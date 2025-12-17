Mã nguồn iOS 26 hé lộ 30 sản phẩm sắp ra mắt của Apple

Mã nguồn một phiên bản iOS 26 thử nghiệm đã làm rò rỉ lộ trình sản phẩm 2026-2027 của Apple, trong đó có iPhone gập và thiết bị nhà thông minh.

Các trang tin công nghệ quốc tế đánh giá Apple đang đối mặt với vụ rò rỉ dữ liệu quy mô lớn, sau khi MacRumors công bố danh sách hơn 30 mã sản phẩm chưa phát hành được tìm thấy trong mã nguồn của một thiết bị prototype được dùng để chạy thử nghiệm iOS 26 (tên nội bộ là iOS 19).

Danh sách không chỉ xác nhận hàng loạt tin đồn về iPhone Fold, AirTag 2 mà còn tiết lộ nhiều sản phẩm hoàn toàn mới.

Hệ sinh thái sản phẩm của Apple. Ảnh: Macrumors

Trong đó, Apple dự kiến công bố 5 mẫu iPhone, cho thấy sự đa dạng hóa. Đầu tiên là iPhone 17e (mã V159), phiên bản giá rẻ ra đầu 2026 kế nhiệm iPhone 16e và được đưa vào danh sách thường niên thay vì 2-3 năm một lần như dòng SE. Tiếp theo là iPhone Air 2 (mã V62), mẫu siêu mỏng vẫn nằm trong kế hoạch ra mắt thay vì bị trì hoãn như thông tin trước đó. Bộ đôi iPhone 18 Pro (mã V63) và 18 Pro Max (mã V64) trình làng tháng 9/2026. Cuối cùng là iPhone Fold (mã V68) - điện thoại gập đầu tiên của Apple và cũng là một trong những smartphone được mong chờ nhất năm 2026.

Dòng máy tính bảng cũng được nâng cấp lớn với iPad 12 mã J581, J582 và iPad Air trang bị chip M4 gồm bốn mã J707, J708, J737, J738 với hai kích thước màn hình 11 và 13 inch.

Mã nguồn iOS 26 cũng cung cấp thông tin bổ sung về lộ trình máy tính Mac, tập trung vào các dòng sử dụng chip M5 và M6. Đầu 2026, Apple dự kiến công bố mẫu MacBook Air M5 cùng MacBook Pro dùng chip M5 Pro và M5 Max. Một phiên bản MacBook giá rẻ sử dụng chip A-series cũng được nhắc tới. Đến giữa năm 2026, hãng ra mắt Mac mini và Mac Studio với các phiên bản chip M5 khác nhau từ tiêu chuẩn đến Ultra. Dòng MacBook Pro cao cấp dự kiến xuất hiện vào cuối năm tới với chip M6 Pro và M6 Max mới.

Về thiết bị đeo, Apple sẽ nâng cấp Watch Series 11 (mã N237, N238) và Ultra 4 (mã N240) vào cuối 2026. Ngoài ra, hãng công bố loạt kính thông minh mới, đầu tiên là Vision Pro thế hệ hai (mã N109), tiếp theo là Vision Air (mã N100) được định vị ở phân khúc thấp hơn, cuối cùng là kính thông minh với mã N401, được cho là kính AR cạnh tranh trực tiếp với Meta Ray-Bans.

Phụ kiện và thiết bị gia đình cũng sẽ được nâng cấp, như AirTag 2 (mã B589). Sau 6 năm, Apple dự kiến giới thiệu bản nâng cấp của loa thông minh HomePod mini (mã B525). Ngoài ra, hãng cũng sẽ cho ra mắt Home Hub (mã J490, J491) - trung tâm điều khiển nhà thông minh mới với hai phiên bản gắn đế và gắn tường. Màn hình Studio Display 2 (mã J427, J527) và Apple TV (mã J355) cũng góp mặt trong năm tới.

Đặc biệt, danh sách có sự xuất hiện của một thiết bị mới là robot để bàn (mã J595) và một sản phẩm chưa xác định (mã J229), nhiều khả năng là camera an ninh.

Mã nguồn bị rò rỉ cũng hé lộ tên mã của chip xử lý sắp ra mắt, bao gồm M5 Pro, M5 Max, M5 Ultra (mã T6050) và M6 (mã T8152) dành cho máy Mac, chip A20 và A20 Pro (mã T8160) dành cho iPhone và MacBook giá rẻ, chip S11 (T8320) của Apple Watch và chip Ultra Wideband U3 (T2034) trang bị trên iPhone và Apple Watch thế hệ mới.

Danh sách cho thấy Apple đã sẵn sàng cho giai đoạn bùng nổ sản phẩm mới vào năm tới, với nhiều thay đổi về thiết kế, công nghệ, nhất là sự dịch chuyển vào thị trường thực tế ảo và thiết bị nhà thông minh.

Huy Đức (theo Apple Insider, Macrumors, Tom's Guide)