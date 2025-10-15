Apple có thể sản xuất robot để bàn tại Việt Nam

Apple được cho là sẽ sản xuất robot để bàn và màn hình điều khiển nhà thông minh tại Việt Nam.

Theo Bloomberg, Apple chuẩn bị mở rộng hoạt động sản xuất tại Việt Nam với các danh mục thiết bị hoàn toàn mới nhằm thâm nhập thị trường nhà thông minh. Công ty đang phát triển một loạt thiết bị gia dụng cho năm 2026, như camera an ninh, màn hình trung tâm điều khiển smarthome Home Hub, robot để bàn (Tabletop Robot) tích hợp động cơ, cảm biến để di chuyển, dự kiến ra mắt năm 2027.

Các nguồn tin cho biết cả ba sản phẩm sẽ đều được sản xuất tại Việt Nam, thay đổi lớn trong cách Apple tiếp cận một danh mục sản phẩm mới. Trước đó, công ty thường sản xuất thiết bị mới ở Trung Quốc trước khi mở rộng sản xuất ra nơi khác hoặc chuyển sang địa điểm khác.

Apple sẽ có thiết bị robot để bàn với màn hình hiển thị, có thể di chuyển. Ảnh minh họa: Macpoweruser

Với màn hình trung tâm và robot, Apple đang hợp tác với BYD, công ty chuyên về xe điện nhưng tỏ rõ tham vọng gia nhập chuỗi cung ứng phần cứng của Apple. BYD sẽ đảm nhiệm khâu lắp ráp, thử nghiệm và đóng gói cuối cùng. Đây là giai đoạn các thiết bị được chế tạo, thử nghiệm và chuẩn bị để vận chuyển đến khách hàng và các cửa hàng bán lẻ.

Apple cũng có kế hoạch mở rộng sản xuất iPad bằng việc kết hợp với BYD tại Việt Nam. Hiện công ty đã lắp ráp một số mẫu iPad, AirPods, Apple Watch, máy Mac và HomePod đời cũ tại đây.

Apple chưa bình luận về tin đồn trên.

Theo Macrumors, màn hình trung tâm Home Hub sẽ có kích cỡ 7 inch, đã hoàn thiện toàn bộ quá trình nghiên cứu hơn một năm trước. Ban đầu sản phẩm dự kiến được giới thiệu tháng 3, trùng thời điểm phiên bản hoàn toàn mới của Siri ra mắt thị trường. Tuy nhiên, do trợ lý ảo AI của Apple bị trì hoãn nên công ty cũng chưa công bố phần cứng mới.

Màn hình Home Hub của Apple có thể điều khiển tất cả thiết bị nhà thông minh. Ảnh minh họa: Macrumors

Trong khi đó, sản phẩm đáng chú ý nhất của Apple sắp tới có thể là robot để bàn với sự kết hợp của màn hình Home Hub nhưng có thêm bộ phận chuyển động cơ học để di chuyển quanh không gian làm việc hoặc nhà bếp. Các nguồn tin cho biết hệ thống động cơ gặp nhiều thách thức kỹ thuật nhưng Apple đã tìm ra cách để ứng dụng AI "một cách hấp dẫn" trong phương thức hoạt động. Tuy nhiên, đây là lý do khiến công ty phải ra mắt muộn vào năm 2027.

Giá của robot để bàn từ Apple được ước tính khoảng vài trăm USD. Dự án được cho là có sự góp mặt của một số người từ nhóm phát triển xe tự lái trước đây của hãng. Công ty cũng đang nghiên cứu thêm cánh tay robot để sản xuất và cơ chế di chuyển tương tự Amazon Astro.

Tuấn Hưng