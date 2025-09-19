6 triệu chứng tăng huyết áp thường bị bỏ qua

Tăng huyết áp có thể gây đau đầu, mờ mắt, khó thở, đau ngực, chảy máu cam, nước tiểu có bọt, cần chú ý sớm.

Tăng huyết áp xảy ra khi áp lực máu trong mạch quá cao, với mức từ 130/80 mmHg trở lên, so với mức bình thường dưới 120/80 mmHg. Dù huyết áp dao động theo hoạt động hàng ngày, tình trạng cao liên tục là dấu hiệu cảnh báo, gây tổn thương động mạch, dẫn đến đau tim, đột quỵ và các biến chứng nghiêm trọng. Phát hiện sớm là chìa khóa để duy trì cuộc sống khỏe mạnh, theo các chuyên gia.

Được mệnh danh là "kẻ giết người thầm lặng" do ít triệu chứng rõ ràng, tình trạng này dễ bị bỏ qua. Tiến sĩ Evan Levine, bác sĩ tim mạch với hơn 30 năm kinh nghiệm, đã chỉ ra 6 dấu hiệu cần chú ý:

Đau đầu

"Có thể đau khắp đầu hoặc phía sau", ông chia sẻ trong video trên Instagram.

Mờ mắt

Triệu chứng phổ biến nhưng thường bị nhầm với các vấn đề ít nghiêm trọng hơn.

Khó thở

Thở hổn hển khi đi bộ là dấu hiệu cảnh báo, đặc biệt nếu xảy ra cả khi nghỉ ngơi, theo bác sĩ Levine.

Đau ngực

"Giống đau thắt ngực, cảm giác tim làm việc quá sức khi đi bộ", ông mô tả.

Đau ngực có thể là dấu hiệu của cao huyết áp. Ảnh: ericksontribune

Chảy máu cam

"Một số người gặp chảy máu mũi, dù không phải ai cũng tin đây là dấu hiệu", ông nói.

Nước tiểu có bọt

"Do thải protein khi tiểu, bạn có thể nhận thấy nước tiểu sủi bọt" ông giải thích.

Tăng huyết áp nguy hiểm vì thường không có triệu chứng. "Triệu chứng phổ biến nhất là... không có gì, khiến nó được gọi là kẻ giết người thầm lặng", ông nói.

Để phát hiện sớm, chuyên gia khuyến nghị kiểm tra huyết áp ít nhất mỗi năm. "Nếu không đến được bác sĩ, hãy mua máy đo huyết áp, xem hướng dẫn trên YouTube và chia sẻ với gia đình, bạn bè", ông nói, thêm rằng đừng để thiếu kiểm tra dẫn đến suy tim, đột quỵ hay đau tim.

Mỹ Ý (Theo Times of India)