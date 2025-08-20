7 cách bảo vệ sức khỏe khi nghỉ lễ

Chuẩn bị hành trang
Kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh năm nay kéo dài từ 30/8 đến 2/9, là dịp để người dân sắp xếp thời gian đi du lịch hoặc về quê thăm người thân. Trước chuyến đi, mọi người nên thống kê các loại trang phục, đồ dùng thiết yếu, tối giản để mang theo, tìm hiểu thời tiết trong ngày tại địa điểm du lịch để lựa chọn trang phục phù hợp. Việc cơ thể phải chịu nhiệt độ quá nóng hoặc quá lạnh đều gây tác động xấu đến sức khỏe, có thể gây cảm lạnh, sốc nhiệt, viêm phổi, đột quỵ... Nếu có thể, mỗi người nên ghi chép kế hoạch cụ thể cho chuyến đi, dự phòng thêm một số loại thuốc không kê đơn như thuốc hạ sốt, men tiêu hóa.
Chuẩn bị hành trang
Kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh năm nay kéo dài từ 30/8 đến 2/9, là dịp để người dân sắp xếp thời gian đi du lịch hoặc về quê thăm người thân. Trước chuyến đi, mọi người nên thống kê các loại trang phục, đồ dùng thiết yếu, tối giản để mang theo, tìm hiểu thời tiết trong ngày tại địa điểm du lịch để lựa chọn trang phục phù hợp. Việc cơ thể phải chịu nhiệt độ quá nóng hoặc quá lạnh đều gây tác động xấu đến sức khỏe, có thể gây cảm lạnh, sốc nhiệt, viêm phổi, đột quỵ... Nếu có thể, mỗi người nên ghi chép kế hoạch cụ thể cho chuyến đi, dự phòng thêm một số loại thuốc không kê đơn như thuốc hạ sốt, men tiêu hóa.
Khẩu trang
Đây là vật dụng không thể thiếu trong hành trình du lịch, giúp ngăn ngừa khói bụi. Khẩu trang đồng thời ngăn nguy cơ nhiễm vi khuẩn, virus có thể lây lan qua đường hô hấp, đặc biệt là khi tới nơi đông người như bến xe, sân bay, lễ hội.
Một trong những điểm nhấn của kỳ nghỉ lễ năm nay là Hà Nội, với chuỗi các sự kiện lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành, thu hút hàng triệu người về tham dự. Trong bối cảnh đó, khẩu trang sẽ trở thành công cụ phòng bệnh hữu hiệu.
Khẩu trang
Đây là vật dụng không thể thiếu trong hành trình du lịch, giúp ngăn ngừa khói bụi. Khẩu trang đồng thời ngăn nguy cơ nhiễm vi khuẩn, virus có thể lây lan qua đường hô hấp, đặc biệt là khi tới nơi đông người như bến xe, sân bay, lễ hội.
Một trong những điểm nhấn của kỳ nghỉ lễ năm nay là Hà Nội, với chuỗi các sự kiện lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành, thu hút hàng triệu người về tham dự. Trong bối cảnh đó, khẩu trang sẽ trở thành công cụ phòng bệnh hữu hiệu.
Vệ sinh cá nhân
Rửa tay thường xuyên, đặc biệt là trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh giúp bảo vệ sức khỏe trong quá trình du lịch, nghỉ lễ. Lý do, quá trình di chuyển, đi chơi khiến tay chạm vào rất nhiều bề mặt tiếp xúc chung nơi công cộng, có thể vô tình lây nhiễm vi khuẩn, virus gây bệnh. Việc vệ sinh cá nhân giúp tránh các tác nhân gây bệnh đường hô hấp và đường tiêu hóa. Bên cạnh đó, việc tắm rửa sạch sẽ mỗi ngày cũng giúp gột rửa bụi bẩn bám dính trên cơ thể, giúp giấc ngủ khoan khoái hơn.
Vệ sinh cá nhân
Rửa tay thường xuyên, đặc biệt là trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh giúp bảo vệ sức khỏe trong quá trình du lịch, nghỉ lễ. Lý do, quá trình di chuyển, đi chơi khiến tay chạm vào rất nhiều bề mặt tiếp xúc chung nơi công cộng, có thể vô tình lây nhiễm vi khuẩn, virus gây bệnh. Việc vệ sinh cá nhân giúp tránh các tác nhân gây bệnh đường hô hấp và đường tiêu hóa. Bên cạnh đó, việc tắm rửa sạch sẽ mỗi ngày cũng giúp gột rửa bụi bẩn bám dính trên cơ thể, giúp giấc ngủ khoan khoái hơn.
Ăn uống đầy đủ
Chuyến đi sẽ vui vẻ trọn vẹn khi cơ thể chúng ta khỏe mạnh, vì vậy, hãy nạp đủ năng lượng và uống đủ nước.
Trong quá trình di chuyển, đi chơi trong kỳ nghỉ lễ, nhiều người muốn dành thêm thời gian cho việc khám phá, vui chơi, dẫn đến lỡ bữa hoặc quên ăn và uống nước. Điều này dẫn đến cơ thể thiếu năng lượng, hạ đường huyết khiến cơ thể mệt mỏi, giảm sức đề kháng, dễ mắc bệnh truyền nhiễm. Thêm vào đó, ăn uống không điều độ cũng làm tăng nguy cơ mắc các bệnh như đái tháo đường, viêm loét dạ dày, rối loạn mỡ máu... Vì vậy, ăn đủ bữa, đảm bảo dinh dưỡng, uống đủ nước, là tiêu chí quan trọng để giữ gìn sức khỏe.
Ăn uống đầy đủ
Chuyến đi sẽ vui vẻ trọn vẹn khi cơ thể chúng ta khỏe mạnh, vì vậy, hãy nạp đủ năng lượng và uống đủ nước.
Trong quá trình di chuyển, đi chơi trong kỳ nghỉ lễ, nhiều người muốn dành thêm thời gian cho việc khám phá, vui chơi, dẫn đến lỡ bữa hoặc quên ăn và uống nước. Điều này dẫn đến cơ thể thiếu năng lượng, hạ đường huyết khiến cơ thể mệt mỏi, giảm sức đề kháng, dễ mắc bệnh truyền nhiễm. Thêm vào đó, ăn uống không điều độ cũng làm tăng nguy cơ mắc các bệnh như đái tháo đường, viêm loét dạ dày, rối loạn mỡ máu... Vì vậy, ăn đủ bữa, đảm bảo dinh dưỡng, uống đủ nước, là tiêu chí quan trọng để giữ gìn sức khỏe.
Ngủ đúng giờ
Khi du lịch đến các địa điểm mới, nhiều người có xu hướng muốn khám phá nhiều hơn, ngủ ít hơn. Tuy nhiên, việc thiếu ngủ nhiều ngày khiến cơ thể không kịp hồi phục, nhanh kiệt sức, hệ miễn dịch suy giảm dẫn đến dễ ốm. Mỗi người nên ngủ đủ giấc mỗi đêm, giúp cơ thể dồi dào năng lượng, du lịch vui vẻ, thuận lợi hơn.
Ngủ đúng giờ
Khi du lịch đến các địa điểm mới, nhiều người có xu hướng muốn khám phá nhiều hơn, ngủ ít hơn. Tuy nhiên, việc thiếu ngủ nhiều ngày khiến cơ thể không kịp hồi phục, nhanh kiệt sức, hệ miễn dịch suy giảm dẫn đến dễ ốm. Mỗi người nên ngủ đủ giấc mỗi đêm, giúp cơ thể dồi dào năng lượng, du lịch vui vẻ, thuận lợi hơn.
Phòng muỗi đốt
Muỗi đốt không chỉ gây ngứa ngáy, khó chịu mà còn có thể lây bệnh. Thời gian qua, số ca bệnh sốt xuất huyết được cảnh báo tăng cao ở nhiều địa phương, bệnh viêm não Nhật Bản cũng đã ghi nhận hàng chục ca ở nhiều tỉnh thành. Ngoài ra, bệnh Chikungunya cũng gây thành dịch ở nước láng giềng, Trung Quốc. Vì vậy, mọi người nên chủ động phòng muỗi đốt và tiêm vaccine phòng bệnh do muỗi truyền.
Phòng muỗi đốt
Muỗi đốt không chỉ gây ngứa ngáy, khó chịu mà còn có thể lây bệnh. Thời gian qua, số ca bệnh sốt xuất huyết được cảnh báo tăng cao ở nhiều địa phương, bệnh viêm não Nhật Bản cũng đã ghi nhận hàng chục ca ở nhiều tỉnh thành. Ngoài ra, bệnh Chikungunya cũng gây thành dịch ở nước láng giềng, Trung Quốc. Vì vậy, mọi người nên chủ động phòng muỗi đốt và tiêm vaccine phòng bệnh do muỗi truyền.
Tiêm vaccine
Để phòng bệnh trước chuyến đi, mọi người có thể chọn tiêm một số vaccine như cúm, phế cầu, não mô cầu, thủy đậu, sởi... để bảo vệ sức khỏe. Lý do, quá trình du lịch, di chuyển hoặc tham dự lễ hội có thể tạo điều kiện cho mầm bệnh tấn công cơ thể. Trong đó, tác nhân não mô cầu có tỷ lệ người lành mang vi khuẩn cao, người mắc bệnh có nguy cơ tử vong trong vòng 24 giờ. Mọi người nên sắp xếp tiêm chủng sớm, bởi vaccine cần ít nhất hai tuần để tạo kháng thể bảo vệ.
Tiêm vaccine
Để phòng bệnh trước chuyến đi, mọi người có thể chọn tiêm một số vaccine như cúm, phế cầu, não mô cầu, thủy đậu, sởi... để bảo vệ sức khỏe. Lý do, quá trình du lịch, di chuyển hoặc tham dự lễ hội có thể tạo điều kiện cho mầm bệnh tấn công cơ thể. Trong đó, tác nhân não mô cầu có tỷ lệ người lành mang vi khuẩn cao, người mắc bệnh có nguy cơ tử vong trong vòng 24 giờ. Mọi người nên sắp xếp tiêm chủng sớm, bởi vaccine cần ít nhất hai tuần để tạo kháng thể bảo vệ.
Khánh Chi
Ảnh: Vecteezy, VNVC