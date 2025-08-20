7 cách bảo vệ sức khỏe khi nghỉ lễ

Khẩu trang

Đây là vật dụng không thể thiếu trong hành trình du lịch, giúp ngăn ngừa khói bụi. Khẩu trang đồng thời ngăn nguy cơ nhiễm vi khuẩn, virus có thể lây lan qua đường hô hấp, đặc biệt là khi tới nơi đông người như bến xe, sân bay, lễ hội.

Một trong những điểm nhấn của kỳ nghỉ lễ năm nay là Hà Nội, với chuỗi các sự kiện lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành, thu hút hàng triệu người về tham dự. Trong bối cảnh đó, khẩu trang sẽ trở thành công cụ phòng bệnh hữu hiệu.