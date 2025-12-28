'Chuyên gia rò rỉ' hé lộ hình ảnh iPhone gập dù đang bị Apple kiện

Dù đang gặp rắc rối pháp lý với Apple, Jon Prosser, chủ kênh Front Page Tech, vẫn tung ra loạt ảnh dựng cho thấy thiết kế của iPhone màn hình gập.

Ảnh dựng iPhone màn hình gập dựa trên các nguồn rò rỉ. Ảnh: Jon Prosser

Hồi tháng 7, Apple đệ đơn kiện Jon Prosser với cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại liên quan đến hệ điều hành iOS 26. Theo Apple, Prosser và một người nữa là Michael Ramacciotti đã lên kế hoạch thâm nhập vào một chiếc iPhone đang trong giai đoạn phát triển, thuộc sở hữu của Ethan Lipnik - nhân viên Apple và bạn của Ramacciotti, để xem trước iOS 26, sau đó hé lộ thông tin trên trang Front Page Tech.

Vụ kiện vẫn đang chờ được xử lý, nhưng Prosser đã tiếp tục phát tán thông tin thu thập được về sản phẩm mới. Theo chuyên gia này, Apple đã xem xét hai kiểu thiết kế gập và quyết định chọn kiểu dạng sách tương tự Galaxy Z Fold.

Apple cũng đã khắc phục được nhược điểm của hầu hết điện thoại gập là nếp gấp giữa màn hình, dù không thể loại bỏ hoàn toàn. Điều này nhờ hãng dùng hệ thống bản lề kết hợp giữa kim loại lỏng và một tấm kim loại trợ lực đặc biệt, giúp phân bổ áp lực đều lên tấm nền khi gập, từ đó không gây ra nếp gấp.

Ảnh dựng iPhone gập với màn hình không nếp gấp và nút nguồn có Touch ID.

Khi gập, thiết bị sẽ dày 9 mm, hơn một chút so với mức 8,75 mm của iPhone 17 Pro Max. Khi mở ra, máy mỏng 4,5 mm. Màn hình bên trong 7,8 inch, còn màn hình phụ bên ngoài 5,5 inch. Thiết bị có bốn camera, một ở trên màn hình ngoài, hai trên cụm camera dạng thanh ở mặt sau thiết bị, còn camera thứ tư nằm trên màn hình trong. Jon Prosser cũng khẳng định thông tin trước đó rằng Apple sẽ loại bỏ Face ID để tối ưu không gian, và tích hợp Touch ID ngay trên nút nguồn.

Về phần cứng, mẫu iPhone gập đầu tiên dự kiến trang bị chip A20 Pro tiến trình 2 nm, cùng modem 5G C2 do Apple phát triển. Máy sử dụng pin dung lượng lớn từ 5.400 đến 5.800 mAh. Đây sẽ là iPhone đắt nhất lịch sử với giá khởi điểm dự kiến từ 2.000-2.500 USD (52-64 triệu đồng) khi ra mắt cùng thế hệ iPhone 18 vào năm tới.

Theo Jon Prosser, máy có thể được Apple gọi là iPhone Ultra thay vì iPhone Fold.

Nhiều nhà phân tích đánh giá iPhone gập sẽ giúp thị phần điện thoại màn hình gập nói chung tăng trưởng mạnh. Hiện phân khúc này mới chiếm từ 1% đến 2,5% thị trường điện thoại thông minh toàn cầu, và dự kiến tăng lên 5% vào năm 2028.

Huy Đức