu đông có thể ẩn ở những vị trí ít rõ ràng hơn như sau đầu gối hoặc thậm chí ở vùng xương chậu. Nếu sưng xuất hiện ở những khu vực này, đặc biệt là ở một bên, và kèm theo cảm giác nặng hoặc đau âm ỉ, đó có thể là dấu hiệu của DVT.

Mỹ Ý (Theo Times of India)