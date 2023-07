52 CLB đua đồng đội tại giải chạy đêm Hà Nội 2023

Số lượng CLB, nhóm tranh tài nội dung đua đồng đội giải VnExpress Marathon Hanoi Midnight 2023 tăng gần gấp đôi so với mùa trước.

Hạng mục đồng đội tại VnExpress Marathon Hanoi Midnight 2023 mở rộng về cả số lượng lẫn chất lượng khi nhiều cái tên mới lần đầu xuất hiện. Bên cạnh đó, những CLB đạt thứ hạng cao ở mùa giải trước cũng nâng cấp đội hình, bổ sung nhiều chân chạy thành tích cao quanh mốc full marathon sub3 (3 tiếng). Chỉ tính riêng số lượng runner thuộc CLB đua đồng đội đã lên đến con số 1.300 người. Dự báo đây sẽ là cuộc cạnh tranh khốc liệt, nêu cao tinh thần màu cờ sắc áo của cộng động chạy bộ.

Theo danh sách cập nhật mới nhất từ ban tổ chức giải chạy đêm Hà Nội, khu vực miền Bắc có 38 đội tham dự, chiếm số lượng đông nhất. Những cái tên mới xuất hiện có Thái Bình Runners, EVN Hanoi & Friend, Đặng Xá Runners, Thanh Trì Runners, Cẩm Phả Runners, Văn Quán Runners, Bắc Ninh Run, Đuống Runners, Sóc Sơn Running Team, Mỹ Đình Runners, An Khánh Runners, Liên quân miền Bắc, 4AM Runners, Vinhome Ocean Park Runners.

Ở khu vực miền Trung, Thanh Hóa Runners lần đầu tham gia, được đánh giá có khả năng tạo bất ngờ vì đầu tư bài bản cho việc chiêu mộ nhân sự, giáo án tập luyện. Họ đặt mục tiêu có một vị trí trong top 10 chung cuộc.

Trong khi đó, 50 chân chạy tốt nhất của Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế tập hợp thành nhóm Bình Trị Thiên Runners, cũng mang tham vọng lọt top 10. Đây là lần đầu tiên các thành viên thuộc ở ba địa phương chung một màu áo thi đấu ở giải chạy chính thức. "Năm trước chúng tôi tham gia dưới cái tên Quảng Bình Runners nhưng chưa đạt kết quả như ý. Liên minh mới mạnh hơn, đáng chờ đợi và là niềm tự hào của ba tỉnh Bình - Trị - Thiên", Nguyễn Thị Như Quỳnh, chủ tịch Quảng Bình Runners chia sẻ.

Trở lại với giải chạy đêm Hà Nội 2023, Hà Tĩnh Runners tiếp tục gây ấn tượng khi có 4 đội hình thi đấu, đông nhất trong các CLB. Không đứng đơn lẻ, năm nay họ mở rộng quy mô, liên kết với Goya - một CLB sinh hoạt tại Hà Tĩnh, tập hợp nhiều chân chạy hạt giống, thành tích sub3, đặt mục tiêu có một đội vô địch.

Lui xuống khu vực phía Nam, Tốc Sport - Vạn Phúc Runners là đại diện mới, lần đầu dự giải. Nhóm này quy tụ nhiều cái tên nổi bật, cùng kế hoạch tập luyện rõ ràng cho thành viên trong từng giai đoạn, hứa hẹn tạo nên bất ngờ.

Hai đại diện còn lại của miền Nam - Bình Dương Running Club & T-Coaching và Ultrain đồng thời là quán quân, á quân mùa năm ngoái tiếp tục dự giải với quyết tâm dành vị trí cao nhất. Trong đó, liên minh BDRC và T-Coaching bổ sung các chân chạy sub3 vào đội hình. "Chúng tôi muốn cải thiện thành tích tổng từ 47 tiếng 4 phút xuống còn 46 tiếng", anh Huỳnh Thái Lộc, chủ nhiệm CLB nói.

Không chỉ các đội mang màu cờ sắc áo địa phương, VnExpress Marathon Hanoi Midnight 2023 đấu có sự xuất hiện của nhiều nhóm chạy thuộc các tổ chức, doanh nghiệp, tập hợp thành viên đến từ mọi miền đất nước như Viettel Runners, FPT Runners, Liverpool Vietnam Runners, Vietcombank Running Club.

Đến với giải chạy đêm Hà Nội 2023, đa số các đội mới đều đặt mục tiêu khá cao. Một số đội như Mỹ Đình Runners, Hồ Lộn Team còn có sự tham gia của runner nước ngoài thành tích tốt. Trưởng các nhóm đánh giá, năm nay có nhiều đội hơn, tất cả đều lên kế hoạch chuẩn bị lực lượng, luyện tập từ sớm, thay đổi chiến thuật nên tính cạnh tranh rất cao. Khó đoán được CLB nào sẽ vô địch.

Thi đấu đồng đội là "đặc sản", chỉ có tại VnExpress Marathon Hanoi Midnight. Năm 2022 trong lần đầu tiên tổ chức, nội dung này thu hút 36 nhóm tham gia. Mỗi đội cần có 20 VĐV chính thức và 5 dự bị. Trong đó, 10 người đăng ký cự ly 21km với ít nhất 4 nữ và 10 người cự ly 42km, có ít nhất 2 nữ. Mỗi người chỉ được tham gia một đội, một cự ly và phải đăng ký Bib trong giai đoạn từ 31/1 tới hết 28/2. VĐV các nhóm vẫn tranh giải cá nhân bình thường.

Hạng mục đồng đội chỉ dành cho người chơi hệ phong trào, do đó những chân chạy chuyên nghiệp, đang là thành viên của các đội tuyển hoặc nhận hỗ trợ, nhận lương (hợp đồng chính thức, cộng tác viên) của bất kỳ đội, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp (theo điều 49 Luật Thể dục thể thao 2006) tại Việt Nam không được tham gia vào nhóm. Điều này nhằm đảm bảo phần tranh tài giữa các đội là cuộc đua hấp dẫn dành riêng cho giới nghiệp dư, không chuyên, khuyến khích thể thao phong trào.

Trong ngày thi đấu, VĐV phải hoàn thành cuộc đua hợp lệ theo quy định của giải. Nếu có thành viên trong đội vi phạm điều lệ giải (DNQ - did not qualify) như: nhận hỗ trợ từ bên ngoài không phải người của BTC, đi đường tắt, không đi theo đường chạy, không qua thảm chip, không tuân thủ quy định giải; không xuất phát hợp lệ (DNS - did not start) hoặc chạy quá thời gian quy định (COT - cut off time), BTC sẽ không tích thành tích cả đội.

Tương tự như năm trước, bảng xếp hạng cuộc đua tính theo tổng thời gian thi đấu của 20 thành viên hoàn thành.

Thanh Lan