60 bệnh nhân sẽ thử nghiệm vaccine ung thư Nga

Vaccine ung thư Nga sẽ bắt đầu thử nghiệm, điều trị sau một tháng hoặc một tháng rưỡi nữa, với 60 bệnh nhân ung thư hắc tố.

Alexander Gintsburg, đứng đầu Viện nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh vật học Gamaleya, cho biết vaccine sẽ được cá nhân hóa, thiết kế để nhắm mục tiêu vào các khối u ác tính, bằng cách sử dụng thông tin di truyền của chính bệnh nhân. Mũi tiêm được phát triển với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo và công nghệ mRNA, từ đó phù hợp với từng người bệnh, tăng hiệu quả điều trị.

Hiện, các nhà khoa học đã hoàn thành lấy, phân tích và phân tích dữ liệu di truyền của bệnh nhân. Việc điều trị sẽ tiến hành trong thời gian sớm nhất. Số lượng bệnh nhân được tuyển dụng sẽ chia đều cho Viện nghiên cứu Ung thư Herzen Moscow và Trung tâm Nghiên cứu y khoa Ung thư Quốc gia Blokhin.

Minh họa quá trình nghiên cứu vaccine ung thư. Ảnh: Vecteezy

Trước đó, Veronika Skvortsova, người đứng đầu Cơ quan Y tế - Sinh học Liên bang, cho biết vaccine ung thư chứng minh hiệu quả cao trong quá trình thử nghiệm tiền lâm sàng và sẵn sàng để ứng dụng lâm sàng. Hồ sơ của vaccine đã được nộp lên Bộ Y tế để chờ phê duyệt.

Không giống vaccine Covid-19 chỉ nhắm vào một kháng nguyên virus duy nhất, vaccine ung thư cá nhân hóa mã hóa nhiều tân kháng nguyên đặc hiệu cho từng bệnh nhân, cho phép hệ miễn dịch nhận diện và tấn công chính xác tế bào ung thư. Nếu thành công, dự án sẽ là bước ngoặt trong chiến lược y tế công cộng của Nga và có thể mở rộng hợp tác quốc tế, khi một số cơ sở y tế nước ngoài đã bày tỏ quan tâm.

Văn Hà (Theo Tass, RT)