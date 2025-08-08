Tiêm vaccine cho con trước thềm năm học mới

Chị Hồng, 43 tuổi, tranh thủ sáng thứ 7 chở con gái 5 tuổi đi tiêm ngừa sốt xuất huyết, quãng đường kéo dài hơn một giờ đồng hồ.

Gia đình chị Hồng sống ở huyện Cần Giờ cũ, TP HCM. Để đi đến Trung tâm tiêm chủng VNVC Nhà Bè, mẹ con chị mất hơn một giờ đi xe máy và qua một chuyến phà.

Chị Hồng giải thích con gái út năm nay chuẩn bị vào lớp một. Trẻ nhỏ ham chơi, thường không chú ý đến việc phòng muỗi đốt. Vì vậy, chị cho con tiêm ngừa, mong có thể bảo vệ con khi quay trở lại trường học.

Chị Hồng đưa con gái đi tiêm vaccine sốt xuất huyết tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC. Ảnh: Hoàng Dương

Tương tự, chị Vân, 35 tuổi, phường Phú Mỹ, TP HCM, cũng tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần để đưa hai con trai 6 tuổi tiêm vaccine thủy đậu và 4 trong 1 phòng các bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt và phế cầu gây viêm phổi, viêm màng não.

Chị cho biết ngoài các mũi vaccine lúc nhỏ ra, bé chưa tiêm thêm loại vaccine nào. Vì vậy, chị sắp xếp để tiêm bổ sung dần cho bé. "Mỗi lần bệnh vợ chồng phải nghỉ làm thay phiên chăm sóc, bị dồn việc rất nhiều. Bé chuẩn bị vào lớp 1 tiếp xúc đông bạn bè nên có nguy cơ mắc bệnh cao, tiêm vaccine để cha mẹ yên tâm đi làm", chị Vân nói.

Tại Trung tâm Tiêm chủng VNVC Sunrise City quận 7 (TP HCM), chị Thanh, 33 tuổi, ngoài tiêm ngừa sốt xuất huyết còn cho con gái 8 tuổi và con trai 6 tuổi tiêm vaccine cúm và thương hàn. Tại nhà, chị thường xuyên xịt muỗi, đóng cửa kín khi trời tối, dặn các con không chơi ở các xó xỉnh nhưng khó triệt để.

"Mỗi năm các con cũng thường ho, sốt vì mang bệnh ở trường về và lây cho nhau ảnh hưởng sức khỏe", chị Thanh chia sẻ lý do tiêm vaccine.

BS.CKI Nguyễn Công Luận, Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết trẻ em bắt đầu quay lại trường học vào khoảng tháng 8 và tháng 9. Khoảng thời gian này, cả nước vẫn đang trong mùa mưa bão, nhiệt độ và độ ẩm cao. Đây là điều kiện thuận lợi phát triển các bệnh lây qua đường hô hấp và bệnh do muỗi như cúm, phế cầu, sốt xuất huyết, viêm não Nhật Bản, thủy đậu, não mô cầu... Trong khi đó, ở giai đoạn từ 4 tuổi trở lên, những vaccine trẻ từng được tiêm ở những năm đầu đời đã suy giảm khả năng bảo vệ khiến hình thành khoảng trống miễn dịch. Trẻ đến trường, học tập, sinh hoạt tập thể trong không gian kín nên nguy cơ mắc bệnh rất cao.

Bên cạnh đó, khi vào năm học mới, trẻ có thể bị thay đổi lịch trình sinh hoạt, học tập so với những ngày nghỉ hè, cùng với áp lực học tập làm cho hệ miễn dịch bị suy giảm. Khi gặp các tác nhân gây bệnh, trẻ dễ mắc bệnh.

Trẻ đi học có nguy cơ lây nhiễm chéo mầm bệnh từ các bạn, vì vậy cha mẹ nên chủ động phòng ngừa cho con. Ảnh minh họa: Vecteezy

Để phòng bệnh, phụ huynh nên quan tâm đến sức khỏe thể chất và tinh thần cho các con. Cha mẹ nên đưa trẻ đến cơ sở tiêm chủng để rà soát lịch tiêm, bổ sung các mũi vaccine theo độ tuổi. Trẻ có thể được tư vấn nhiều loại vaccine phòng bệnh hô hấp như cúm, phế cầu phòng viêm phổi, viêm tai giữa, viêm màng não, nhiễm trùng huyết, sởi - quai bị - rubella, thủy đậu, viêm não Nhật Bản, viêm màng não mô cầu nhóm B, viêm màng não mô cầu nhóm ACYW-135...

Ngoài ra, cha mẹ chú ý bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, cho trẻ ngủ nghỉ đủ giấc, vận động thể chất thường xuyên, nhắc nhở trẻ giữ gìn vệ sinh cá nhân như thường xuyên rửa tay bằng xà phòng...

Chí Anh