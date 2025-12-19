5 tư thế yoga có lợi cho thận

Tư thế rắn hổ mang
Tư thế uốn lưng nhẹ nhàng này kích thích các cơ quan trong ổ bụng, bao gồm cả thận, bằng cách cải thiện lưu thông máu. Nó cũng hỗ trợ giảm áp lực, làm dịu căng thẳng vùng thắt lưng và hỗ trợ chức năng tổng thể của hệ tiết niệu.
Thực hiện: Nằm sấp trên thảm, đặt hai tay dưới vai, khuỷu tay khép sát vào người. Hít vào và ấn mạnh vào hai tay, nâng ngực lên, xoay vai, giữ hông cố định, mắt nhìn lên trần nhà. Thở ra để thả lỏng trở lại, tập trung vào động tác uốn cong lưng nhẹ nhàng được hỗ trợ bởi cơ bụng, chứ không chỉ bởi cánh tay.
Tư thế ngồi vặn xoắn
Tư thế yoga này nhẹ nhàng tác động lên thận, cải thiện tuần hoàn và thải độc, đồng thời xoa bóp cơ quan tiêu hóa, giảm cứng và đau lưng dưới
Thực hiện: Ngồi thẳng, gập đầu gối trái, đặt gót chân trái ngoài mông phải. Bước chân phải đặt lòng bàn chân ngoài đùi trái. Hít vào, vươn tay trái lên cao, thở ra khi xoay thân, đặt nách trái sát đùi phải, tay phải đặt sau lưng làm điểm tựa. Mắt nhìn qua vai, giữ nguyên tư thế, sau đó thả lỏng và đổi bên.
Tư thế ngồi gập người về phía trước
Động tác gập người giúp tĩnh tâm này xoa bóp các cơ quan trong ổ bụng, bao gồm cả thận. Nó thúc đẩy sự thư giãn, giảm các hormone gây căng thẳng và cải thiện lưu thông máu ở phần thân dưới.
Thực hiện: Ngồi thẳng lưng, hai chân duỗi dài phía trước. Hít vào đưa hai tay lên, sau đó thở ra và gập người từ hông, kéo dài cột sống đồng thời vươn người về phía trước để chạm vào bàn chân, mắt cá chân hoặc cẳng chân, giữ lưng càng thẳng càng tốt. Siết chặt cơ bụng và hít thở sâu để thư giãn, cảm nhận sự căng giãn ở gân kheo, cột sống.
Tư thế cây cầu
Tư thế cây cầu cải thiện lưu thông máu đến các cơ quan vùng bụng và vùng chậu. Bằng cách mở rộng lồng ngực và làm khỏe vùng lưng dưới, nó hỗ trợ cân bằng nội tiết tố, tạo ra một môi trường bên trong có lợi cho chức năng thận.
Thực hiện: Nằm ngửa, đầu gối co, bàn chân đặt phẳng, rộng bằng hông, cách hông bằng khoảng cách một bàn chân hít vào, hai tay xuôi theo thân. Hít vào dùng lực từ bàn chân và bàn tay để nâng hông lên, giữ cằm hơi gập xuống. Thở ra từ từ hạ người xuống, từng đốt sống một, để thả lỏng.
Tư thế chiếc thuyền
Tăng cường sức mạnh cho các nhóm cơ cốt lõi, kích thích các cơ quan vùng bụng là lợi ích của tư thế chiếc thuyền. Sự vận động của các cơ giúp cải thiện tuần hoàn và trao đổi chất, đồng thời hỗ trợ hệ tiêu hóa.
Thực hiện: Bắt đầu ở tư thế ngồi thẳng lưng. Hơi ngả người ra sau, nâng chân và thân trên lên khỏi sàn để tạo thành hình chữ V. Duỗi thẳng hai tay về phía trước, song song với sàn, lòng bàn tay hướng vào nhau. Siết chặt cơ bụng, giữ thẳng lưng, duy trì tư thế trong khi thở bình thường trước khi nhẹ nhàng hạ người xuống.
Bảo Bảo (Theo Times of India)
Ảnh: AI