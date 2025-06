FDA chấp thuận vaccine Covid-19 mới của Moderna

Mỹ phê duyệt vaccine Covid-19 mới do Moderna sản xuất hôm 31/5, mũi tiêm có liều thấp hơn so với loại hiện hành song cho hiệu quả tương đương.

Vaccine mới tên mNexspike, sử dụng liều bằng một phần năm liều của vaccine Spikevax, đồng thời được tinh chỉnh mục tiêu miễn dịch. Vaccine không thay thế cho loại vaccine hiện có, mà là lựa chọn thứ hai.

Stephane Bancel, Tổng giám đốc điều hành của Moderna, cho biết đây là công cụ mới giúp bảo vệ những người có nguy cơ cao mắc bệnh nặng do covid-19. Công ty dự kiến cung cấp vaccine vào mùa thu năm nay.

Minh họa vaccine Covid-19. Ảnh: Vecteezy

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) phê duyệt vaccine. Quyết định phê duyệt dựa trên nghiên cứu của công ty với khoảng 11.400 người trên 12 tuổi, so sánh với vaccine hiện có của Moderna. Kết quả, vaccine mới an toàn và hiệu quả tương đương so với mũi tiêm ban đầu.

FDA cho phép sử dụng mũi tiêm ở người trên 65 tuổi và người 12-64 tuổi có nguy cơ cao mắc Covid-19. Những hạn chế này mới được áp dụng trong năm 2025, phản ánh sự hoài nghi về vaccine của Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ nhân sinh Robert F. Kennedy Jr và các quan chức khác.

Quyết định phê duyệt diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump hủy gói tài trợ phát triển vaccine cúm của Moderna, trong đó có vaccine cúm gia cầm H5N1; Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ thay đổi khuyến nghị tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tác động của Covid-19 đến sức khỏe con người đã giảm dần từ năm 2023. Tuy nhiên virus gây bệnh vẫn tiếp tục lưu hành và diễn biến khó lường. Trong đó, một biến thể của Covid-19 là NB.1.8.1, được phát hiện vào đầu năm 2025, hiện ghi nhận tại 23 quốc gia như Singapore, Mỹ, Australia, Hàn Quốc, Canada, Anh, Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan...

Chi Lê (Theo AP, CBS News)