6 sản phẩm Apple có thể ra mắt năm 2026

Apple được dự đoán công bố nhiều nâng cấp đột phá cho các dòng thiết bị hiện có như iPhone gập, HomeHub hay Studio Display.

Năm 2025, Apple giới thiệu loạt sản phẩm có ngoại hình khác biệt so với trước, như thiết kế mới iPhone 17 Pro và 17 Pro Max, iPhone Air siêu mỏng, giao diện Liquid Glass. Trong năm 2026, Apple được cho là sẽ tung ra những sản phẩm thậm chí mang tính đột phá hơn.

iPhone gập

Sau iPhone Air, Apple sẽ tiếp tục cải tiến iPhone khi giới thiệu iPhone gập năm 2026. Jon Prosser, chủ kênh Front Page Tech, cho biết Apple đã xem xét hai kiểu thiết kế gập và quyết định chọn dạng sách tương tự Galaxy Z Fold. Người này nhấn mạnh máy đã khắc phục nhược điểm của hầu hết điện thoại gập là nếp gấp giữa màn hình, dù không thể loại bỏ hoàn toàn.

Thiết kế iPhone gập đầu tiên qua các tin đồn. Ảnh: Ice Universe

Trong khi đó, theo 9to5mac, iPhone gập sẽ có tên iPhone Fold, trang bị màn hình bên trong 7,8 inch và bên ngoài 5,5 inch. Máy có bốn camera, một ở trên màn hình ngoài, hai trên cụm camera dạng thanh ở mặt sau thiết bị, còn camera thứ tư nằm trên màn hình trong, đồng thời sử dụng Touch ID thay vì Face ID và làm từ khung titan.

Máy được dự đoán ra mắt vào tháng 9 và có giá rất cao. Dựa trên chi phí linh kiện cốt lõi, như màn hình gập và hệ thống bản lề phức tạp, smartphone này có thể bán ở mức 2.400 USD (58,5 triệu đồng), ngang với MacBook Pro 16 inch và cao hơn so với Samsung Galaxy Z Fold (1.700 USD), Google Pixel Fold (1.800 USD).

Studio Display mới

Trong danh mục sản phẩm kinh doanh, Apple không phát hành nhiều màn hình. Gần nhất công ty ra loại thiết bị này là Pro Display XDR vào năm 2019 và Studio Display năm 2022.

Apple Studio Display. Ảnh: 9to5mac

Tuy nhiên, theo Mark Gurman của Bloomberg, Apple có thể giới thiệu một hoặc hai màn hình mới (mã J427 và J527) trong nửa đầu năm 2026. Không nhiều thông tin được tiết lộ, ngoài việc sản phẩm có thể mang thiết kế mới, kích thước 27 inch, trang bị tấm nền miniLED và chạy chip Apple A19 Pro, nâng cấp so với A13 Bionic trên Studio Display hiện tại.

Apple Home Hub

Apple được cho là đang phát triển một loạt thiết bị gia dụng, như camera an ninh, màn hình trung tâm điều khiển smarthome Home Hub, robot để bàn (tabletop robot) tích hợp động cơ và cảm biến để di chuyển. Trong số này, Home Hub có thể ra mắt năm nay, còn robot muộn hơn một năm. Cả hai dự kiến sản xuất tại Việt Nam.

Hình dung về Apple Home Hub. Ảnh: 9to5mac

Theo MacRumors, màn hình trung tâm Home Hub có kích cỡ 7 inch, chạy chip A18 và hệ điều hành riêng mang tên homeOS. Thiết bị đã hoàn thiện toàn bộ quá trình nghiên cứu hơn một năm trước, ban đầu dự kiến giới thiệu tháng 3/2025, trùng thời gian phiên bản mới của Siri ra mắt thị trường. Tuy nhiên, trợ lý ảo AI của Apple bị trì hoãn nên hãng chưa công bố phần cứng mới.

MacBook Pro màn hình OLED

Một số nguồn tin tiết lộ Apple đang thiết kế lại MacBook Pro một lần nữa kể từ năm 2021. Trong đó, The Elec cho biết sản phẩm ưu tiên thiết kế mỏng nhẹ hơn, loại bỏ phần "tai thỏ". Còn theo Omdia, máy trang bị màn hình OLED hai lớp, qua đó mang lại độ sáng cao hơn, tỷ lệ tương phản tốt hơn và màu sắc đẹp hơn. Nguồn tin từ 9to5mac chỉ ra máy có màn hình cảm ứng, khả năng hỗ trợ mạng di động 5G.

MacBook Pro mới năm 2026 dự kiến trang bị chip xử lý M6 chưa ra mắt, theo Gurman của Bloomberg. M6 nhiều khả năng là mẫu chip M-Series sản xuất trên tiến trình 2 nm đầu tiên của hãng.

Một MacBook Air M4 màu xanh da trời. Ảnh: Tom's Hardware

MacBook chạy chip A-Series

Theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo của TF Securities, người thường xuyên đưa ra thông tin chính xác về thiết bị chưa ra mắt của Apple, MacBook "giá rẻ" sẽ được sản xuất hàng loạt vào quý I/2026 với màn hình 13 inch, chip A18 Pro. Máy có bốn phiên bản màu sắc "tiềm năng" gồm bạc, xanh lam, hồng và vàng. Everwin Precision, công ty có trụ sở tại Thâm Quyến (Trung Quốc), là nhà cung cấp thiết kế tham chiếu (NPI) cho vỏ MacBook mới. Việc Apple tung ra MacBook mới nhằm thu hút doanh số như giai đoạn đại dịch.

Nếu thông tin chính xác, Apple sẽ có MacBook đầu tiên dùng chip A-series - hiện chỉ có trên cho iPhone và iPad. Tom's Hardware đánh giá việc sản xuất MacBook dùng chip iPhone có thể giúp Apple tăng vị thế cạnh tranh trên thị trường laptop giá rẻ, đặc biệt là Chromebook và các mẫu tầm trung chạy Windows. Sản phẩm chủ yếu hướng tới lĩnh vực giáo dục và những người chỉ sử dụng laptop cho nhu cầu cơ bản như gửi email, duyệt web và tác vụ đơn giản khác.

iPad mini OLED

Apple iPad mini. Ảnh: 9to5mac

Dẫn các nguồn tin, MacRumors cho biết lần đầu tiên kể từ năm 2021, Apple sẽ thiết kế lại iPad mini theo hướng màn hình viền mỏng, kích thước tổng thể nhỏ gọn hơn. Hãng cũng nâng cấp màn hình OLED mới. OLED lần đầu xuất hiện trên iPad Pro năm 2024, và bản mini được đồn đoán là iPad thứ hai sở hữu công nghệ màn hình này.

Ngoài OLED, iPad mini thế hệ tiếp theo có thể trang bị chip A19 Pro, đồng thời có thiết kế chống nước tốt hơn.

Bảo Lâm tổng hợp