5 tư thế yoga có lợi cho thận

Tư thế rắn hổ mang

Tư thế uốn lưng nhẹ nhàng này kích thích các cơ quan trong ổ bụng, bao gồm cả thận, bằng cách cải thiện lưu thông máu. Nó cũng hỗ trợ giảm áp lực, làm dịu căng thẳng vùng thắt lưng và hỗ trợ chức năng tổng thể của hệ tiết niệu.

Thực hiện: Nằm sấp trên thảm, đặt hai tay dưới vai, khuỷu tay khép sát vào người. Hít vào và ấn mạnh vào hai tay, nâng ngực lên, xoay vai, giữ hông cố định, mắt nhìn lên trần nhà. Thở ra để thả lỏng trở lại, tập trung vào động tác uốn cong lưng nhẹ nhàng được hỗ trợ bởi cơ bụng, chứ không chỉ bởi cánh tay.