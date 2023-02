VM Hà Nội tăng VĐV dự bị cho nội dung đồng đội

VnExpress Marathon Hanoi Midnight 2023 cho phép các CLB đăng ký 5 VĐV dự bị thay vì 3 như mùa giải trước.

Thay đổi này dựa trên kế hoạch nâng cao chất lượng hạng mục đua đồng đội ở giải chạy đêm Hà Nội năm 2023 và ý kiến đóng góp từ phía các CLB. Theo các nhóm, với 5 người dự bị, họ sẽ dễ dàng hơn trong khâu chuẩn bị nhân sự. Trong trường hợp chấn thương xảy ra sẽ có đủ VĐV thay thế. Ngoài ra những người tiến bộ nhanh cũng có cơ hội cạnh tranh một suất thi đấu chính thức trước ngày race.

Các nhóm đua đồng đội thuộc CLB VKL tại giải chạy đêm Hà Nội 2022. Ảnh:VM

Trừ thay đổi về thành viên dự bị, những quy định khác tương tự mùa giải trước. Mỗi đội cần có 20 VĐV chính thức và 5 dự bị. Trong đó, 10 người đăng ký cự ly 21km với ít nhất 4 nữ và 10 người cự ly 42km, có ít nhất 2 nữ. Mỗi người chỉ được tham gia một đội, một cự ly và phải đăng ký Bib trong giai đoạn từ 31/1 tới hết 28/2. VĐV các nhóm vẫn tranh giải cá nhân bình thường.

Hạng mục đồng đội chỉ dành cho người chơi hệ phong trào, do đó những chân chạy chuyên nghiệp, đang là thành viên của các đội tuyển hoặc nhận hỗ trợ, nhận lương (hợp đồng chính thức, cộng tác viên) của bất kỳ đội, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp (theo điều 49 Luật Thể dục thể thao 2006) tại Việt Nam không được tham gia vào nhóm. Điều này nhằm đảm bảo phần tranh tài giữa các đội là cuộc đua hấp dẫn dành riêng cho giới nghiệp dư, không chuyên, khuyến khích thể thao phong trào.

Trong ngày thi đấu, VĐV phải hoàn thành cuộc đua hợp lệ theo quy định của giải. Nếu có thành viên trong đội vi phạm điều lệ giải (DNQ - did not qualify) như: nhận hỗ trợ từ bên ngoài không phải người của BTC, đi đường tắt, không đi theo đường chạy, không qua thảm chip, không tuân thủ quy định giải; không xuất phát hợp lệ (DNS - did not start) hoặc chạy quá thời gian quy định (COT - cut off time), BTC sẽ không tích thành tích cả đội.

Tương tự như năm trước, bảng xếp hạng cuộc đua tính theo tổng thời gian thi đấu của 20 thành viên hoàn thành.

Trương Văn Tâm - thành viên nhóm BDRC và T-Coaching khi về đích VM Hanoi Midnight 2022. Ảnh: VM

Trong hệ thống VnExpress Marathon, hạng mục đồng đội là điểm riêng biệt, chỉ có ở VnExpress Marathon Hanoi Midnight. Năm 2022, trong lần đầu tiên tổ chức, giải đã thu hút 36 CLB đến từ 10 tỉnh, thành phố trên cả nước. Các nhóm chạy cùng với cờ hiệu, trang phục thi đấu riêng khiến đường đua tăng tính chuyên môn và gắn kết.

Liên quân BDRC và T-Coaching là đội vô địch nội dung này ở VnExprses Marathon Hanoi Midnight 2022 với tổng thời gian 47 tiếng 4 phút 55 giây. Đội xếp thứ hai là Ultrain (TP HCM) với kết quả 47 tiếng 27 phút 44 giây. HTR - Hà Tĩnh Runner 3 xếp tiếp theo với 49 giờ 14 phút 38 giây. Đội vô địch nhận giải thưởng tổng giá trị 79 triệu đồng, á quân là 64 triệu đồng, đội về ba là 49 triệu đồng.

Chi tiết về giải thưởng hạng mục đồng đội VnExpress Marathon Hanoi Midnight 2023 sẽ được BTC công bố trong thời gian tới.

Thanh Lan